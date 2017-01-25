Украина могла бы развить фэйк-туризм и разбогатеть

Министерство обороны Украины недавно тихо изменило национальность былинного богатыря Ильи Муромца. Местом его рождения теперь на Украине должно считаться село Моровск Черниговской области. Почему было избрано это место, понятно: по звучанию Моровск похож на Муром, город возле которого русским богатырям рождаться не разрешается.

Изменение родины богатыря породило у граждан России немало эмоций. Между тем украинским чиновникам не стоит стесняться своего решения: оно является верным, с коммерческой точки зрения, разумеется. Истории и культуры мы не касаемся. Понятно, что возмущение по поводу нового передела истории киевскими начальниками справедливо. Однако было бы неправильно только осуждать их, не анализируя. Необходимо видеть за решением по поводу Муромца и коммерческий потенциал. А он имеется. Видят ли его местные элиты? Сомнительно. Но им можно на него указать, и тогда работа в обозначенном направлении на Украине расширится. А в страну хлынут деньги иностранных туристов и случится инвестбум.

К сожалению, на Украине еще не научились зарабатывать на собственном националистическим усердии (некоторые называют его словом «дурь»).

Оно же дает такую возможность, если только повести дело правильным образом – смело, бессовестно, энергично и широко. На Украине так умеют, только делают это бескорыстно, а надо именно с умыслом.

Что же надлежит делать? Начав с изменения места рождения и текущей национальности Муромца, украинским чиновникам со всем официальным апломбом нужно перенести на Украину места рождения, жизни и деятельности, а также захоронения всех выдающихся людей мира. Лучше всего, если первыми обретут новую родину популярные герои истории и мифов, могилы коих не найдены. Например, это могут быть вождь гуннов Аттила, Чингисхан, хан Батый, Юлий Цезарь и Александр Македонский. Места их захоронения неизвестны, что позволяет быстро обнаружить их где-нибудь в степях Херсонщины.

Все это нужно сделать на государственном уровне, чтобы «чудо» увидел весь мир. Необходимо воздать почести этим великим «хероям Украины», а следом возвести в их честь музеи. Можно даже устроить торжественные «перезахоронения» новых национальных героев в некий пантеон.

Украинские историки-националисты должны быть поставлены на службу этому делу. У них богатая фантазия. Её только нужно направить в верном с коммерческой точки зрения направлении. За истину эти люди никогда не держались и не боролись. И к написанию «истории» они подходят прагматически. Направление же работы состоит в том, что все великие люди мировой истории должны постепенно переселиться на Украину. И не нужно стесняться, как это вышло с Муромцем. Такой план вполне соответствует постмодернизму, модному ныне мировосприятию, с его преодолением невозможного. А «Украина может все!» Так, во всяком случае кричали на Майдане и еще не редко кричат на митингах.

И не нужно бояться крайностей. Можно даже построить без гвоздей дубовую модель экскаватора, при помощи аналога которого древние укры якобы выкопали Черное море. Что мешает придумать другие чудеса техники? Что мешает объявить сгинувшие в древности «чудеса света» вновь обретенными на их «родине» — на Украине? Их можно даже быстренько восстановить, с помпой потребовав у ЮНЕСКО денег.

До последнего времени новинки от «историков» предназначались на Украине для внутреннего пользования. Рыночного развития они не имели или почти не имели. Причина не только в скудоумии местных фантазеров.

Есть еще бедность населения, которая резко возросла в последние годы. Зарабатывать нужно на иностранцах, на тех самых туристах, которых так много Украина могла бы получать из ЕС, США, Канады и других стран, если бы осмелилась расширить местную культуру до мировой, сделав ее одновременно предельно современной — постмодернистской на 100%.

Для успеха нужна только дерзость. Нужно не тайком перетаскивать на Украину богатырей из былин и малоизвестных на Западе героев русской истории, а делать много больше, причем открыто и нагло. Делать по всем фронтам. А если россияне будут возмущаться, то им следует ответить: Украина вскоре заберет всех героев прошлого.

