Записки алматинца

I.

Первое впечатление

У меня сложилось мнение, что в странах бывшего Советского Союза, легальной оппозицией дозволено быть лишь детям партийной номенклатуры и силовиков. В подавляющем большинстве, «принцы и принцессы» придерживаются либеральных взглядов, и не подходят для роли лидеров протеста. Комнатные либералы – удобный спарринг-партнер для любой авторитарной власти. Они безусловно требуют хороших преобразований, опираясь на образ «светлого и цивилизованного Валинора», ведь в благословленной Европе и Америке царит абсолютное уважение к правам человека и не существует коррупции. Только «либеральные принцы» слабо понимают нужды глубинного народа. В Казахстане нет полноценного аналога для Алексея Навального, Светланы Тихановской или Мигеля Гуайдо. Беглый олигарх Мухтар Аблязов, хоть и нарекает себя лидером оппозиции, вызывает вопросов не меньше, чем действующая власть. И будем честны, Аблязов это последний человек, которому стоит критиковать коррупцию.

Каюсь, я хоть и не сын сотрудника КНБ или депутата партии «Нур Отан», тоже довольно отстранен от простых рабочих людей Казахстана. Для меня – алматинца, новости о внезапных бунтах на территории Западного Казахстана были не меньшим шоком, чем для жителей других стран. И совсем скоро, казахский бунт – бессмысленный и беспощадный, внезапно задел мой город и родные улицы.

Интересно, этот день останется в истории? Что будут говорить потомки о событиях, которые происходят прямо сейчас? Вспоминая Джона Рида и его «Десять дней, изменивших мир», я решил просто понаблюдать за происходящим лично. Самое главное – что буду вспоминать я сам? Останется ли в моей памяти то, как я отсиживался дома и пассивно наблюдал? Или же я стану рисковать собственной жизнью и будущим ради лозунгов: «За все хорошее и против всего плохого»?

Что смешно, события в Казахстане уже оказали глобальный эффект. Резко упала стоимость биткоина, после отключения Интернета в Казахстане. В августе прошлого года моя страна занимала второе место по майнингу криптовалют. Кто знает, если вы живете за пределами Великой Степи, можете наконец купить видеокарту подешевле?

Больше всего я опасался конечно не за себя, а за свою мать и сестру. Все, кто читают данный текст, хочу отметить – мои родственники не имеют ни малейшего отношения к тому, что один выходец из «клана» решил сыграть в военного корреспондента. Надеюсь, никто из них не пострадает за мои опрометчивые и импульсивные действия, вызванные желанием запечатлеть яркий момент.

Действовать мне приходилось осторожно. С раннего же утра в городе установился неестественный туман, от чего проносились вайбы SilentHill-a. Это был туман войны, как во всех приличных RTS. Лишенные интернета, люди были ограничены в координации, но как оказалось, недостаточно. Я и сам изначально не знал, где сейчас проходят манифестации и просто шел вперед по улицам, в ожидании красивых кадров.

Прежде чем, началось пресловутое «чаепитие», улицы были неестественно пусты. Город, ранее живой и динамичный, словно застыл в ожидании чего-то жуткого. Я фотографировал марширующее шествие, и периодически замечал всплески стихийной агрессии. Замечал, как протестующие угнали автобус и использовали в своих целях. Некоторые из повстанцев накинулись с битами на проезжую машину, которая никак не была связана ни с полицией или с военными.

Просто проезжала не в том месте, и не в то время. Иногда я старался петлять через дворы, чтобы наблюдать за «Бостонским чаепитием» со стороны (прим. – в Алматы есть Бостандыкский район, которое иногда называют Бостоном. В личных переписках, я для описания митингов, использовал эвфемизм – чаепитие. А про участников митингов и забастовок, я осторожно говорил, что люди массово пьют чай. Поэтому, решил сделать отсылку на знаменитый митинг, который стал началом борьбы за независимость Соединенных Штатов).

Отдельные кадры того, как силовики встают в строй «черепахи», а митингующие штурмуют здания администрации, напомнили мне кадры из игр серии TotalWar. Не ожидал, что мне предстоит увидеть нечто похожее в реальной жизни. В ходе моих странствий по городу, который превратился в поле битвы, я увидел демонстранта в довольно мощной «униформе», с эффектной повязкой. Да, человек выглядел эффектно. Именно так бы выглядел Ленин XXI века, и с таким вождем, сразу захочется штурмовать Зимний.

