Антиконституционная демократия и Юрьев День

Российскую конституцию можно разделить на базис и надстройку. Базис — это первая, вторая и девятая глава. А надстройка — все остальные главы, устройство государственных органов. Отсутствие порядка в стране вытекает из противоречия между базисом и надстройкой. И это не противоречие исторических закономерностей развития общества, это нарушение логики между целью и средством. Когда Путин ссылается на законность, он имеет в виду надстройку. И если в 90-х беспредел был из-за того, что всем было наплевать на законы, то теперь бардак в самих законах. Конституционное правительство работает против базисной основы Конституции.

Вот, например, 31 статья о праве на мирное собрание. Мы, граждане, имеем право мирно собираться. Но согласование с властями место и время проведения мирного собрания уже антиконституционно. Так как мы выбираем то место и время, когда нам всем будет удобно собраться. Но что, если власти вмешиваются и переносят место или время? Таким образом власть лишает граждан возможности на мирное собрание.

Отказ по причине занятости данного места неправомерен. Речь же идёт о мирном, а не о вооружённом собрании. Наличие разных собраний в одном месте, даже с разной идеологической повесткой, не является причиной одну группу лишать конституционных прав. Ведь мирное собрание подразумевает, что между оппонентами не будет насилия, иначе это уже не мирное собрание. А если случаются беспорядки, то вина этому плохая работа правоохранительных органов. Но у нас наказывают не правоохранительные органы, а организаторов мирных собраний за то, что они плохо выполняют работу полиции.

Или несоблюдение статьи 74, гарантирующей беспрепятственное перемещение товаров по всей территории. Следовательно, наличие платных дорог ограничивает конституционное право. Платная дорога подразумевает пошлину за перевозку товаров. Регионы не могут устанавливать напрямую пошлину, но могут организовать платную дорогу, которая и будет собирать пошлину с перемещения товаров внутри страны. Наличие объездной дороги не решает вопрос, товары имеют разные производственные издержки, так что объездная дорога не создаёт равенства в перемещение товаров. Платная дорога возможна, если она дублирует дорогу общего пользования. Но это невыгодно, если рядом две полосы общего пользования, а с другой стороны дорога платная.

Или оскорбление должностных лиц: депутатов, чиновников, полицейских. Вторая глава Конституции «Права и свободы человека и гражданина». Но депутаты, чиновники и полицейские — это служилые люди, должности. И если запрещено их критиковать, то скоро продавцы будут подавать в суд на тех покупателей, которые недовольны обслуживанием. Если мы говорим какой плохой депутат, чиновник или полицейский, то критикуется их работа. Но если мы говорим какой плохой человек, который работает полицейским, то это уже дискриминация человека по профессиональным признакам. Но у нас за недовольство Президентом судят людей, которые этим недовольны, а не Президента, который плохо выполняет работу из-за чего люди не довольны. Оттого депутаты и чиновники хотят такой же иммунитет.

Или несоблюдение государством конституционных обязательств по социальной защиты. Данная ответственность лежит на федеральной власти, статья 71. Но федеральная власть может перекладывать полномочия на региональную власть, статья 78. Это приводит к размыванию ответственности. Права есть, нарушения есть, а виноват народ, который требует социальной защиты. Если власть на местах не может обеспечить соблюдение конституционных прав, то за это должно отвечать федеральное правительство. Бюджетные проблемы возникли не из-за налоговой базы, а результат нарушения конституционных обязательств между властями.

Нужно понимать порядок в стране наводит не жёсткая вертикаль власти, от неё как раз больше бардака, а независимый и непредвзятый суд, Конституционный суд. Именно суд гарантирует порядок и соблюдение конституционных прав человека и гражданина.

Но Конституционный суд России не защищает интересы граждан. И вот почему. Судьи выбираются Президентом, а утверждаются на должность Советом Федерации. А что такое Совет Федерации — это по два представителя от субъекта (по одному от исполнительной и законодательной власти региона), плюс 10% от Президента. И Президент же назначает кандидатуру в губернаторы. Получается, что в Совете Федерации сидят представители губернаторов, выражающих интересы Президента, так что больше половины голосов в Совете Федерации контролирует Президент. Так каких судей будут назначать в Конституционный суд? У нас Конституционный суд под властен Президенту, поэтому судьи защищают интересы Президента, а не конституционные права граждан. Отсюда у граждан больше доверия к Европейскому суду по правам человека, потому что он не выражает личные интересы Президента РФ.

Но если бы Президент только назначал и контролировал судей, это было бы полбеды. Но Президент также предлагает на рассмотрение в ГосДуму законопроекты. Это конфликт интересов. Президент может продвигать антиконституционные законы, а Конституционный суд сформирован Президентом для того, чтобы ему не возражал. Президент должен или назначать судей, но не предлагать законопроекты, или он предлагает законопроекты, но не формирует Конституционный суд.

С 2005 по 2012 год Президент единолично назначал губернаторов, то есть он по факту контролировал Совет Федерации. Проблема в том, что Конституция не разграничивает Правительство федеральное и региональное, статья 72 о совместности выполнение конституционных обязательств. У них общие интересы, но при этом в структуре власти имеют свой голос.

Эта же проблема выражается в формировании Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК). В ЦИКе представлено 15 членов, по пять представителей от ГосДумы, Совета Федерации и Президента. Но так как Совет Федерации косвенно контролируется Президентом и напрямую выражает интересы президентского Правительства Федерации, статья 77 о единстве федеральной и региональной власти, то в комиссии будет 2/3 голосов Президента. Неудивительно, что Президент на выборах всегда побеждает, навряд ли Президент утвердит такой ЦИК, который не сможет ему гарантировать чистую победу.

Президент также может косвенно манипулировать Государственной Думой. Если Госдума трижды отклоняет предложенное Президентом Правительство, то Президент её распускает.

По существу Президент не представляет ни одну из ветвей власти. Но при этом он всеми ветвями власти по факту управляет, что противоречит Конституции, статья 1 о республиканской форме правления. Республика подразумевает разделение ветвей власти. В нашем случае ветви власти не разделены, на любую ветвь власти может влиять Президент. Не просто влияет, а назначать, что делает интересы ветвей власти общими, президентскими, а значит, они не разделены, как при монархии.

Как тут не вспомнить известный советский анекдот: «Я имею право?..» — «Конечно, имеете!» — «А я могу?..» — «Ни в коем случае!»

Мы имеем конституционную монархию без монарха. Так сказать, президентская монархия, выборы доброго царя, если народ будет выбирать царя, то царю нужно быть добрым с народом, чтобы его в следующий раз выбрали. Поэтому российские выборы больше похожи на принятие народом присяги в верности королю, в данном случае президенту на годы избрания. И что бы ни делал президент, народ должен быть ему верен. И только в день выборов, как в Юрьев день, народ имеет право сменить хозяина.