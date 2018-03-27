Парламентские выборы на Кубе

11 марта 2018 на Кубе прошли парламентские выборы. С первых лет Кубинской Революции они не имели такого ключевого значения для судьбы страны: никогда не стоял вопрос о смещении братьев Кастро и об их преемнике на высшем партийном и государственном посту в Гаване. Как сообщают официальные кубинские источники, «Национальная избирательная комиссия (CEN) подтвердила выбор 605 депутатов в Национальной Ассамблее Народной Власти». [1]

Все они завоевали половину голосов избирателей, как и должно быть по Конституции. Комиссия объявила окончательные данные, в том числе и количество аннулированных бюллетеней:

Избиратели: 8926575

Проголосовали: 7399891 (82,90%)

Голосовали за всех: 80,44%

Голосовали селективно: 19,56%

Не голосовали: 17,10%

Валидные бюллетени: 94,42%

Аннулированные бюллетени: 1,26%

Белые бюллетени: 4,32

Президент CEN Алина Барейро указала, что «этот выбор – триумф демократии и утверждение кубинской избирательной системы. Голосование было тайным и свободным. Как электоральная власть, мы уважаем право каждого избирателя свободно реализовать свое право голоса». [1]

Она добавила: «Выбраны 1265 делегатов в провинциальных ассамблеях. Кампанию можно считать успешной благодаря поддержке постоянных представителей органов и институтов государственной власти, Университета информационных технологий, Министерства коммуникации Республики Куба. 11.03.2018 работали 24470 избирательных комиссий, среди них 143 специальных: в больницах, терминалах, аэропортах». [1] Орган Кубинской Коммунистической партии (ККП) «Гранма» повторяет ее слова, дополняя: «Выборы прошли с действенным сотрудничеством территориальных организаций и, разумеется, с участием народа. Выбранные в течение пяти лет будут управлять нацией». Именно они 19 апреля должны выбрать нового лидера страны. [2]

Среди избранных, конечно, ветераны Кубинской Революции и их дети: дочь Рауля Кастро и его покойной спутницы Вильмы Эспин (при жизни члена Политбюро) Мариэла Кастро (55 лет), старые руководители ККП и государства Хосе Рамон Фернандес (94), Хосе Рамон Мачадо Вентура (87), Рамиро Вальдес (85). И, конечно, претендент на самый высокий партийный и государственный пост Мигель Диас Канель (57). В последнее время именно он от имени всего руководства делает публичные декларации в духе жесткого, традиционного кастризма. [3]

Тон кубинского руководства практически не изменился с тех пор, как Рауль Кастро принял власть от своего старшего брата. В специальном интервью для этой статьи российский историк, специалист по Кубе Николай Ченцов заявил: «Со смертью Фиделя ничего не изменилось. Потому что там давно правит его брат Рауль. И курс, которого он придерживается, остается неизменным уже несколько лет. Поэтому на Кубе нет коренных перемен». Факт, что еще на закрытии Первого законодательного периода Седьмой Легислатуры Парламента, Рауль Кастро продекларировал: «Куба никогда не будет принимать решения в результате нажима или шантажа, откуда бы они не исходили, от самой мощной страны или континента… Куба демонстрировала сопротивление нажиму и шантажу, когда под диктатом Вашингтона её выгнали из ОАГ, и все латиноамериканские страны, с достойным исключением, которым являлась Мексика, разорвали дипломатические отношения с ней, также когда страны ЕС приняли «общую позицию» против кубинцев». [4, C. 6] Хотя, когда бывший французский президент Франсуа Оланд посетил Гавану в мае 2015 г., и через полгода Рауль Кастро полетел в Париж, им удалось заключить 11 торговых и инвестиционных соглашений. [5] Надо иметь в виду, что «отношения между Гаваной и Парижем никогда не замораживались… Охваченный антиамериканизмом Шарль Де Голь благосклонно закрывал глаза на кражу технологий. А французские левые никогда не переставали помогать Кубе». [6]

Автор отметил еще 2 года тому назад, что «чисто дипломатический прорыв тоже является фактом: это первый визит высшего кубинского руководителя в страну ЕС». [7] А также то, что бывший французский президент-социалист Франсуа Оланд «объявил себя посредником в отношениях между Кубой и ЕС –роль, которая по праву принадлежит Испании. Однако, консерватор Мариано Рахой принципиально не может вести полезного диалога с братьями: слишком много критиковал их до того». [8] Тем более сейчас, когда утвердился во власти в Монклоа.