Потом, до меня дошли звуки сирены. На ближайшей ко мне улице, стали строить баррикады, преграждая движение других машин. В этот момент, я и решил ретироваться, ради собственной безопасности.

На мой взгляд, протестующим не хватает яркого символа. Жёлтые жилеты во Франции, БЧБ или гвоздики. В Таиланде даже использовали жест из Голодных Игр! Сейчас эпоха постмодернистского Спектакля, можно придумать любой образ, чтобы поднять народ на волнения. Символика несогласных — кажется малый шаг, но в принципе необходимый, для демонстрации единства.

Важно отметить, Алматы – крупнейший город Казахстана, культурная и экономическая столица, где родились и выросли многие «Либеральные Принцы». Возможно, это самый прогрессивный и космополитичный город во всей Центральной Азии. Не стоит обманываться насчет Нур-Султана, а ранее Астаны – это бюрократический и чиновнический город, по функциям, напоминающий Вашингтон DC. Если мы продолжаем игры в сравнения, то Алматы — это скорее Сиэтл.

Итак, если вы следите за ситуацией, у нас стихийно возникли Автономная зона Сиэтла в Алматы и штурм Капитолия в Нур-Султане. Но к чести своего народа скажу, что «лутинг» и «мародерство», если и присутствуют, то в незначительных масштабах. Может быть, потому что казахский Жаныбек Флойдбаев ещё жив? И образ невинной жертвы режима, в умелых руках политтехнологов и пропагандистов, вызовет ещё большее пламя.

Проплачены ли митинги? Есть ли зарубежные организаторы? Существует ли пресловутый жидо-масонский заговор, виновата ли рука Кремля или это коварная акция Госдепа США? На мой взгляд, ещё рано судить. Но меня раздражает реакция красных консерваторов, для которых, любой протест, не соответствующий их представлениям о «пролетарской революции», это заведомо зло.

Своим обращением, я хочу предотвратить разгул национальных предубеждений в адрес казахов или русских, живущих на территории Казахстана, насколько это возможно в моих силах. Я хочу подчеркнуть, что в Алматы – город, за которым сейчас следит весь мир (как пафосно) и точно постсоветское пространство, это самый космополитичный город Центральной Азии и многие из казахов вполне лояльно относятся к русским. Немало межнациональных пар и браков, и бытовая дружба между русскими, казахами, корейцами и так далее — в порядке вещей. А вот жители европейских стран, из-за незнания ситуации, видят в Казахстане – «азиатскую деспотию», населенную дикими скифами.

Но как показала практика, силовики Казахстана значительно уступают своим коллегам из России и братской мне Беларуси. Стереотипная азиатская автократия, где всевластный хан держит народ в железной узде – лишь образ, который выгодно эксплуатировать. Безусловно аналитики могут отсылать к событиям, происходящим в Беларуси, Венесуэле, Египте, Чили, Армении или Таиланде. Даже вспомнить что там у хохлов, с которых в СНГ все началось. Но в каждой стране есть своя специфика, и нельзя ставить знак равенства. Истории народного протеста в разных странах — разные.

Относительно недавно, я испытывал подлинную гордость за свою страну, после окончательной отмены смертной казни в Казахстане. Это был шаг вперед в пользу универсальных и общечеловеческих принципов. Я надеялся, что моя страна даст мне больше поводов, чтобы ей гордиться, но, видимо, преждевременно.

Собственно, совсем недавно в братской мне Беларуси проходили аналогичные столкновения и бунты. Если смотреть на ситуацию, с холодной головой, я считаю, что руководство Казахстана действует менее жёстко чем Лукашенко. Сложно ожидать от классической периферийной автократии иных мер и методов для взаимодействия с несогласными. Возможно, в Ак Орде проявилась паника? Или Казахстан не решился на более жёсткие действия, как поступил Лукашенко. Но могу сказать одно, внезапная отставка правительства — это один из самых больших успехов подобных протестов в постсоветском пространстве. Мотив “Хан хороший, а Баи плохие”, похоже, универсален и оказался весьма кстати. Но хватит ли его, чтобы погасить конфликт?

