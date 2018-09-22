Кто боится Сергея Фургала?

21 сентября мы с коллегами-политологами подводили в Интерфаксе итоги второго тура региональной избирательной кампании. На тот момент ожидались выборы в трех регионах, назначенные на 23 сентября. Но не прошло и нескольких часов, как ситуация изменилась. В Хакасии скоропостижно снялся с выборов действующий губернатор Виктор Зимин. А избирком вместо того, чтобы признать — за неявкой соперника — победителем коммуниста Валентина Коновалова, назначил новое голосование через две недели, с участием кандидата от «Справедливой России» Андрея Филягина, занявшего третье место.

Всё это происходило на фоне активных пропагандистских усилий по спасению Зимина. Несмотря на то, что он по итогам первого тура отставал от Коновалова почти на 11%, в прессе публиковались удивительные рейтинги, по которым он лидирует, в столицу региона высадили целый десант лучших кремлевских политтехнологов, а также, по слухам, в Хакасию перебросили войска, чтобы личный состав мог бы единогласно проголосовать за кандидата власти. Однако накануне стало ясно, что всё равно ничего не выйдет. И вместо того, чтобы признать поражение в одном, не самом важном регионе, правящая группировка затевает новую интригу с повторными выборами.

На этом фоне ещё более тревожно выглядит ситуация в Хабаровске.

Опросы показывают, что лидирует там кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, а действующий губернатор Вячеслав Шпорт всё больше раздражает население края. В принципе, никакой системной угрозы Сергей Фургал, предприниматель и депутат Государственной Думы, не представляет. На протяжении кампании он неоднократно посылал сигналы Кремлю, доказывая, что готов лояльно работать с центральной властью. Велись переговоры и со Шпортом, который предлагал своему оппоненту пост вице-губернатора, надеясь, что тот снимет свою кандидатуру. Кстати, если бы такое случилось, были бы назначены в крае новые выборы или Шпорта просто провозгласили бы победителем? Что-то мне подсказывает, что выбрали бы именно последнее.

Так или иначе, но примирения не получилось, а избирательный марафон власть проигрывает. И от того, как поведут себя чиновники в Хабаровске и их кураторы в Москве, в значительной степени зависит по какому сценарию будет развиваться набирающий обороты общероссийский политический кризис.

В ходе круглого стола в Интерфаксе все политологи (придерживающиеся, кстати, совершенно разных взглядов) дружно призывали власть учесть уроки Приморья, где фальсификация привела к скандальной отмене выборов, не повторять тех же действий и смириться с тем, что общественная жизнь и правила игры объективно изменились. Однако, похоже, власть склоняется к иному решению.

Показателем этого является реакция прессы на круглый стол. Несмотря на то, что участвовали в нем люди совершенно официальные (я был, кажется, единственным, кого можно было бы отнести к лагерю оппозиции), информацию о произошедшем не стало публиковать большинство изданий, аккредитовавших своих представителей в Интерфаксе. А те, что опубликовали какие-то материалы, старательно избегали упоминаний о ситуации, складывающейся Хабаровском крае и Хакасии, цитируя преимущественно высказывания о событиях в Приморье, которые уже всем известны.

Разумеется, никто не мешает «Рабкору» обнародовать полную версию круглого стола и запись лучших выступлений. Что мы и сделаем. Но проблема не в нас, не в наших словах и даже не в том, будут ли они услышаны. Проблема в том, что власть упорно не желает учиться на собственных ошибках, не желает понимать, что времена изменились.

Их явно не устраивает ничто, кроме тотального контроля над процессом и полного подчинения региональных лидеров. Одного того факта, что Сергей Фургал не был кандидатом из их заранее одобренного и согласованного списка, достаточно, чтобы рассматривать его как смертельного врага — независимо от его собственных взглядов, планов и возможностей.

Такая политика власти превращает умеренных оппонентов в открытых противников, а осторожных критиков в полноценных врагов. Число этих врагов-поневоле множится уже даже не с каждым днем, а с каждым часом.

Вообще-то это не что иное, как классический кризис верхов. Ну, не могут они управлять по-старому. И не хотят ни понять это, ни смириться с этим.

А мы не хотим жить по-старому.

Жители Приморья это уже отлично показали. Теперь слово за Хабаровском и Хакасией.