Правда, в прошлом есть и обратный прецедент. Автор многократно отмечал, что «последний франкистский премьер-министр, потом долголетний губернатор родной Галисии Мануэль Фрага Ирибарне был частым гостем на Кубе, где его каждый раз встречали с почестями, достойными главы государства. Орган ККП «Гранма» отражал его путешествия по стране и гостеприимство, с которым кубинцы его принимали. Для зарубежных наблюдателей этот факт тоже казался странным: братья Кастро дружат с франкистом Фрагой…» [7] Причиной теплого приема земляка и «правой руки» генералисимуса последних лет его жизни было то обстоятельство, что «Гавана всегда могла рассчитывать на Мадрид во времена правления выходца из Галисии Франсиско Франко. Когда Вашингтон начал экономическую блокаду, на Кубу через испанские фирмы осуществлялась поставка североамериканской фармацевтической продукции и медицинского оборудования». [7] Конечно, эти отношения не афишировались перед СМИ.

Не афишировались до февраля 2015 г. и отношения Гаваны с Анкарой. Тогда Реджеп Тайип Эрдоган нанес визит в Гавану. «У него там были теплые, сердечные встречи с братьями Кастро. Он заключил несколько взаимовыгодных торгово-экономических контрактов. Турецкие предприниматели собираются инвестировать в новое строительство инфраструктуры порта Мариэль. Дешевые турецкие товары (прежде всего, продукты питания) конкурируют на кубинском рынке с бразильскими, кубинскими и китайскими». [7] Для посвященных не секрет, что с самого начала Кубинской Революции Гавана и Анкара координируют свои действия.

«Этот парадокс объясняет незаконная дочь «команданте ен хефе» Алина Фернандес в своей книге «Мой отец Фидель Кастро». [6] Она информирует читателей о том, как в начале ХХ века из Стамбула на Кубу приехал молодой еврей по фамилии Руссо и как кубинцы эту фамилию исправили на Рус. У него родилась дочь Лина, которая вышла замуж за испанского солдата в отставке, родом из Галисии, родив ему Фиделя. Таким образом, у братьев Кастро всегда была возможность обратиться к дальним родственникам за помощью в ситуациях, когда они оказывались в изоляции». [6] Кроме того, 06.10.2016 отставной полковник запаса Любомир Шопов, болгарский военный разведчик и дипломат, специалист по Турции (сын многолетнего председателя КГБ Народной Республики Болгария генерал-полковника Григора Шопова) поделился в присутствии автора, что Реджеп Тайип Эрдоган страдает лейкемией и его периодически лечат на Кубе. Соответственно, он регулярно и очень много денег вкладывает в кубинское здравоохранение. Это и есть все секреты многолетней кубино-турецкой дружбы.

С США, однако, после прихода к власти Дональда Трампа отношения заметно ухудшились. Еще до этого Николай Ченцов (тоже в специальном интервью) предупреждал, что «кубинская администрация в растерянности… Администрация Республиканской партии исторически выступает за более жесткое решение кубинской проблемы… А Трамп в своей предвыборной программе выступал за ужесточение миграционной политики». Сейчас ИА РЕГНУМ сообщает, что «президент Дональд Трамп отгородился от Кубы стеной. Воспользовавшись предлогом «акустических атак» на дипломатов, он в начале марта сократил на 60% число сотрудников посольства США в Гаване, прекратил выдачу виз, несмотря на протесты со стороны кубинского правительства. Теперь кубинцы будут вынуждены отправляться в Колумбию, чтобы подать заявку на получение визы в США, поскольку единственное уполномоченное на это посольство находится в Боготе. Таким образом, США нарушают договор, подписанный между странами в 1994 г. Тогда Вашингтон обязался выдавать ежегодно не менее 20 000 виз для кубинских граждан. Существует экспертное мнение, что таким образом Дональд Трамп и сенатор от штата Флорида Марко Рубио пытаются искусственным образом спровоцировать миграционный кризис. Людям, особо желающим попасть в США, придется совершать нелегальные поездки. Эта политика затронула тысячи семьей, которые живут по обе стороны Флоридского залива». [9] США усилили социально-экономическое расслоение среди кубинцев.

