В защиту Константина Сёмина

21 марта кружковый портал Lenin Crew выпустил аналитическую заметку «Невыученные уроки», в которой автор с одной стороны отметил «значительный идейный рост Сёмина в плане освоения и пропаганды марксизма» (по сравнению с состоянием на август 2016 года), с другой стороны, по итогам беглого анализа проектов «Последний звонок» и некоторых авторских сюжетов, снятых Константином Викторовичем, автор заключает, что «у Семина сохраняется желание, близкое миллионам наших сограждан: приход к власти социально-ориентированного правительства, которое в свою очередь ничего не разрушит, а только приумножит богатства населения. Людям всё хуже и хуже, но им ещё есть что терять, поэтому их интересы направлены на реформирование системы, а не на революционные преобразования. Противоречивые взгляды Сёмина демонстрируют нам то, что думают наиболее радикальные слои населения: “По старому жить нельзя, но очень хочется”». Спустя всего 4 дня, в журнале Вестник Бури выходит статья за авторством Алены Глазковой, и здесь анализ идет сначала по общему контенту Youtube-каналов, а затем по соотношению марксистских и консервативных по содержанию выпусков передачи «Агитация и пропаганда». По ходу анализа автор задается вопросом, а нет ли здесь стремления известного ведущего к карьеризму и готовности менять свои взгляды за вознаграждение?

Казалось бы, оба текста написаны с левых позиций, и материалистический подход доступен каждому из авторов. Но вместе с тем, между строк очевидно читается желание увидеть больше марксизма по телевизору, что по понятным причинам нелепо. Причем люди вроде бы не вчера родились, и знают, что у российского телевидения существует неоконсервативный (патриотический, с религиозным уклоном в отношении общества и его ценностей, неолиберализм в экономике) вектор пропаганды. Во всяком случае, именно эти ассоциации возникают при упоминании таких фамилий, как Клейменов, Андреева, Киселев и Соловьев. Чистые неолибералы сегодня несколько отодвинуты на задний план и довольствуются крупными медиа второго эшелона (Эхо Москвы, телеканал Дождь, с натяжкой сюда можно добавить Youtube-канал Навальный-лайф), хотя тот же Млечин периодически ведет исторические программы на ОТР.

Я в настоящем тексте не планирую по отдельности разбирать абзацы и выдергивать из контекста конкретные фрагменты. И тем не менее я считаю необходимым сформулировать, почему в данном случае какие бы то ни было претензии и подозрения в сторону Константина Викторовича излишни и беспочвенны. Представим на минуту, что Семин действительно перенес содержимое всех своих классово верных видеозаписей (среди которых есть и выступления на региональных семинарах) в эфир «России-24». Как долго он сможет после этого оставаться ведущим на федеральном канале? Ответ, как мне думается, очевиден: есть существенный риск, что ВГТРК найдет другого ведущего, причем довольно быстро. И вот с этим другим ведущим они еще и подстрахуются, чтобы точно не уплыл влево. Но самое интересное будет потом. Что мы будем делать, если Константин исчезнет с телеэкранов (а это, будем честными, станет существенным уроном в деле продвижения левых идей)? Надолго ли сохранится его популярность? Мы сможем поддержать его еще и финансово, как бы это щекотливо не звучало, учитывая, как тяжело левые проекты сейчас раскручиваются, и как буквально каждый из них молится на отметку в 10 тысяч подписчиков? Или, к примеру, думал ли кто-то из авторов, что часть денег, зарабатываемых на службе «системы», Семин тратит как раз на работу над неофициальными своими проектами?

