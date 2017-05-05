Боги жаждут

Программа реновации в Москве предполагает выселение из своих домов почти полутора миллионов человек. Последний раз нечто подобное предпринимал Пол Пот в Кампучии. Хотя Собянин, конечно, не Пол Пот. Он не жил во Франции, не увлекался Руссо и не ходил в семинар к Самиру Амину…

Многие журналисты уже заметили, что если бы кто-то специально поставил перед собой задачу создать в нынешней и без того накаленной социальной обстановке условия для развития протестного движения с разветвленными структурами, объединяющими людей по месту жительства, то ничего лучше, чем попытку массового одновременного сноса пятиэтажек, всё равно бы не придумали. Создаются почти идеальные условия для массовой мобилизации. Обещаниям власти никто не верит, поскольку все знают, как эти обещания постоянно нарушают. А главное, сами чиновники постоянно путаются в показаниях, поправляют себя, явно что-то скрывают и регулярно попадаются на вранье.

Критическими статьями, анализирующими проект реновации, уже пестрит интернет, так что подробно останавливаться на этом нет необходимости. Списки, публикованные мэрией, говорят сами за себя.

«Развалюх», которые давно ждут сноса, в этом списке не оказалось. Зато туда угодили здания, считающиеся выдающимися с архитектурной точки зрения, дореволюционные дома и добротные постройки сталинской эпохи, дома, созданные по индивидуальным проектам.

«Чтобы не понести убытки, — отмечают специалисты, — девелоперам нужно будет построить в полтора-три раза больше жилья на месте сносимого. Таким образом, в срединном поясе Москвы поселится до трех миллионов новых жителей, а попавшие под реконструкцию кварталы надолго превратятся в зону большой стройки. Если новая застройка будет высотной, облик города может полностью измениться, а все исторические панорамы Москвы будут окончательно искажены. Внешний вид новых домов тоже вызывает у экспертов вопросы, так как правительство разрешило массово использовать экономичные типовые проекты».

Про качество новых квартир говорить не приходится. Вопреки рекламе, современные здания строятся не слишком основательно, а по многим параметрам уступают даже сооружениям хрущевской эпохи.

Даже если бы мы поверили в полную и безупречную искренность начальства, пришлось бы признать, что многие обещания, сделанные чиновниками, технически невыполнимы — по крайней мере в те сроки, которые ими названы. Можно теоретически переселить всех граждан, теряющих своё жилье, в новые квартиры, которые будут не хуже ни по качеству зданий, ни по размерам, ни по местоположению. Подобное переселение, основанное на неукоснительном соблюдении всех интересов и прав граждан, может быть и пошло бы на пользу городу, только сроки для этого потребовались бы совершенно иные.

Приходилось бы двигаться очень медленно, расчищая площадку за площадкой, переселяя дом за домом, учитывая все обстоятельства, создавая новые парки, детские площадки, реорганизуя транспортную инфраструктуру, строя новые станции метро, обустраивая помещения для мелкого бизнеса, формируя новую экономическую и культурную среду для города. Закончить подобную программу удалось бы примерно к середине текущего века ко всеобщей радости будущих поколений.

Но в данном случае речь идет о чем-то совершенно ином. И здесь главное — освоить неимоверно большие деньги в неимоверно короткие сроки.

Такими темпами и по таким правилам можно устроить только разгром. Столичные власти в собственном городе действуют как вандалы в захваченном Риме — схватить и утащить всё, что можно, разрушив и испортив по ходу дела всё, что мешает. Фактически нашествие варваров.

Ясно, что в основе всего проекта лежит безудержная жажда наживы, пересиливающая любые рациональные соображения, включая даже политические. Жадность оказывается сильнее чувства самосохранения. Огромная сумма в три с половиной триллиона рублей, в которую оценивают проект специалисты, буквально застит глаза. Это же почти в 100 раз больше, чем «Зенит-Арена», это по меньшей мере дюжина мостов в Крым… И Москва здесь уже ни при чем. Ни один город, даже самый богатый, покрыть такие расходы не в состоянии, так что заплатить за банкет должна будет вся страна.

Всё тут ясно и просто кроме одного. Почему сейчас?

Рассуждения о том, что аппетит приходит во время еды, а люди наглеют постепенно, по мере того как обнаруживается безнаказанность их действий, конечно, верны. Но это не объясняет качественный скачок в масштабах происходящего. Если вчера спокойно воровали на дорожном строительстве или на расширении тротуаров, не выходя за рамки привычной рутины, то на сей раз резко меняются и ставки, и правила игры. Что произошло?

Разворачивающуюся перед нашими глазами драму невозможно понять, если не учитывать общую логику системного кризиса. Говорят, что когда боги хотят кого-то погубить, они лишают его разума. Но если всё же поискать более рациональное объяснение, то становится ясно: внезапный приступ политического и экономического безумия у правящего класса вызван тем, что обычные условия воспроизводства нарушены.

Те правила, по которым система жила и благополучно поддерживала себя в течение многих лет, больше не работают. Критически не хватает ресурсов, решительно не получается действовать привычными методами. Надо что-то менять.

Начинаются отчаянные импровизации, выдающие отсутствие психологической готовности к переменам и отсутствие моральных принципов, позволяющих уловить границы допустимого и недопустимого. Именно в тот самый момент, когда народ беднеет, власти в каком-то приступе агрессивного безумия пытаются отнять последнее. Не потому, что они ненавидят своих сограждан, а потому, что самим не хватает.

Политэкономия текущего кризиса сводится к тому, что для поддержания экономического и социального равновесия (в том числе и внутри правящего класса) требовался постоянный избыток ресурсов, обеспеченный постоянно растущими ценами на нефть. Как только цены перестали расти и стабилизировались на не самом низком, но явно недостаточном для данной системы уровне, началось постепенное разложение. Не только экономическое, но и морально-политическое.

Демонстрируя неспособность системы продолжать игру по правилам, кризис подталкивает различные группы элиты к тому, чтобы наспех пересмотреть правила и воспользоваться происходящим, пытаясь не только компенсировать свои потери, но и урвать что-то новое. И непременно побыстрее. Ведь кризис — это неминуемо ускоряющийся процесс, когда важно не упустить свой момент. Вопрос о быстроте решений и действий становится не менее важен, чем вопрос о выгоде. Правда, принимаемые впопыхах решения то и дело оказываются контрпродуктивными и даже идиотскими. Но это уже не важно. Как в известном анекдоте: «Зачем думать? Прыгать надо!»

Однако непременно допрыгаются. Боги свою часть работы сделали. Правящие круги явно утратили остатки здравого смысла и способность учитывать последствия своих решений. Не только долгосрочные и среднесрочные, но даже и немедленные. Они сами своими действиями создают ситуацию необратимого хаоса.

Вопрос в том, как на это будет реагировать общество. Сможет оно организоваться для эффективного сопротивления, чтобы использовать слабость правящего класса для завоевания необходимых и назревших социальных перемен, или останется пассивной жертвой овладевшего элитами безумия?