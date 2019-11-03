Когда пример брать не зазорно

Ещё в 1990-е гг. у видного западноевропейского марксистского теоретика Эрнста Манделя прочитал мысль о том, что одной из главных проблем современных левых антикапиталистических сил в мире является то, что им почти нечего предъявить в виде примера эффективно осуществляемой на государственном уровне власти. К сожалению, за прошедшие с тех пор несколько десятилетий ситуация не намного улучшилась. Посмотрим на ситуацию в Зимбабве или Венесуэле и честно спросим себя: хотели бы мы, что называется ежедневно, жить в таких странах? Я не думаю, что ответ у большинства левых активистов, при всей их нелюбви к капитализму, был бы положителен.

Но в последнее время всё чаще вспоминается мне и другая фраза известного в прошлом профсоюзного руководителя Артура Скаргилла. Где-то в 80-е он сказал: «Не было бы столько поражений и отступлений, если бы левые руководители так же беззаветно и верно служили бы своим принципам и классовым интересам, как это делает в интересах буржуазии правительство Маргарет Тэтчер».

И фраза эта мне вспоминается по двум поводам. С одной стороны, друг с другом они вряд ли связаны. С другой – как посмотреть. В этом году закончился длившийся несколько лет правительственный эксперимент греческой СИРИЗА. По идейно-политическим канонам возглавляемая Алексисом Ципрасом партия относится к левосоциалистической парадигме. СИРИЗА – активный член Партии европейских левых. Но ведь и в Греции, и вне её, кто внимательно следил за реальной деятельностью правительства Ципраса, может констатировать, что на протяжении большей части правительственной деятельности его кабинет проводил какую угодно внутреннюю политику, но только решительно не радикальную левую. Парламентские выборы 2019 г. показали, что хоть СИРИЗА и остаётся самой мощной левой силой в Греции, но в конечном итоге она уступила власть правоцентристским силам.

А вот второй повод говорит об обратном. Если радикальные левые не сумели сохранить единственное правительство в ЕС, то, так сказать, радикальные правые весьма успешно осуществляют свою власть. Здесь я имею в виду Венгрию и Польшу. Очевидно, что правящие в этих странах партии следует классифицировать как правоконсервативные, что гораздо точнее, чем если бы мы говорили о них, как о правом центре. Это так и политически. Польская «Право и справедливость « (ПиС) является одной из ведущих партий в Альянсе европейских консерваторов и реформистов, тогда как членство венгерского ФИДЕСа (Венгерского гражданского союза) в Европейской народной партии накануне евровыборов приостановили, в том числе и из-за нападок Виктора Орбана на политическую линию ЕНП.

Идеологически обе правящие партии исповедуют принципы национал-патриотизма, консерватизма, эти партии активно сотрудничают с католической церковью. Но если мы и можем, используя старые схемы, говорить, что в первую очередь обе партии выражают интересы национал-патриотической буржуазии, вместе с этим следует признать, что и ПиС и ФИДЕС обладают глубоко народной электоральной базой, к которой относятся и рабочие, и служащие, и безработные. И немалая часть «среднего класса».

Об этом говорят минимум результаты электоральных баталий уходящего года. Так, Венгерский гражданский союз на майских евровыборах показал самый убедительный результат среди всех европейских правых, набрав 52,6% голосов вместе с небольшой христианско-демократической партией. То, что это не случайно, подтвердили октябрьские местные выборы в Венгрии. Да, ФИДЕС уступил объединённой оппозиции Будапешт, но 18 других регионах страны правящая партия одержала уверенно верх, набрав почти 54,5% голосов. В свою очередь, в Польше партия ПиС вначале победила на выборах в Европарламент с 45,4% голосов, а в прошлом месяце консерваторы вновь добились абсолютного большинства в Сейме, набрав 43,6% голосов. Мы можем не любить ни консерваторов, ни их правый популизм, но должны согласиться с тем, что ни в Польше, ни в Венгрии просто нет стольких буржуа…

И вот здесь, анализируя успехи и стабильно высокую популярность партий Виктора Орбана и Ярослава Качиньского, я бы хотел привести слова известного бельгийского «партолога», профессора Брюссельского свободного университета Жан-Мишеля де Ваеля, который, на мой взгляд, весьма справедливо говорит о том, что «польским и венгерским консерваторам удаётся то, что не удаётся многим левым партиям в современной Европе: сохранять свою доктринальную идентичность, реализовывать в качестве правительственных партий политику, соответствующую их идеологическим концептам и… вместе с этим сохранять высокую степень народной поддержки».

Но ведь происходит это, надо признаться, не на пустом месте. Но потому, что правый консерватизм и в случае с ФИДЕС, и в случае с ПиС имеет серьёзную «социальную приправу». И в Польше, и в Венгрии реализуются государственные программы по поддержке молодых (в Польше недавно вообще отменили подоходный налог для молодых поляков), действует целая система поддержки работающих молодых семей, регулярно поднимается размер минимальных зарплат и пенсий, довольно активна государственная политика в отношении крестьянства. В данном случае я хотел бы оставить за скобками действия обоих правительств в русле «иллиберальной демократии», что, откровенно говоря, у большей части общества не вызывает каких-то негативных эмоций. А вот активная социальная политика приносит и ФИДЕСу, и ПиС новые политические очки.

Конечно, это очень неприятно признать, но, увы, это так: в последние годы социальная политика правых правительств Венгрии и Польши была и более активной и, как мы видим, более эффективной (в том числе через призму чисто прагматического «партийного» подхода), чем в случае с сиризовской политикой греческого правительства. И вот в этом-то плане радикальным, да и иным левым, в самом деле, есть чему поучиться у их идейно-политических оппонентов.