Если Вы считаете казахов дикими и жестокими бунтарями, то взгляните на пример относительно недавних митингов с требованием независимости в Каталонии и желтых жилетов во Франции. Ведь Франция — это отдельная история, где революционное движение родилось и неоднократно проявляло себя на полную катушку, что даже казахам не снилось. Конечно, не стоит брать пример с Украины, которая окончательно превратилась в страну-анекдот. Но это и не значит, что следует защищать режим в страхе от всплеска русофобии и национализма. Думаю, чувство голода универсально, как для русских, так и для казахов.

Что нам готовит день грядущий? Какой будет ситуация на Северном Казахстане?

Возможно, во мне говорит уроженец Казахстана, но прямая аннексия Павлодара или Усть-Каменогорска принесет больше проблем, чем потенциальную выгоду. Северный Казахстан, не представляет большой экономической выгоды, но только закрепит за Россией «жуткий образ» в глазах мирового сообщества. Ещё совсем недавно ходили слухи о войне между Россией и Украиной, и возможным пакетом новых санкций. Создание Павлодарской Народной Республики? Опять-таки, подобные марионетки скорее отвергнут Казахстан – как одного из лояльных соседей.

Важно лишь одно — чтобы всем участникам демонстраций была предоставлена амнистия, чтобы рядовые жители Казахстана могли просто спокойно заниматься своими делами и наименьшее число людей пострадало от конфликта. Пожалуй, главный урок, который я вынес после политических дискуссий — большинство людей сами лучше знают, что будет для них правильнее всего. Поэтому нужно просто обеспечить им безопасность и не мешать им заниматься тем, чего они хотят.

Люди, во всем мире, в Европе или Америке, не хотят воевать по-настоящему и рисковать собственными жизнями.

II.

Обращение к русским Казахстана от казаха

Наступили критические времена для всего Казахстана. В периоды потрясений, легко броситься в поиски виноватых и ещё легче найти их. Гораздо сложнее, сохранять трезвую голову, не подаваясь эйфории или панике. Возможно мои действия лишь капля в море, но я постараюсь внести свой вклад в предотвращение межнациональной розни на территории своей страны. Один шаг вперед и один голос за мир, даже если его сложно различить на фоне взрывающихся снарядов, лучше, чем полная тишина.

Прошлым летом, Казахстан попал в неприятную историю из-за языковых патрулей. Возможна ли дискриминация по национальному признаку? Учитывая, что никто не ожидал массовых волнений в Казахстане, уже ничего нельзя говорить наверняка. Отдельные круги националистов в России, и вовсе призывают к непосредственной аннексии Северного Казахстана или же уничтожения казахской государственности. Разумеется, это лозунги узкой и маргинализированной части населения Российской Федерации, и не они определяют её политику.

Я – гражданин Республики Казахстан, выступаю за мирное сотрудничество с Российской Федерацией на основах взаимной выгоды и уважения, и резко против любых вооруженных столкновений между жителями наших государств.

Некоторые из казахов имеют свои причины испытывать неприязнь к России. Здесь можно вспомнить и колониальную политику царизма. Присоединение трех жузов к Российской Империи, подавление национально-освободительных восстаний Кенесары Касымова или Сырыма Датова. Гораздо позже репрессии в адрес казахской интеллигенции и голод, случившийся на территории КазССР. Неудачная авантюра Никиты Хрущева ради поднятия Целины или операция «Метель» в 1986 году. Однако никогда в истории, обычный русский мужик не мог повлиять на решения царя. Так что срывать свой гнев на простых русских людях, проживающих в Казахстане, бессмысленно. Более того, современная Российская Федерация не несет юридической ответственности за события, произошедшие в Советском Союзе или Российской Империи.

Русские, живущие в Казахстане, на протяжении нескольких поколений, я обращаюсь к вам. Не забывайте, что Казахстан и ваша страна тоже! Далеко не все казахи, видят в вас врагов, колонизаторов или национальных врагов. Трагедия, которая случилась в отношениях братских, славянских народов России и Украины, пугает меня. И мой долг предотвратить эту трагедию.

Есть огромное количество межнациональных семей, и простые русские и казахи часто становятся друзьями на фоне общих интересов и увлечений. Русские и славянские девушки, вы прекрасны! Я могу писать целые оды, восхищаясь вашей красотой. Для меня будет невосполнимой утратой, исчезновение или дискриминация очаровательных красавиц, которых возвысил Александр Сергеевич Пушкин.