В такой ситуации у Гаваны нет другого выхода, кроме как укреплять отношения со старыми, традиционными партнерами – настоящими и бывшими социалистическими странами. В Азии основными торгово-экономическими партнерами являются старые друзья: Китай и Вьетнам. В Африке – государства, получавшие кубинскую военную помощь: ЮАР, Ангола, Мозамбик.

Среди европейских стран бывшего социалистического сообщества нарастающий интерес к восстановлению и развитию отношений с Кубой наблюдается в последние годы в России.

По мнению ведущих российских латиноамериканистов, специалистов по кубинской проблематике в ИЛАРАН, «перемены, происходившие сначала в СССР, а затем в России, были отрицательно восприняты руководством Кубы… Требования, раздававшиеся в Москве, о «деидеологизации» российско-кубинских отношений, носивших по инерции «донорский характер», совпали с дезинтеграцией соцлагеря и развалом хозяйственного комплекса России, что, естественно, не могло не сказаться на масштабах экономического взаимодействия с карибским островом… Однако, скоропалительные шаги или бездействие с российской стороны привели к обвальному сокращению сотрудничества». [10, C. 84] Так было до начала XXI века.

Исследователь российско-кубинского сотрудничества в области энергетики Евгения Швец прослеживает советское энергетическое наследие на Кубе до самого распада СССР и его свертывание в 90-х годах ХХ века. Затем она анализирует попытки российских компаний вернуться в кубинский нефтегазовый сектор. Отмечает, что «в 2000-2005 гг. между Россией и Кубой велись переговоры по ряду проектов в нефтегазовой сфере… в 2006-2007 гг. российские компании исследовали возможности кубинского рынка энергоносителей». [11, C. 27]

Евгения Швец также прослеживает попытки российских компаний внедриться в кубинскую электроэнергетику. В частности – договоренности, достигнутые в ходе официального визита Рауля Кастро в Москву в январе-феврале 2009 г. Она приводит слова тогдашнего посла России на Кубе Михаила Каминина: «Сотрудничество с Кубой в России рассматривают шире, чем двустороннее: российско-кубинское взаимодействие послужит трамплином для продвижения наших интересов в Латинской Америке и Карибском бассейне». [12] Ее выводы о будущем российско-кубинского сотрудничества в сфере энергетики в 2009 г. выглядели таким образом:

Существенная активизация двусторонних отношений. Высокий уровень развития договорно-юридической базы. Длительный опыт сотрудничества. [11, C. 35-36]

Евгения Швец советует всем «использовать благоприятные особенности нынешнего периода для вхождения российских компаний на кубинский рынок и закрепления за ним». [11, C. 36]

Можно сказать, что в последующие годы сотрудничество развивалось согласно этим прогнозам и советам. И не только в сфере энергетики. Российский экономист, иберо-американист Петр Яковлев сетует на первостепенность «расширения партнерства в области промышленности и торговли». [13] Он указывает на пример технического обновления самолетов ИЛ-96-300, на модернизацию металлургического комбината «Хосе Марти», на реконструкцию пяти текстильных предприятий, на модернизацию железнодорожную сеть Кубы и т.д. [13]

