Путин едет к друзьям в Киеве

На Донбассе снова бессмысленная мясорубка. Друг друга с помощью современных вооружений истребляют русские, украинцы, белорусы, представители других народов бывшего СССР, иностранные добровольцы. Слава Порошенко! Слава Путину! Слава олигархии и ксенофобии!

Война на Донбассе в своем нынешнем виде самая бессмысленная из войн на постсоветском пространстве с момента развала Советского Союза. Это просто кровавая картинка, дополняющая русофобскую пропаганду на Украине и украинофобскую пропаганду в России. В эту ксенофобскую кашу активными ингредиентами лезут леволибералы и радикальные националисты в обеих странах. С диванов или из телестудий они, словно зазывалы на базаре, голосят о борьбе с шовинизмом и нацизмом. Им очень удобно на диванах или в телестудиях – это ж не окопы и не дом в километре от передовой.

Весь смысл этой мясорубки – переложить ответственность за проблемы внутри России, внутри Украины, внутри Донбасса – на «украинский режим Порошенко» или «русский режим Путина». Причем, на словах «украинский» и «русский» в телеэфирах и на страницах газет делается особый акцент, основной акцент даже. Хотя без какой-либо национальной окраски (это наносное, это от лукавого пропагандиста) режим Путина и режим Порошенко – братья-близнецы. И в общем-то их периодические встречи, дружеские улыбки друг другу и рукопожатия выглядят вполне гармонично. Не хватает, пожалуй, только дружеского визита Путину к «уважаемому партнеру Петру» в Киев, а того – к Путину в Кремль. Подобные визиты обязательно будут сопровождаться тысячами принудительно согнанных местных бюджетников, которые будут размахивать российскими флажками в Киеве и украинскими в Москве.

Два олигархических режима. Два абсолютно полицейских государства. Два государства, додавивших реальную, внесистемную оппозицию до состояния кухонных разговоров и словометательства в «закрытых чатиках».

С разницей лишь в том, что у Порошенко можно отстреливать «врагов государства» гораздо свободнее, чем в России.

Однако именно путинский режим сделал все, чтобы уничтожить ту идейную Новороссию, которая родилась в результате восстания весной 2014-го года. Та Новороссия страшна для него не меньше, чем для Порошенко. Она угрожала потрясению основ сформированных неолиберальных аппаратов. После Приднестровского восстания 1989-1992 годов, Новороссия стала самым прогрессивным явлением на постсоветском пространстве. Теперь умерла, убита. Все превратилось в фарс «войны в Донбассе». Заглядывать в глубинные причины происходящего стало «идиотизмом».

А ведь именно Путин одним из первых признал «выборы президента Украины», происходившие 26 мая 2014-го года, в результате чего Петр Порошенко был легализован, в качестве президента Украины. После чего президент Порошенко начал широкомасштабные военные действия на Донбассе (ирония Истории – летом 2014-го, когда террористы Исламского государства наступали в Ираке и Сирии, армия Порошенко наступала на Донбассе). Данный факт выпадает из памяти киевских и московских пропагандистов. Оно, в принципе, и понятно – им это совершенно не нужно, когда они верещат о «русской угрозе» или «украинском национализме». Но об этом не вспоминают и левые по обе стороны фронта. Предпочтительнее позиционировать себя, как «сторонника России», если ты живешь в Киеве или «сторонника Украины», если живешь в Москве или около.

Но нет никакой России и нет никакой Украины – в сущности. Есть олигархические кланы, захватившие власти в разных частях бывшего СССР и провоцирующего конфликты на этнической или религиозной почве, чтобы управлять «быдлом» было легче.

В целом война на Донбассе превратилась в своеобразный локальный аналог Первой Мировой. И логичное её окончание следует из тех исторических аналогий. Пока существуют режимы Путина и Порошенко – это война не закончится.

Совершенно бессмысленно рассуждать, который из этих режимов-близнецов лучше. Оба хуже. Кайзер Петр и стоящий за ним западный империализм против царя Владимира и стоящего за ним российского либерализма – одна гигантская болезнь, ныне переживаемая на Украине и в России. Лекарство от болезни известно и понятно. Но отсутствие партии или мощного движения, подобного большевикам, пока не позволяет приняться за лечение. Поэтому кровь на Донбассе будет литься, будут гибнуть мирные жители и оболваненные пропагандой военнослужащие ЛНР-ДНР и Украины, будет гибнуть грандиозная инфраструктура Донбасса, созданная благодаря Октябрьской революции.