Я буду подчеркнуто аполитичен, в своих последующих высказываниях. У вас безусловно есть своя позиция по поводу происходящих волнений в Казахстане. Поддерживайте ту сторону, которую считаете правильной. Но важно не забывать, чем этот конфликт не является. Шторм насилия, захлестнувший всю страну, возник не из-за национальных столкновений русских и казахов, тюрков и славян, европейцев и азиатов. И национальная и расовая карты должны остаться в колоде.

Маргиналы с обеих сторон, русской и казахской, не должны взять верх над разумом. Это моветон проводить апелляции к нацизму, но крайние сравнения лучше заходят в голову. В Германии уже поднимались вопросы о расовой чистоте и превосходстве одной нации над другой. И эти идеи крайнего национализма не привели немцев к процветанию, а напротив затянули в катастрофическую войну и даже временно поставили крест на немецкой государственности и немецком единстве. Немцы дали пример для всех остальных национальностей по всему миру, показав насколько опасна эта игра с «исторической справедливостью» и «национальным превосходством».

Уважаемые граждане Республики Казахстан.

Вы тридцать лет живете рядом с представителями других национальностей и вероисповеданий. Вы видите их каждый день. Религия, Национальность или Раса не делают из людей чуждыми. Мы соседи не фэнтезийных эльфов, гоблинов и орков. Мы соседи казахов, корейцев, русских и татар.

Я казах и я люблю русских. Люблю корейцев. Люблю татар. Люблю украинцев. Люблю поляков. Люблю уйгуров. Люблю узбеков. Люблю турков. Люблю дунган.

И я не люблю попытки развязать вражду между ними, по поводу принадлежности к другой нации.

Русские, беларусы и украинцы.

Но и вы, проявите благоразумие. Уважайте казахов и не воспринимайте их как степных дикарей. Не скатывайтесь к агиткам Геббельса про кровожадных гуннов. И поймите, что разрез глаз и оттенок кожи, не оказывает влияния на человеческое мышление.

Мы все равны в своей смертности.

Живите в мире и процветайте!

III.

Метель

ООН проявила классическую “обеспокоенность” по поводу ситуации в Казахстане. А также высказало, что право на свободный доступ в Интернет является неотъемлемой и универсальной ценностью. В XXI веке, Интернет — сеть, позволяющая миру оставаться на связи и получать информацию из первых рук. Лишённые доступа к сети, люди сразу испытывают скуку и опустошение. Вне зависимости от того, когда будет опубликован этот текст, я обязан использовать предоставленное мне время, чтобы выразить своё мнение.

В Алматы сейчас проходит антитеррористическая операция. Помимо войск России и Беларуси, к ним подключились ещё армянские силы. В самый разгар Карабахского конфликта, я как казах, был скорее на стороне Азербайджана из-за “родственных симпатий”. Но по мере моего знакомства с армянами, я хоть и не научился полноценно играть в нарды, но проникся к ним с уважением.

Итак, Алматы окончательно превращается в Лос-Анджелес 90-х годов или же Будапешт 1956 года. Возможно сейчас идёт сиквел к операции «Метель» 1986 года. Мы живём в эпоху ремейков, ремастеров и ребутов, так что, Вселенная решила предоставить молодому поколению казахстанцев испытать на своей шкуре то, что ощутили их матери и отцы в Декабре 1986 года. Даже время совпадает, с разницей лишь в один месяц.

Есть ирония, что одна личность ярко отличилась в обеих инцидентах. По итогам Декабря 1986 началось восхождение к власти Нурсултана Назарбаева. Январь 2022 года вынудил его покинуть последний из своих постов и отдать даже “церемониальную власть” своему преемнику. Как говорил Джордж Лукас про бесконечные войны Джедаев и Ситхов, “в этом конфликте есть поэзия”. Абсолютная власть приходит за абсолютную цену.

Я опускаю оценки личности Назарбаева. Дело не в том, что я отношусь к нему сугубо отрицательно или положительно. Он человек, и как все люди, имеет как хорошие, так и плохие стороны. Когда я встречался с испанцами, я сравнил его с Франциско Франко, и они сразу поняли о чём идёт речь. Но как “поэтично”, что уход с последнего и церемониального поста, начался с того, что подняли цену на топливо до 120 тенге.