Российский журналист-латиноамериканист Александр Моисеев объявляет, что «Россия твердо вошла в первую десятку стран, граждане которых стремятся провести отпуск на Кубе. Впервые в истории в 2017 г. здесь побывало свыше 100310 русских туристов. Это на 67% больше, чем в предыдущем, 2016 г.» [14] Он цитирует советника по туризму Посольства Кубы в Москве Эдильберто Риверона: «В России быстро растет интерес к отдыху на Кубе. Самолеты Аэрофлота ежедневно осуществляют прямые рейсы из Москвы в Гавану, российские авиалайнеры летают из Петербурга на курорт Варадеро. Также существуют чартерные рейсы из Москвы на живописный островок Коко и в восточно-кубинский город Ольгин. Министерство туризма Кубы продолжит в России продвижение своей страны не только в качестве пляжного отдыха, но и в познавательном, культурном, медицинском и природном направлении. Министр туризма Мануэль Марреро уверен, что в 2018 г. приедет 5 000 000 туристов». [14] Александр Моисеев также интервьюирует исследователя кубинской экономики Николая Калашникова, который цитирует: «в 2017 г. экономика страны выросла на 1,6% вместо планируемых 2%. Помимо бурно развивающегося въездного туризма, высокие темпы роста показала также строительная отрасль». [15] Николай Калашников в этом контексте также припоминает, что «процесс серьезных социально-экономических реформ сами кубинцы называют «актуализацией экономической модели». Основной формой национальной экономики и социально-экономической системы остается социалистическое предприятие. Основанное на государственной (всенародной) собственности на средства производства». [15]

Далее Николай Калашников отводит ключевую роль в кубинской экономике государственному планированию и регулированию цен, допущению рынка и норм спроса и предложения во второстепенных сферах, не определяющих развитие страны, введению принципа «от каждого по способностям, каждому – по труду» (при сохранении идеалов равенства и справедливости). Он считает, что это «позволит добиваться более справедливой оплаты труда и повысить мотивацию рабочей силы». [15] Отмечает высокую степень социальной защищенности населения, гарантии бесплатного здравоохранения и образования всех уровней для всех граждан. Подчеркивает, что перемены происходят при сохранении доминирования государственного сектора. По его мнению, «Куба по сути движется к модели смешанной экономики. Наряду с государственными предприятиями все большее значение приобретает деятельность сельскохозяйственных и несельскохозяйственных кооперативов, и допустимое в последние годы частное предпринимательство». [15] Николай Калашников отмечает, что «темпы роста аграрного производства пока отстают от потребностей Кубы в продовольствии». [15] Он указывает, что в «качестве главных задач промышленной политики руководство Республики видит, прежде всего, импортозамещение». [15] Припоминает общеизвестный факт, что зависимость от внешних поставок нефти тормозит экономическое развитие страны, при том, что Куба является одной из немногих «нефтяных» стран Карибского бассейна. Дело в том, что собственная добыча нефти только на 40% удовлетворяет внутренний спрос. По его мнению, которое разделяют практически все эксперты по Кубе, «смена американской администрации притормозила практическую реализацию интереса к капиталовложениям в кубинскую экономику у европейских и азиатских компаний, сопровождающего процесс нормализации между США и Кубой». [15] Николай Калашников высказывает опасения, что «выжидательная позиция большинства инвесторов связана, помимо опасений американских санкций, с ухудшившимся экономическим положением острова и неясностью его будущего после смены власти. К тому же, у иностранных компаний может все еще сохраняться неуверенность в защищенности своих вложений на Кубе». [15] Общий вывод его таков: «Руководство Республики Куба пытается совместить ценности социализма и капитализма, идет самостоятельным путем, стараясь балансировать между старой плановой экономикой и доминированием государственного сектора с одной стороны, и новым открытым рынком и негосударственными формами собственности, с другой». [15] Вывод остается актуальным.

Возвращаясь к муниципальным выборам, стоит отметить, что именно преемственность в экономическом развитии, социальном обеспечении, союзнических отношениях обуславливает плавный и постепенный переход во власти. Поэтому новоизбранные депутаты Национальной Ассамблеи Народной Власти представляют собой органический сплав ветеранов революции и кадров, родившихся и выросших во время социализма. Это гарантия будущего.