Гражданам Евросоюза Илья Муромец неинтересен. Им будет все равно, даже если сам Иван Грозный окажется коренным киевлянином. А вот на дом-музей Наполеона Бонапарта или мазанку, в которой родился Джордж Вашингтон либо отец протестантизма Лютер, многим было бы любопытно посмотреть. Что придумали эти украинцы? Кстати, рядом с «памятным местом» можно будет отведать любимых вареников апостола Павла и Бенджамина Франклина. Экскурсоводы расскажут о том, как детьми под сливами этой улицы играли Моцарт и Сальери, как мечтали они о великой славе. Но, добавят строгие экскурсоводы, всем этим гениям пришлось уехать, поскольку на Украине тогда властвовали москали.

Украинские власти не должны стесняться. Они должны действовать смело. Не боясь противоречий и критики, Украине нужно захватывать все больше исторических фигур во всех областях мировой истории, науки и культуры. Так, украинцами обязаны оказаться: все еще французский романист Дюма, датский сказочник Андерсен, физик Эйнштейн, американский изобретатель Эдисон, композиторы Вагнер и Верди, художники Пикассо, Дали и другие и, конечно, все египетские фараоны, а также герои всех сказок и мифов мира. Эта серьезная работа, и ради ее проведения стоило бы создать специальное министерство. Расходов не миновать, но главное, что они обеспечат Украине всемирную славу.

Слава это будет дурная. Возможно, кто-то даже скажет, что Украина – это родина фэйков, а вовсе не знаменитостей. Но какое это имеет значение, если реклама позволит привлечь туристов, если из земли поднимутся развлекательные центры, отели, комплексы реконструкции и сувенирные супермаркеты? И это не будут фальшивые туристы, которых «привлек» в Грузию Михаил Саакашвили, записав в оные всех транзитеров. Нет, это будут настоящие путешественники. Им будет страшно любопытно посмотреть на необычные «памятники» и послушать о революционных для своего восприятия фактах.

Британцам с полной серьезностью будут рассказывать о том, как королева Виктория трескала тут вареники, а король-рыцарь Ричард Львиное Сердце гостил у князя Святослава, а потом год не хотел уезжать из Львова — так ему понравился город.

Кстати, разве не там он повстречал Робин Гуда? Американцы узнают, что отцы-основатели их страны родились под Полтавой или были зачаты при непосредственном участии беглого гетмана Мазепы.

Главное не стесняться. Французам нужно непременно рассказывать, что их революция была устроена на деньги того же Мазепы. Итальянцев стоит удивить, поведав, будто все деятели Ренессанса учились в Киеве и потом писали картины на украинские мотивы, а Леонардо да Винчи всю жизнь ходил в вышиванке. Чего стоит показать миру несколько тысяч полотен «эпохи Возрождения», заказанных у местных мастеров? Их могут за зачеты писать студенты, тогда «реставрация потерянных шедевров» обойдется государству совсем дешево. Многие из них можно будет выставить на продажу. Это принесет казне много денег. Бизнес подхватит инициативу. Появятся десятки тысяч новых рабочих мест.

Инвесторы перестанут прятаться на Кипре и начнут вкладывать капитал.

Фэйк-туризм – новое направление туризма, которое Украина могла бы с успехом развить.

Для этого ныне есть все предпосылки. Среди них более всего заметно наличие людей, готовых со всей серьезностью изменять мировую историю и мифологию, для этого подходит и само государство. Вторая предпосылка: готовность множества граждан подыграть такой политике и включиться в зарабатывание денег на ее основе. Стойкость их к любой рациональной критике (особенно внешней) давно доказана. Капиталов на Украине достаточно. Но для их инвестирования в новый туризм нужен только сигнал, дать который должно государство, объявив наступление на «ложное» прошлое человечества.

Перенос «прописки» Муромца – только первый выстрел в этой возможной войне. Победа на ее экономическом фронте достанется украинским дельцам и чиновникам, пусть даже потом со скандалом восторжествует истина. Истина — это все равно не коммерческая категория. Вот только понимают ли украинские начальники, что бескорыстно переселять богатырей и писателей глупо? Сознают, ли что стали посмешищем со своими потугами, особенно когда это делается не ради корысти, а в силу обычного шовинистического идиотизма?