Если вы внимательно следили за новостями, вы вспомните, что митинги Жёлтых жилетов, технически начались по той же самой причине — повышение цен на топливо. В Иране, насколько я помню, волнения поднялись из-за цен на яйца и продукты питания? По очевидным причинам, я проверить не могу. Есть ли “поэзия” в том, что такие малозначительные детали вроде цен на топливо провоцируют масштабный всплеск народной агрессии.

Вот он — казахский бунт, бессмысленный и беспощадный. Голодные и раздраженные шаруа требуют ответа от разжиревших баев. И уже в процессе, окрылённые внезапными успехами, оказывается что не только баи плохие, но и хан тоже? Пламя, уже горящее, набирает обороты и распространяется как лесной пожар.

Среди простого населения нарастает паника. В городе парадоксальная ситуация. С одной стороны, время будто остановилось. Время будто замерло. С другой, не хватило недели, чтобы старый Казахстан исчез. Вселенная удивительна, как и наше восприятие Вселенной. Феноменальная скорость событий сочетается с гнетущим ожиданием и страхом.

Разграблены некоторые ТРЦ. Мародёрство — дитя любого восстания, и теперь пришла очередь для него. Пресловутый лутинг прошёлся по крупнейшим супермаркетам и магазинам. Ходят слухи, что мародёры намерены пройтись по отдельным ЖК, с требованиями для жильцов.

Чтобы сделал в моей ситуации Джон Рид в революционном Петрограде 1917 года? Или Жан-Поль Марат в Париже 1789 года? Именно их образы и заставляют меня фиксировать момент. Периодически рисковать, чтобы выйти на улицу и сделать фотографии происходящего на улице. Насколько мой риск оправдан? Есть ли для меня риск вообще? Сложно сказать, но я испытываю долг. Перед собой, перед другими людьми, которые не видят и не знают, что происходит в Городе Яблок изнутри.

Признаться честно, во вторник 4 января 2022 года, я размышлял о возможности смены ВУЗа и поступлении в российский ВУЗ. О том, что мне следует иммигрировать в Москву. Есть большая, финансовая сторона вопроса. Да и поднимается вопрос восприятия. Что скажут про казаха, который решился бежать из своей страны в Москву или Питер в такой момент, коренные жители этих городов? Какая работа будет мне доступна в новом месте? Курьера, укладщика плитки или официанта? Конечно, все профессии важны и все профессии нужны, но у людей есть амбиции, есть потребности.

Будущее пугает своей неопределенностью и неизвестностью.

Но оглядываясь назад, можно сразу сказать, почему программы Казахстан 2030 и Казахстан 2050 были обречены на провал.

Даже не заглядывая в политические и экономические аспекты. Поверьте они второстепенны, по сравнению с фундаментальной проблемой Казахстана.

А именно — зашкаливающее число самоубийств.

Ещё до волнений, многие люди были настолько искалечены жизнью, что решали просто покинуть её. Мы уверенно говорили о меритократии и технологической революции. Мы гордились за проведенное EXPO и тридцатилетием независимости, но забыли о психологической поддержке для простого населения. Психические расстройства стигматизированы, а для профилактики самоубийств сделано ничто мало.

Господа коммунисты, либералы, социал-демократы, либертарианцы и консерваторы. Каждый из вас знает свои причины, почему в Казахстане есть экономические и политические проблемы. Но пирамида Маслоу нарушена в основании.

Проблема самоубийств чудовищно замалчивается в нашей стране. И кто знает, приведет ли этот конфликт к самоубийству национальному?

Берегите себя и своих близких.

Мир меняется быстрее, чем мы можем себе представить.

Никто не ожидал что новая болезнь станет бичом традиционного капитализма и глобализации, и больше опасались из-за сезонного гриппа.

Как и не ожидали, что поднятие цен на топливо запустит разрушительную цепочку событий, исход которой, ещё неизвестен и предстоит осознать.

Живите в мире и процветайте!

IV.