В заключение стоит сравнить парламентские выборы, которые проводились в один и тот же день 11.03.2018 в «авторитарной» Кубе и «демократической» Колумбии. RBA – кубинский активист социальных сетей дает остроумный и объективный сравнительный анализ выборам:

«В «Маями хералд трибюн» пишут, что на Кубе голосовали только 83% избирателей, а в прошлый раз больше 90%. У нас голосовал тот, кто хочет, это не было обязательным, как в Колумбии и других странах. Ничего с тобой не случится, если не проголосуешь. В Колумбии из 36 000 000 избирателей проголосовало больше 9 000 000. Однако, «Маями хералд трибюн» пишет, что миллионы колумбийцев голосовали на парламентских выборах, и не говорит, что в деревнях не появились имена партизан и не хватало 400 «командантес», убитых после подписания мира, из них 42 только в этом году. Президент Хуан Мануэль Сантос дал 30 000 000 долларов Колумбийской избирательной комиссии на 60 000 000 бюллетеней. Было напечатано только 20 000 000 за 10 000 000 долларов. В Колумбии спрашивают, где остальные 20 000 000 долларов. Бывший президент Альваро Урибе при поддержке Вашингтона и Мадрида стал самым успешным президентом, согласно поданным голосам. Хотя на этот раз не было бюллетеней, чтобы голосовать. И все равно, ФАРК выиграли 10% голосов», – заключает в конце поста RBA. [1]

По этому поводу директор кубинского телевидения «Куба Информасион» Хосе Мансанеда говорит: «Кадры из Колумбии, где выборы тоже прошли 11.03.2018, показывают операцию покупки голосов. Они, однако, не спровоцировали интерес мировых СМИ. Но вы представляете, сколько места заняли бы в них эти кадры, если бы они были сняты на Кубе, где в этот день тоже проходили выборы!? Также мировая пресса не отразила инциденты насилия в городе Колон в Панаме во время протестов с требованиями света, воды, здоровья и еды. Новый директор ЦРУ Джина Хаспел управляла тюрьмой в Тайланде, где применяла пытки к заключенным. Дональд Трамп, припоминаем, тоже большой энтузиаст насилия. Однако, ни Трамп, ни Хаспел не представляют режимы Кубы и Венесуэлы, поэтому мы никогда не прочтем о нарушениях прав человека в их стране». [16]

Кроме того, правящие в Колумбии политики пугают население, что стране угрожает «кастрочавизм»! Эта тема уже имеет место в президентской кампании. Она эксплуатирует настроения тех колумбийцев, которые бессильно наблюдают за положением в Венесуэле. Как отмечает АВС, испанская правоцентристская газета, этот «термин направлен против мирного договора с ФАРК. Он указывает на перспективу Колумбии, если она будет голосовать за кандидатов левых центристов или ультралевых (те же ФАРК): провалившийся венесуэльский «социализм XXI века» (Чавес), или превращение в кубинскую марионетку. Лозунги правых:

«Колумбия превратится в Венесуэлу», «Колумбия 2018 – Венесуэла 1998». [17]

Колумбийские эксперты комментируют перспективу распространения «кастрочавизма»:

Фернандо Сепеда Ульоа: «Нет сравнения с Венесуэлой, там в стране были военные перевороты, диктатуры, которые превосходят демократическую и институциональную традицию страны. Хотя Венесуэла превратилась в проблему Колумбии, Колумбия никогда не пойдет в нее». [17]

Елисабет Унгар: «Когда Чавес взял власть, ситуация была схожа протестами граждан против традиционных партий. Однако, на этом аналогии кончаются. Конкретные условия Венесуэлы открыли двери чавизму. Нас в Колумбии поляризовал плебисцит о мирном договоре – вещь ненужная, которая детонировала противоречия. Это была историческая ошибка, за которую, рано или поздно, после выборов, заплатит настоящий президент Хуан Мануэль Сантос». [17]

Андрес Эрнандес: «Вооруженные силы Колумбии более прогрессивные и независимые». [17]

Получается, что серьезные колумбийские эксперты видят в «кастрочавизме» только пугало.

СНОСКИ: