“Большие дебаты” Макрона: полный провал

Фактически, “Большие дебаты” (операция, проведённая Макроном против движения “желтых жилетов”), окончились провалом. Не только потому, что они ничего не решили. Они были провальны даже как дискуссия. Сочетание говорильни без конца и фраз в стиле “мосье, у меня есть ответы на все вопросы” полностью убило дискуссию. Настолько, что теперь организаторы этого мероприятия должны со всех сил дуть в этот сдутый шарик, чтобы он хоть как-то держал форму. Так, например, министр Себастьян Лекорну, отвечающий за организацию этого совещания, гордо написал в Твиттере, что веб-сайт набрал «один миллион ответов». Он рассчитывал впечатлить всех этим числом. На самом деле, это был один миллион кликов. Премьер Алексис Корбьер отреагировал на это и зашёл на сайт, чтобы посмотреть, о чем, собственно, идет речь. Действительно, был миллион кликов. Но и это ещё не всё. Система устроена таким образом, что один человек может опубликовать несколько ответов в каждой из четырех предложенных тем. В реальности участвовало 175 000 разных людей. И 53 000 ответили только на блиц-опросы. Если считать только людей, ответивших на «подробные» анкеты, то это 122 000. Итак, 122 000 человек, это 1,4% от числа избирателей Эммануила Макрона в первом туре президентских выборов. Его партия насчитывает 411 000 членов, почти в 4 раза больше, чем количество респондентов. Наконец, гражданское голосование по протесту против отказа от ядерной энергии, организованное в 2018 году во Францией, сумело набрать 314 530 голосов за одну неделю, что на 192 530 больше, чем число участников «больших дебатов».

Так что это полный провал. Да и как могло быть иначе? Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что их карты краплёные. Во-первых, дебаты начались с ликвидации национальной комиссии общественных дебатов, считавшейся слишком независимой. В конце января её президент Шанталь Жуанно публично заявил, что дебаты были “искажены” и что на самом деле это была “медийная операция”. Далее, анкеты, предложенные правительством на веб-сайте, сделаны карикатурно. Например, в отношении социальной защиты они предоставляют респондентам выбор только между тремя вариантами: «выходить на пенсию», «увеличить время работы» или «пересмотреть условия присвоения определенных социальных пособий». Либерализм — единственный рассматриваемый вариант. Это очень узконаправленные вопросы, написанные в Елисейском дворце, и они не оставляют места для претензий, предъявляемых «жёлтыми жилетами». С момента начала операции Макрон отказался от восстановления налога на богатство (Impôt de Solidarité sur la Fortune, ISF). Что касается референдума, проведённого по инициативе граждан, депутаты-макронисты от него отказались, даже не обсудив законопроект, предлагаемый протестующими.

На самом деле всё это лишь предлог для того, чтобы президент республики мог проводить предвыборную кампанию, освободившись от всех правил справедливости в этом вопросе. Под прикрытием «больших дебатов» нам показывали бесконечные монологи монарха, транслируемые полностью и без перерыва всеми новостными каналами непрерывно. С 15 января 34 часа выступлений Макрона, без комментариев и возражений. И все это происходит во время избирательной кампании в Европейский парламент. Таким образом, Алексис Корбьер попросил включить показы президента в предвыборные отчёты о европейских выборах или остановить их телевизионную трансляцию. Это единственный способ гарантировать политический плюрализм.

В любом случае, численность аудитории дебатов быстро падала, пока не стала катастрофически низкой. Это еще один признак незаинтересованности людей в “больших дебатах”, наряду с малым количеством участников опросов. И на то есть веская причина: спорить французы и так умеют. Но организаторы «дебатов» ушли от самого главного. Они сняли с повестки дня вопросы о переделе собственности и переделе власти. Решено, что эти вопросы будут рассматриваться в частном порядке. Они будут оставаться конфиденциальными, поскольку Макрон будет в одиночку принимать итоговые решения. Элита так и не поняла, что не сможет выйти из нынешнего политического кризиса с помощью пируэтов.

Взято из блога Жан-Люка Меланшона: https://melenchon.fr/2019/02/25/le-grand-debat-quel-degat/

25 февраля 2018 года

Перевод с французского Азата Абдуллатыпова