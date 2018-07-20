Митинг на обочине

Безусловным фаворитом новостной повестки оставшегося лета в России, конечно, будет пенсионная тема. Футбольный чемпионат закончился, по заверениям чиновников, он научил нас быть более открытыми, терпимыми и дружелюбными. Но это пока не разъехались иностранные гости, накупив на Арбате сувенирных матрёшек. Теперь всю терпимость и открытость можно отложить до следующего иностранного визита — подобно нефти, газу и металлам, это продукт экспортный, местным холопам не положенный.

Фактически единогласное (со стороны Единой России) решение об отмене пенсий, принятое вчера утром, всколыхнуло общественность, но не стало чем-то неожиданным. Ещё днём ранее, на московском митинге в Сокольниках многие ораторы выражали уверенность в том, что Правительство на пути антисоциальных реформ остановить может только очень серьёзная сила и угроза болезненных последствий.

Собственно, о митинге и хотелось бы поговорить, тем более что мне довелось непосредственно участвовать в его подготовке. О высокой политике, настоящем марксизме и психологии рабочего класса успели сказать достаточно, поэтому я хочу затронуть организаторские, практические стороны дела.

Во-первых, организация и мобилизация граждан на мероприятие проводилась в ударном темпе. С момента окончательного согласования площадки в Сокольниках у нас оставалось 4 дня, чтобы сформировать рабочую команду и провести развёрнутую агитацию. Забегая вперёд, скажу, что с задачей мы справились — были розданы тысячи листовок, расклеены сотни стикеров. Наши товарищи из других регионов страны практически круглосуточно трудились в сети, распространяя материалы о грядущем мероприятии.

Таким образом нам удалось собрать команду волонтёров самых разных специальностей и получить замечательный опыт, который мы в ближайшее время надеемся масштабировать на другие акции и, конечно, на другие регионы нашей страны.

Во-вторых, сам митинг выдался крайне пёстрым и запоминающимся. Предметом спора в сети стал вопрос о численности собравшихся. Сложно назвать точное число, но, вероятно, количество посетивших мероприятие колебалось в диапазоне 1.5 – 4 тысяч человек. Даже будучи крайним оптимистом, это сложно назвать впечатляющим результатом. С другой стороны, в нашей памяти ещё живы митинги на десятки тысяч человек, проходившие в 2012-м, которые, несмотря на массовость, ни во что не вылились. Здесь имеет место вопрос политической работы — что важнее, голая численность, или количество людей, которых удалось завлечь в свои ряды и сделать активистами? Я склоняюсь в пользу второго.

В-третьих, ещё во время подготовки, формулируя требования митинга и пункты резолюции, мы столкнулись с критикой, исходящей с обеих сторон. Условные «опасливые» граждане утверждали, что ни в коем случае нельзя ничего упоминать про отставку правительства, ведь это немедленный слив протеста и верный способ распугать всех трезвомыслящих участников. Условные «радикалы», напротив, клеймили нас за страх, нерешительность — они полагали, что на первом городском мероприятии подобной тематики необходимо было требовать отставки Путина, роспуска Думы, ареста всех олигархов и мировой социалистической революции. Нельзя сказать, что собравшиеся требовали крови, но толпа была крайне радикальна — никто не считал нужным осторожничать, выбирать фразы. Из толпы регулярно доносились лозунги об импичменте, уголовном расследовании, активном сопротивлении и прочем. Это показывает, что протест радикализируется естественным путём, и нет никакого смысла бежать впереди паровоза истории.

В-четвёртых, ещё большая критика последовала в связи со списком выступавших. Объявив именно общегражданский формат митинга, мы ожидали, что на него придут сторонники самых разных взглядов и убеждений. Так и вышло — несмотря на общий тон, который задавали левые, на митинге отметились члены Народного Собора, Партии Дела (в частности Максим Калашников), противники московской реновации и даже священник Всеволод Чаплин, известный своими антикоммунистическими репликами.

Вот только риторика у всех, даже условно правых ораторов, всё равно оказывалась левой. Что и говорить, если Чаплин рассуждал о «левых друзьях», призывал обложить олигархов «драконовскими налогами», запретить использование природных ресурсов в частных интересах и вообще «покончить с ростовщическим капитализмом»? Ветер истории дует влево, как почти 40 предыдущих лет дул вправо. Любые политические силы и общественные фигуры, которые хотят остаться на плаву, будут стремительно леветь. То же верно и в отношении рядовых обывателей.

Наконец, в-пятых, весь митинг стал потрясающей иллюстрацией того, по каким правилам и законам возникает реальная политическая организация. Не отказываясь от личных взглядов и ведущих идей, представители самых разных партий и объединений сотрудничали ради общего дела. Можно предположить, что по мере развития протеста, закрепления его успеха, данное объединение будет втягивать в свою орбиту все наиболее здоровые силы, в т.ч. из низовых и средних звеньев парламентских партий.

Вечные ультрарадикальные критики, выверяющие любую запятую в агитлистках и жонглирующие километровыми цитатами из Энгельса, неизбежно останутся на периферии процесса, став наглядным примером того, что теоретическая радикальность далеко не всегда соседствует с готовностью к реальной политической работе.

Хочу призвать всех читателей включаться в нашу работу, заходя на сайт zapensii.ru и связываясь с нами любым из доступных способов. Нам крайне важен каждый гражданин, каждый член коллектива. Как показывает последний опыт, сплочённой группы из 7-10 людей вполне достаточно, чтобы организовать акцию городского масштаба. Уж чего, а городов в нашей стране хватает.

Дорогу прогресса мы сможем построить только вместе!