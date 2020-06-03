Бойкот ничего не решает

Сменяемость власти — результат борьбы за власть. Срока годности у власти нет. И уж точно бойкот несменяемой власти её не сменит. Борьба за власть — это борьба за легитимность. Доказать своё право на власть, а не опровергнуть право других на неё.

Даже если вы сможете доказать нелегитимность действующей власти, вы сами не станете от этого легитимными. Наличие государственной власти в их руках и есть легитимность. И если предположим, что бойкот завершился успехом и представители власти утратила свою легитимность, то всё становится нелегитимным, даже ваш бойкот. Бойкотируя действующую власть, вы отрицаете политическую систему, в рамках которой бойкотируете голосование. Вообще бойкот подразумевает отказ от чего-то важного. Нельзя бойкотировать то, что вам не нужно. Если вы бойкотируете выборы, то уж не имеет значение явка на выборах.

Вы можете бойкотировать голосование за поправки в Конституцию, но этим они менее законными не станут. Бойкот голосования за Конституцию в 1993 году ничего не изменил. Она всё равно стала легитимной. И стоит не забывать, всегда есть те, кто будет «за». Их не волнует каким способом это «за» примут.

Бойкот не даёт ни легитимности нашим претензиям на власть, ни лишает легитимности представителей власти. А вот участие в нечестных выборах не мешает вам приобретать легитимность. Зачем спортсмену участвовать в заведомо нечестных соревнованиях? Чтобы сохранить квалификацию. Без нужной подготовки спортсмен проиграет и в честных соревнованиях. И вот чтобы сохранить себя в форме и необходимо участие. А фальсификацию итогов есть смысл разоблачать именно в том случае, если вы участвовали и знаете, как было на самом деле.

И вообще почему Путин должен заботиться о том, чтобы его оппоненты имели возможность его победить? Он что, верховное божество, от воли которого зависит чему быть в стране? Честность выборов зависит не от Путина, а от количества участников в политической борьбе. Нечестность тех же соревнований может сойти с рук лишь в том случае, если участвует мало спортсменов, их возмущение не услышат, а если услышат, не придадут значения. Но как только появляется много участников, то именно они склоняют соревнования к честности, их возмущение может сорвать подведение итогов, и чтобы сохранить статус-кво и необходимо делать соревнования честными. То есть выборы нечестные именно по той причине, что очень мало политиков в них участвует. А не оттого что выборы нечестные, потому мало кандидатов.

Оттого что представители власти вас не зарегистрируют, это не лишит политиков легитимности. Легитимность зависит от народа, а не от признания представителями власти. Большое число кандидатов, даже незарегистрированных, могут стать легитимными представителями власти и без нечестных выборов. И чтобы сохранить статус-кво выборов, и возникает необходимость в прозрачности и честности.

И если голосованием ничего не решается, то зачем тогда фальсификация? И если выборы в местное самоуправление и региональные органы власти тоже ничего не решат, так зачем вертикаль власти их себе подчинять, оставила бы на потеху для народа? Да и зачем тратить деньги на то, что ничего не решает?

Сама фальсификация нужна, чтобы деморализовать оппонентов и мобилизовать сторонников. Ведь если будет фальсификация, Путин точно победит аж в первом туре, это вдохновляет сторонников Путина голосовать, уверенность в точной победе. А вот оппоненты как раз не придут, что и гарантирует победу власти. Именно поэтому фальсификацию никто и не скрывает, люди должны знать об ней, чтобы она дала нужный эффект. Да и для того, чтобы приписать несуществующие голоса, нужно, как минимум, иметь реальные голоса поддержки. Фальсификацией невозможно обмануть людей, которые сами участвовали в событиях.

Опасна не фальсификация, а что Путин может отменить голосование, сославшись на фальсификацию. Если соревнования оказываются нечестными, то дело в жюри. Проблема голосования в Центральной Избирательной Комиссии, которая игнорирует нарушения. И это из-за политической предсказуемости голосования, отчего в ЦИКе ощущают свою безнаказанность.

При нечестных выборах не имеет значения за кого голосовать, и кто кого сменит, важно сам факт смены. Не нужно голосовать за одних и тех же, не выбирать повторно. Даже если победят спойлеры или подставные лица, то и это изменит ситуацию. А непредсказуемость голосования не гарантирует политическую безнаказанность государственным органам власти!

Именно низкая явка гарантирует консерватизм избирателей, что очень выгодно действующей власти, делает результат предсказуемым. Пассивность избирателя, низкая политическая активность, неучастие в голосовании, бойкот, всё это то самое, когда власть за вас решила, а вы согласились с этим решением. Неважно что за вас решили, важно как вы поступите. Сидя дома, вы даже экономите им деньги, потому что чем меньше народу участвует в голосовании, тем дешевле их фальсификация.

Но если при голосовании могут победить сомнительные лица, то это мобилизует политически ответственных. Чтобы было за кого голосовать, нужно голосовать. Постоянно выбирать новых, чтобы среди них оказались достойные. Демократия не выбирает лучших, она даёт пинок худшим. А если мы постоянно даём пинок худшим, то рано или поздно останутся лучшие.

Важны не наши голоса, а наше участие. Количество участников на выборах изменяет саму систему выборов. То есть граждане должны перестать быть пассивными наблюдателями, которым разрешается только раз в несколько лет проголосовать, а потом за них всё решат. А если им не понравится как за них решают, в следующий раз они смогут проголосовать за других. Отсюда и дефицит политических кадров. Оттого что у граждан есть политическое право, они не становятся субъектом власти, только в политической борьбе, используя данное право, они становятся самой властью.

И если не за кого голосовать, так станьте тем, за кого можно будет голосовать.