«Игра престолов»

Лирическое отступление — я не люблю, когда политические интриги сравнивают с «Игрой престолов». Джордж Мартин конечно произвел революцию в жанре фэнтези, но он не единственный, кто писал про интриги и предательства. Поэтому мне не приятно слышать высказывания, в стиле: “а если бы сняли сериал про события во дворце Х, то «Игра престолов» покажется детским садиком”. Политика в любой стране, в любое время, и при любом режиме, сопряжена с предательствами, ложью и закулисными интригами. Внутрипартийная борьба после смерти Сталина, династический конфликт Йорков и Ланкастеров, восстание Жёлтых Повязок и Троецарствие — везде была своя «Игра престолов». И как мне кажется, люди позабыли о совершенно естественном состоянии политики, раз восприняли Мартина как абсолютно новое слово в жанре. Но Джордж Мартин прав в одном — в «Игре престолов» ты либо побеждаешь, либо умираешь. Третьего не дано.

Уже сейчас слышно как летят головы. Начальник казахстанских силовиков из КНБ — Карим Масимов, (этнически уйгур, что важно для большинства населения) задержан и обвинен в попытке свержения власти. Сначала избавились от нелюбимого правительства Мамина, которое досталось Токаеву от Назарбаева. Теперь в расход пошел Масимов, также глубоко непопулярная в глубоком народе фигура. Назарбаев, хоть и ушел с последнего значимого поста, по-прежнему в официальных СМИ называется Елбасы — Лидер нации.

Одна из самых раздражающих вещей это странные титулы. Называя себя Елбасы, Назарбаев будто встаёт в один ряд с Саддамом Хуссейном, Гением Карпат Николаем Чаушеску и Иди Амином. Один знакомый казах в Италии, даже сказал что Елбасы это казахский перевод слова Фюрер.

В народе все больше слухов, что протест был организован извне. Что митингующие теперь ждут возвращение Аблязова. Поразительно, но отдельные казахи даже благодарят армян, за участие в антитеррористической операции.

Но лично я столкнулся с испытанием на своей шкуре. Я услышал звуки выстрелов и взрывов, за пределами Call of Duty и это шокирующие звуки. Тем не менее, я испытал дикий страх, когда в мою дверь постучались поздней ночью. Мародёры, которые решились воспользоваться ситуацией?

Это жуткое ощущение. Неизвестные стучат в твой дом, и отказываются объяснять зачем. Я ощутил себя мышкой, запертой в окружении голодных котов. Не нашел в себе силы даже заглянуть в глазок. Что могло пойти не так? Названные гости, посреди ночи, стучат в дверь и не произносят ни слова. На фоне новости про мародёров и массовые волнения. Бояться внезапных гостей — это “генетическая хрень”.

По моему скромному мнению, отношение к протестам быстро и кардинально изменилось. Многие люди стали поддерживать Токаева. Романтики и авантюристы часто видят в народных волнениях, благородный Союз Повстанцев из «далёкой, далёкой Галактики», которая сражается против чудовищной Империи. Но хаос, вызванный надломом прежнего режима, быстро разрушает иллюзии. Мне претит мысль о том, что Мухтар Аблязов на фоне волнений, которые, предположительно, им организованы, окажется у руля. Я в принципе испытываю жёсткую антипатию ко всем олигархам, которых не допустили к дележке пирога. Ходорковский, Чичваркин, Аблязов, Коломойский, Разметов, Медведчук — разные имена, но схожие черты.

Утром я прошёлся по опустошенным улицам, чтобы сфотографировать последствия погрома. Kazakh Lives Matter вышел какой-то. Простой гражданин теперь скорее ждёт помощи правительства. Людям нужен порядок, чтобы защититься от мародёров. Черт подери, была разграблена моя любимая пекарня, где я покупал себе горячий и свежий хлеб!

Все больше среди людей идут слухи о том, что волнения были спровоцированы кем-то извне. Я лично зашёл внутрь разгромленных магазинов, и почему-то вспомнил про жителей Донецка и Луганска. Надо бы поделиться фотографиями с уроженцами этих городов, чтобы узнать, совпадает ли наш опыт?

