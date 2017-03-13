Конгресс и Трамп против Киева

Американские политики начали забывать, что они что-то должны Украине и что она для них имеет какое-то особое значение. Порошенко очень старался, но на его стране все-таки стали экономить. Причем запустили этот процесс люди, которых украинские элиты считали своими партнерами и даже друзьями.

В Киеве ожидали вредительства со стороны Дональда Трампа, но никак не от его врагов – американских политиков из числа «друзей Украины». Однако именно они хотят вдвое сократить расходы США на военную помощь Украине. Решение это готовит Комитет палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям. И смысл его в том, что Запад вообще сокращает расходы на Украину, добиваясь от её властей выполнения своих требований, а не воплей о том, как им плохо из-за России и на Донбассе у них война. По этой причине Киев так и не дождался в феврале денег от МВФ, и поэтому он получит много меньше военных ассигнований от Вашингтона.

Украинские чиновники уверены, что деньги МВФ увидят в марте. «Украинская сторона подписала обновленный меморандум о сотрудничестве», и это очень важно. Вполне возможно, ее друзья в США хотели бы давать деньги тоже под очень конкретные услуги, простое перевооружение Украины им становится не так интересно. Особенно важно, что Трамп декларировал необходимость прекратить тратить средства на другие государства. Это важно потому, что и его противники в законодательной и иных ветвях власти должны показывать избирателям: мы не разбрасываемся деньгами американских налогоплательщиков, не выдаем их всем подряд или хотя бы действуем в рамках необходимого минимума расходов. А выборы в Конгресс состоятся скоро, в 2018 году. Это, учитывая недовольство народа, не может не волновать конгрессменов.

Американцы показали в 2016 году всю силу своей усталости от внешней политики. Их раздражает постоянное выделение денег неведомо где находящимся странам, тогда как американские проблемы остаются нерешенными.

Люди в состоянии догадаться, что время от времени мелькающий в новостях «большой друг» США Петр Порошенко и его коллеги элементарно разворовывают доллары, которые американский народ по разным каналам выделяет Украине. К тому же Порошенко давно попал под огонь публичной критики как коррупционер и владелец офшоров. Если провести опрос на улицах городов США о том, сколько денег их страна должна выделять на нужды этого господина, то большинство просто не поймет, зачем им финансировать Украину и ее коррумпированное начальство.

И все же сокращение американских военных вспомоществований Украине нужно понимать и в ключе нового обострения на Донбассе. Порошенко и его команда продолжают старательно накалять обстановку, дойдя до глупого и невыгодного местной бизнес-олигархии разрыва торговых связей с мятежными республиками. Но на американские элиты это явно не подействовало. Конгрессмены попросту не заметили, что Украине теперь приходится покупать более дорогой уголь в России. Нарастают трудности у металлургов. RT передает слова украинского президента объединения предприятий металлургической отрасли «Укрметаллургпром» Александра Каленкова. Он предупреждает: страна лишится до 75 тысяч рабочих мест, снизятся перевозки и выручка в валюте. Всего в металлургии она сейчас достигает 2 млрд долларов в год.

Всего этого в Конгрессе тоже не заметили, поскольку для США это не важно. Смерть украинской металлургии даже может рассматриваться как успех «реформ». Сталь из Украины американцы на внешних рынках с удовольствием попытаются заместить. Потому «друзья Киева» радостными речами поддерживают Порошенко и только денег хотят давать меньше. Да и то, что будет выделено, пойдет на поддержку американских производителей техники, экипировки и оружия. Деньги лишь формально будут отданы в распоряжение Министерства обороны Украины. Тратить большей частью их придется на программу, воровать станет трудно.

Конечно, выделяются средства на «поддержку разведывательной деятельности», и красть их для украинских генералов и чиновников – одно удовольствие.

На беду, США выделили Киеву в 2016 году порядка 600 млн долларов. В 2017 году хотят дать лишь 300 млн долларов, что является по меркам Америки крохами.

Военный бюджет США составит 618,7 млрд долларов. Он почти вдвое больше того, что страна имела в 1990-е годы, и все же украинским начальникам не удалось выбить из США больше денег. Считается, что Киев мог рассчитывать на 350-400 млн долларов, но сумму срезали. Только 175 млн долларов Украина должна получить без специального заверения министра обороны США и госсекретаря. Они должны увидеть «существенные шаги по реформированию оборонной сферы» и поведать о них Конгрессу.

Зато в специальном документе Конгресса подчеркнуто: США с Москвой работать не будут, пока Россия не прекратит «оккупацию части территории Украины». Эти слова новый президент США вычеркивать, судя по его последним высказываниям, не станет, понимая, как сильно хотят враги-конгрессмены втянуть его в бой на внешнеполитическом поле. Зато он может урезать запланированные для Украины деньги. Право решать остается за Трампом. А это окажется уже очень важным сигналом. Несмотря на кажущуюся скромность суммы, если Трамп ее оставит без сокращений, это будет означать его реальное подчинение правилам старой внешней политики.

Отказать Киеву в деньгах вообще он вряд ли способен, так как деньги – инструмент контроля над союзником и партнером. Их давать нужно.

Вот только цена контроля может быть различной. Можно не закупать для Киева новое вооружение, а дать какое-нибудь старье со складов. Это ничего не будет стоить, кроме расходов на транспортировку. Так, можно выделить вертолеты и самолеты, бронетехнику и автотранспорт, снаряжение, стрелковое и более крупное оружие. А экономия составит сотни миллионов долларов. Последнее немаловажно, так как без экономии Трампу будет весьма непросто набрать деньги на экономические программы, реализация которых должна будет поддержать его престиж. Что же касается Украины, военные специалисты США всегда смогут объяснить: оружие и снаряжение соответствует уровню готовности военных Украины, и они получат новое, как только смогут освоить пока более приемлемые для них типы.

Наверняка в Киеве уже поняли перемену в американской политике. Если не поняли, то почувствовать ее все равно придется. Украинский финансовый вопрос оказался чем-то вроде мяча в игре между Белым домом и Конгрессом. Самое же неприятное для Порошенко и его коллег в том, что они были «на острие копья» антироссийский политики Барака Обамы. Новому же президенту США интересны не дорогостоящие игры на большой карте, а все, что даст результат в экономике и политике, усилив его позиции. А чем тут может помочь Украина? Да практически ничем.