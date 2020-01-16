Черный лебедь и темная лошадка

Такое впечатление, что в стране за один день случилось аж два небольших государственных переворота. Ну, или, если больше нравится, поворота. Сначала команда президента выпускает своего шефа с заявлением о конституционной реформе, которая может быть и подается публике как попытка перехода к полупарламентской полуреспублике, но на деле является ни чем иным, как набором мер по сохранению у власти тандема Медведев — Путин на период 2024-30 годов. Подбираются сразу несколько вариантов, при которых Путин, уйдя с поста президента, сохранит контроль, став чем-то вроде главного иранского аятоллы. На выбор сразу три поста — премьер-министр, председатель Госдумы и глава Госсовета (полномочия и роль которого не обозначены — решим, когда станет ясно, подходит ли эта должность для стареющего автократа).

Заодно целый пакет социальных мер, предназначенных, чтобы смягчить народное недовольство и представить некоторое подобие поворота. Правда, никакого поворота нет, а социальный кризис почему-то пытаются изобразить как демографический. Ну, да ладно. Сценарий транзита вроде как обозначился.

И тут как гром среди ясного неба: отставка правительства. Оно вдруг и разом уходит, причем так, что информационно обнуляет весь эффект путинской социальной и даже конституционной повестки. Пропагандисты уже готовятся несколько недель подряд прославлять мудрые меры по повышению рождаемости и рассказывать о перспективах почти-парламентаризма во главе с тем же самым начальством, а вдруг такая новость. Про демографический пакет уже к шести часам дня никто и не вспоминает, да и про конституционную реформу — не очень. Главный вопрос: а почему ушло правительство, кого назначат премьером, что теперь будет. Из кого сформируют новый кабинет? Какую он станет проводить политику?

И опять, не дожидаясь даже утра, нам объявляют: новый премьер — Михаил Мишустин. Человек, которого никто не знает. Черный лебедь прилетел и десантировал нам темную лошадку.

Все претенденты на пост премьера, боровшиеся друг против друга годами, рухнули в прах. Ни одна политическая сила, включая и прокремлевские, не готова, все растеряны и дезориентированы. Похоже, что и администрация президента парализована, ведь она два месяца готовила совершенно иной сценарий. Его отправной точкой должно было стать послание президента, никому сейчас уже не интересное.

Теперь даже техническое исполнение послания Путина под вопросом: переформирование правительства означает, что заниматься и Госдума и правительство в ближайшие месяцы будет совершенно иным. Никакие конституционные реформы не готовы, социальный пакет отложат из-за более важных дел. А под кого будут теперь делать сценарий транзита? Не факт, что под Путина.

Удивительный состав комиссии по переработке конституции (куда входят 75 человек — депутаты, спортсмены, казаки, этнические активисты и 11 юристов) свидетельствует о том, что либо этот орган ничего принять в принципе не сможет, либо кто-то принесет готовый документ, сделанный в совершенно ином месте. В любом случае, декоративная комиссия должна будет прикрыть чьи-то чужие решения, которые пока отложены. Что же касается социальных подачек, перечисленных в послании президента, то их реализация не изменит общего направления политики, даже если об этих обещаниях будут помнить. Да и чего ещё ждать от премьер-министра, выросшего в либеральной команде Алексея Кудрина и имеющего официальный годовой семейный доход более 70 миллионов рублей в год.

Вроде бы Мишустин фигура техническая. Но именно такие «технические» и временные фигуры обычно и концентрируют власть вокруг себя. Вспомним, как самого Путина назначали премьер-министром. Никто ещё не знал, что эта «техническая» и «переходная» фигура останется с нами на долгие годы.

Мишустин, как и стоящие за ним правительственные чиновники второго ряда, имеют опыт руководства на ключевых должностях, спаяны личными и корпоративными связями. Они приходят, чтобы остаться. Роль Администрации президента будет сведена к минимуму, а самому Путину предстоит лишь оформлять своей подписью решения правительственной команды. До тех пор, пока эта команда не придумает, как завершить транзит и кого из своей среды назначить президентом. Возможно, решение уже принято, просто нас ещё не поставили в известность. Путин нужен этим людям ровно до тех пор, пока они не укрепились окончательно и не разобрались с организационными вопросами, а также с проблемой легитимности.

Очевидно, что власть захватила одна из бюрократических группировок. Не самые заметные люди, не самые известные и популярные, но сумевшие проконтролировать аппаратную игру и навязать свои условия всем остальным. Именно так перевороты и работают. Заговор, о котором знают заранее, не может завершиться успехом.

«Старая гвардия» правительства Дмитрия Медведева остается при делах, бывшего премьера назначили заместителем председателя Совета Безопасности. Но ключевые роли в правительстве переходят, скорее всего, к людям из второго эшелона. Менее засвеченным, а главное, еще не получившим репутацию «злодеев» перед лицом Запада. Эти люди займутся обеспечением транзита. Для Путина? Нет, конечно. Для себя и для основных групп олигархии, с которыми, похоже, за кулисами они уже обо всем договорились.

Смешно и грустно наблюдать, как некоторая часть оппозиционной общественности ликует по поводу ухода правительства Дмитрия Медведева, а либералы сетуют по поводу предстоящего «пожизненного правления Путина». Реальный транзит власти уже произошел быстро и пока сравнительно безболезненно. Правящим кругам остается лишь относительно затяжная работа по оформлению уже случившегося переворота.

Курс, проводимый командой Путина и Медведева, будет, конечно, продолжен. Преемственность будет обеспечена, а вышедшие из тени чиновники, не засвеченные на Западе и не находящиеся под международными санкциями, энергично примутся решать основной вопрос российской олигархии, обеспечивая примирение с США и Евросоюзом, сохранность капиталов, вывезенных отечественным правящим классом за рубеж.

Итак, очередной бюрократический переворот в России состоялся и прошел с блестящим успехом. Единственная проблема, которая осталась нерешенной, и которую, увы, никому из нынешних наших правителей решить не под силу, состоит в объективном угасании экономики российского периферийного капитализма. Продолжающийся и необратимый упадок перечеркивает, в конечном счете, любые расчеты политических верхов, делая дальнейшие встряски неминуемыми. И те, кто сегодня радостно перераспределяют между собой власть и министерские посты, очень скоро окажутся перед лицом кризиса таких масштабов, что пожалеют о своем нынешнем триумфе.