Мы также все хорошо знаем, что универсальная ценность сегодня – «никто никому не должен»; да, разумеется, наши ценности и цели прямо противоположны, но мы тем не менее все еще не смогли утвердить их. И это не мешает Семину тратить свободное время на записи пропагандистских клипов, съемки передач с левой профессурой, блогерами и деятелями искусства, и продолжать ведение других своих, в общем-то социально ориентированных медиапроектов. А ведь человек, в чьи обязанности прямо входит обработка сознания, такой вот системный пропагандист, вполне мог бы вести ТВ-программы в стиле той же Андреевой или того же Киселева, а в свободное время заниматься любимым хобби и проводить время с семьей. Но Сёмин тратит время на пополнение рядов левого движения; не забываем, что постсоветская левая существует уже скоро как тридцать лет, а более или менее годные форматы пропаганды, такие как проект «Выход есть», «Победитель», да и те же Lenin Crew с «Вестником Бури» и каналом Originals, проявились лишь в последние два-три года (но продолжают свое воспроизводство и «истинно правильные» левые группы с пабликами по 50-80 человек).

Что же до взглядов Семина, то вроде бы он честно говорил о том, как из типичного либерала, по мере столкновения с реальностью постсоветского периферийного капитализма, превратился в последовательного марксиста. Причем лично я охотно готов признать, что стратегия и тактика Семина сформулированы достаточно правильно: критерием правильности в данном случае будет сам механизм конвертации известности. Известность своего имени, поддерживаемая за счет ведения программы на центральном ТВ и отчитывания требуемых «методичек», превращается в десятки тысяч просмотров уже чисто прокоммунистических материалов, создаваемых Семиным в частном порядке. Политтехнология, что называется, «на коленке», зато как эффективно! Кто-нибудь из левых может обеспечить сопоставимый уровень распространения своих материалов в одиночку? Если мы посмотрим, сколько просмотров набирает видео, скажем, на канале у Рот-Фронта или РСД, и сколько в Агитблоге – сравнение будет не в пользу первых. Любопытно, что Андрей Рудой, редактор того самого Вестника Бури, в котором и вышла вторая критическая статья, с недавнего времени получает просто невероятное для провинциального активиста число просмотров именно благодаря репостам Константина Викторовича. В свете того, как молоды и, пока еще, мало известны левые проекты новой волны, это – архиважно.

Пару недель назад я сам имел честь пообщаться с Семиным, когда взял у него интервью (также доступно на моем собственном канале Change The Politics). Признаюсь, что получилось несколько скомканно.

Но поскольку я вел беседу с антибюрократической и левокоммунистической позиции Александра Тарасова, с которого, так уж вышло, началось мое знакомство с марксизмом и постсоветской левой, я сделал интересное наблюдение: опираясь на имеющийся опыт телеведущего, и, насколько я могу предположить, на некоторый опыт изучения закрытой социологии «для сотрудников ТВ», Семин достаточно качественно формулирует идейный вектор в своей речи. То есть избрав сталинизм в качестве конкретного извода, очистив его от трескучих фразеологем и положив на отработанную риторику, он находит подход к собеседнику и зрителю. И при этом, благодаря техникам удержания внимания, такое изложение воспринимается с большим доверием! Да, я услышал позицию, близкую к ортодоксальному МЭЛС (с этим, я считаю, нужно обстоятельно полемизировать), я мог бы поспорить о неспособности непартийной евролевой (Меланшон) или лейбористов (Корбин) прийти к власти и провести прогрессивные реформы. Но я уверен, что в той ситуации, в которой сегодня находится российская левая, я нет смысла подозревать что-либо и тем более, предъявлять претензии. Константин Сёмин не выражает чьих-либо взглядов и тем более не маскирует консерватизм под марксизм – а просто распространяет рефлексию и коммунистические ценности на максимально широкую аудиторию. Лично я это всячески поддерживаю.

Я не успел лишь задать вопрос о том, как быстро телевидение, буде его пропаганда изменит вектор на противоположный, сможет возродить ценности социализма в сознании среднего гражданина. Но по итогам этого интервью, у меня, тем не менее, не осталось сомнений, кому эту работу можно будет доверить.

Что делать, других медийных левых для нас сегодня нет.