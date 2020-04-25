Трудовые мигранты и кризис

Работники-мигранты остаются в затруднительном положении из-за Covid-19 и потери рабочих мест. Границы закрыты, вернуться домой многие не могут, у них нет денег, чтобы кормить свои семьи на родине и чтобы отдать долги вербовщикам. Зарплату многие из них перестали получать. Такая же или похожая ситуация складывается в разных странах мира. Растет число случаев заражения коронавирусом среди трудящихся-мигрантов из-за их часто стесненных условий жизни.

Британская газета «Гардиан» помещает подробный репортаж о ланкийских и непальских рабочих-мигрантах в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и эмирата Абу-Даби.

Бипал, 25-летний уроженец Шри-Ланки, занял 1400 долларов, чтобы заплатить вербовщикам, которые отвезли его в Объединенные Арабские Эмираты, где он получил работу уборщика в пятизвездочном отеле. Но после вспышки коронавируса гостей больше нет, так что у него больше нет работы, а кредит остается неоплаченным. Он зарабатывал 1000 дирхамов ОАЭ (218 фунтов стерлингов) в месяц, работая до 11 часов в день, шесть дней в неделю в отеле Pullman в Шардже, который управляется французской фирмой Accor, владеющей несколькими высококлассными международными гостиничными сетями. Последний платеж по зарплате Бипала удерживается компанией до тех пор, пока не будут сняты ограничения на полеты и его можно будет посадить на самолет домой. Отправляя большую часть своего заработка на Шри-Ланку и живя от зарплаты до зарплаты, он теперь сидит на мели и без гроша. Он опасается, что теперь его семья станет голодать. Но больше всего он боится вербовщиков, у которых он занял деньги и которым не может вернуть долги. Они могут напасть на членов его семьи.

Дулхара, непалец в возрасте 20 лет, изо всех сил пытается выплатить 2500 долларов, которые он должен непальским брокерам по подбору персонала. Они привезли его в ОАЭ в прошлом году. До тех пор, пока он не получил работу в Accor, брокеры заставляли его жить в комнате с более чем 20 другими мужчинами, где он спал на матрасе на полу и получал недостаточно пищи. После этого испытания он отчаянно нуждался в улучшении своей жизни. “Я в ловушке, — говорит он. Я чувствую и грусть, и злость. Но что я могу сделать?”.

ОАЭ находятся в изоляции и большинство отелей закрыты, оставляя низкооплачиваемых рабочих-мигрантов, в основном занятых в сфере туризма, гостиничного бизнеса и строительства, застрявшими в стране без всякой перспективы заработка. Правительство Эмиратов разрешило некоторые репатриационные рейсы для азиатских рабочих-мигрантов, оставшихся без работы из-за пандемии. Однако некоторые страны отказываются пускать своих граждан домой, ссылаясь на опасения по поводу возможной передачи болезни, в результате чего работники борются за выживание без средств к существованию. Случаи заражения коронавирусом в ОАЭ фиксируются чаще среди трудящихся-мигрантов из-за их стесненных условий жизни. Опрошенные мужчины заявили, что они обеспокоены тем, что могут заразиться, поскольку социальное дистанцирование для них невозможно. Работники гостиничного бизнеса живут в высотной башне рядом с роскошным отелем, в котором они работали. Несколько этажей были превращены в импровизированные общежития, в каждой маленькой спальне разместилось до шести рабочих.

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Важная часть процесса глобализации капитализма — эксплуатация сверх-дешевой перемещенной рабочей силы, мигрантов. Другая часть — перенос промышленности в КНР, не случайно там производится 95 процентов антибиотиков для рынка США. Это потому, что корпорациям выгоднее работать в Китае, где средняя зарплата 600 долларов (в несколько раз меньше, чем в США), куда ниже издержки на экологическую безопасность, а если рабочие чем-то недовольны, их бьет полиция. Глобализация — это не только дешевые (и зачастую низкокачественные) товары Made in China. Это еще бесправные рабочие на стройках от Москвы до Нью-Йорка, огромные районы Ржавого пояса США, где из-за переноса промышленности в Китай и Мексику люди потеряли хорошие рабочие места. Это союз транснациональных корпораций с Коммунистической партией Китая, обеспечивающей дубинками эксплуатацию китайских рабочих этими корпорациями за несколько сотен баксов в месяц. Это глобальная система эксплуатации, ухудшенных условий труда, криминала, рабства и полицейщины, слившихся в одно неделимое целое от Пекина до Вашингтона.

Сказанное не означает, что внутри системы нет противоречий. Могущественные корпорации и ведомства, управляющие Соединенными Штатами, и бюрократия в Пекине, контролирующая напрямую треть китайской экономики, расходятся во мнениях относительно сфер политического, экономического и военного влияния. Кроме того, их беспокоят успехи конкурентов в различных областях. Пандемия может ускорить обособление этих воинственных бюрократий и корпоративных интересов, усилить протекционизм и взаимные подозрения. Такое обособление, начавшееся еще до пандемии, способно обострить конфликты между государствами. Возможно, эти тенденции ослабят процессы глобализации или придадут им новые формы.

В любом случае, совершенно бессмысленно выбирать в этих конфликтах “свою” сторону, поскольку речь идет о столкновении могущественных сил в условиях отстранения подавляющего большинства населения от принятия ключевых политических или экономических решений. Но в самом уязвимом положении оказалась сегодня перемещенная рабочая сила — трудовые мигранты.