Вопрос безопасности встаёт ещё более остро. Насколько я помню, в 90-е годы или совсем недавно, корейская диаспора в США, наиболее яростно оборонялась от “лутинга” со стороны протестующих афроамериканцев. Очевидно, вторая поправка в Конституции США обеспечивает большинство людей чувством “духовной безопасности”. Даже я думаю, что мне пригодится достать оружие (исключительно в целях самообороны). После ночного звонка в дверь и отложенных кирпичей, я считаю, что мне оружие однозначно пригодится. К счастью, для меня в тот раз, все обошлось более менее благополучно. Как оказалось, мой сосед крепко напился в ту ночь, и под влиянием алкоголя, спрашивал у других какие-то продукты.

Мародёры, повстанцы, протестующие — можно подобрать разные слова, но внешность и возраст примерно схожи. Протест в моем городе выглядит молодо. Была новость, как здание РУВД штурмовали парни от 1994 до 2000 годов рождения.

В ходе утренней прогулки я заметил хромающего мужчину. Он и признался, что ночью участвовал в стычках, где и получил удар по ноге. Противники протеста считают, что всем митингующим раздавали водку. Кто-то выпивает, а я предположил, что это нужно для коктейля Молотова.

Прошу извинить меня, дорогой читатель, что я часто ссылаюсь на слухи и мнения других. Сейчас работает лишь телевизор, где протест очевидно демонизируют. Да и рассказы от парня, который знал парня, который знал парня… — так себе источник информации. Но я правда ограничен в ресурсах. Мой инстинкт самосохранения не позволяет мне встать на баррикады и лично поучаствовать в городских столкновениях. Да и мне претит оказаться в одном ряду с верующими и бородатыми фанатиками.

Надеюсь, январские события, не причинят мне большого вреда. Пока что, мой самый серьезный ущерб это бессонница и упущенный страйк в Дуолинго. А ведь у меня было 707 дней! 707 дней, Карл!

Но к сожалению, мой телевизор подключен к Интернету и не работает без него. На вечер Рождества сломалась электроплита. Маловероятно, что я умру от голода, но без электроплиты, питаться станет гораздо сложнее.

V.

Заключение

В качестве подведения итогов. Наиболее известные слухи о событиях:

— Охрану в аэропорту Алматы отозвали за 40 минут до штурма протестующими.

— Всем протестующим раздавали водки.

Вывод, который я сделал, после открытого доступа к Интернету. Протесты в Казахстане имеют больше общего с Египтом или недавно восставшим Ираном, нежели Россией и Украиной. Красные консерваторы видят во всем руку Запада, левые либералы — демократическое волнение. Но забывают про политический ислам.

Традиционно, именно Западные регионы Казахстана входят в число проблемных. Жанаозен, Актау и прочие — не только газодобывающие регионы, но и крайне исламизированные. В этих регионах широко распространился салафизм, а на турецкие деньги строятся медресе, мечети, лицеи и университеты. В итоге, появляются молодые люди, заряженные идеей политического и радикального ислама.

Также, основная масса среди протестующих это плохо образованная молодежь, занятая тяжелым физическим трудом. Как я заметил, бородатый парень, работающий грузчиком и в 20 лет может выглядеть уже на 40. Люди, мечтающие жить как в Эмиратах, просто за счет нефтяных богатств.

Это похоже на Братьев мусульман — когда социальные причины совпали с религиозными. Есть конечно и малоизвестный фактор внутренней борьбы. Сейчас, с авансцены ушли ненавидимые в народе Мамин, Каримов, и возможно, скоро под раздачу попадет Сагинтаев — аким Алматы. Всех их объединяет принадлежность к старой гвардии Назарбаева, который лишился своего последнего церемониального поста. Значит, теперь Токаев в теории может полностью избавиться от тени Назарбаева и укреплять собственную власть.

Мне будет интересно прочитать сравнение личностей Касым-Жомарта Токаева и Дмитрия Медведева. Я слышал, что Сурков предлагал Медведеву идти на второй срок, но тот отказался сам.

Возможно мои сравнения, выглядят натянутыми, а для некоторых, даже кощунственными, но я считаю, что Назарбаев очень похож на Иосифа Сталина. Дело даже не в автократичности режима, а в превосходных навыках аппаратной борьбы и политической интриги, которая наблюдалась у обоих диктаторов. Сталин и Назарбаев грамотно использовали кадровую политику, умели сразу заметить нужные настроения в партии, благодаря чему и пришли к абсолютной власти.

Теперь их нет.

Максат Алибеков