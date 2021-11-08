Путин — чей?

Ковидный кризис не только выявил давно назревшие проблемы в обществе, о которых уже написано достаточно. Он также со всей ясностью выявил то, о чем говорили некоторые социологи и политические аналитики.

Чья у нас власть, что вы ответите? Ну, если вы марксист, то, конечно, для вас нет сомнений, что крупной буржуазии, в основном экспортной направленности: страна железобетонно стоит на позиции сырьевой полуколонии ведущих стран мира, а экспортные олигархи всегда были и есть самые богатые и влиятельные.

Власть корпорации силовиков, “феодальная”, что-то ещё, что указывает на крайнюю закрытость, недоступность для влияния извне, в том числе через законные демократические процедуры? – Да, вы будете правы, формальная власть действительно сконцентрирована в руках очень немногих людей, которые максимально стараются навеки закрепить своё положение, например, всякими “обнулениями” или “управляемыми выборами”.

Но даже самый жесткий авторитарный режим не может существовать совсем без поддержки народа, точнее, каких-то его частей: просто на штыках сидеть крайне опасно, в первую очередь потому, что новых претендентов на трон будет сдерживать только неподкупность гвардии короля. Смотри эпоху переворотов в России или бурную политическую жизнь современной Африки.

Одно время Путин был народным президентом. В том смысле, что его действительно поддерживало абсолютное большинство российского народа. Это было в первый и отчасти второй срок его правления. Далее, на фоне протестов 2011-12 гг, связанных с “рокировочкой”, часто стали говорить, что основной избиратель Путина — женщина за 50 скорее и провинции, скорее без высшего образования. Молодые, активные, образованные уже захотели перемен.

Потом был недолгий период “Крымской весны” и подъёма симпатий к Президенту. Но второе издание всенародной любви закончилось гораздо быстрее первого, особенно на фоне экономической стагнации и мер вроде Пенсионной реформы.

На кого Путин опирается сейчас? Он сам максимально ясно отвечает на свой вопрос: на бюджетников и служащих госкорпораций, а также отставных военных. Не надо обращать внимания на риторику, которая меняется, как платье к очередному обеду или ужину. Надо смотреть на дела.

Вот Путин в очередной раз объявляет “выходные дни, но с сохранением заработной платы”. Издевательский мем, который подняли на смех ещё в первую волну пандемии, в конце апреля 2020 года. Кто будет действительно не ходить на работу, при этом действительно получать зарплату? — Чиновники всех уровней, работники крупнейшего бизнеса (в той части, где не требуется обеспечить непрерывность производства). Замечу, что это далеко не большинство населения России, это уже 20-30% максимум.

Сейчас, в очередную “нерабочую неделю”, как выглядели наши города? — Да практически так же, как и всегда! В Москве, во всяком случае, в метро много народу, на дорогах прилично машин. Многочисленный малый бизнес выживает как может: нельзя в зал — торгуют через окно. Нельзя потребить на месте — организуют доставку. Просто закрыть предприятие и платить зарплату “из кармана” для многих неподъёмная задача.

Меры поддержки людей вне “своего круга” в России крайне слабые на фоне действительно серьёзной и действительно массовой раздачи денег в США, Европе. При том, что российский бюджет снова профицитен, а закрома ЦБ буквально лопаются от новых рекордных ЗВР. Путин лишь по какой-то странной логике, видимо, связанной уже со старческой сентиментальностью, иногда подкидывает небольшие деньги семьям с детьми, и эта помощь доходит действительно до разных слоёв, в том числе скептически настроенных.

И даже такое положение до недавнего времени могло считаться более-менее приемлемым: ну да, кого власть прикармливает, на тех и опирается, есть какая-то логика. Однако, когда нужно принимать решения, касающиеся всего народа (например, посадить всех в локдаун для резкого сокращения цепочек заражения вирусом), система просто не работает.

Путин издаёт какие-то приказы для своих, свои же их исполняют. Страна при этом пожимает плечами и пытается выжить. Потом власть для своих же отчитается об очередной громкой победе над ещё более злым штаммом, а вольный народ будет молиться, чтобы просто не лезли в повседневные дела и не начали с особым усердием следить за выполнением законов, потому что по Уставу жизнь в России просто остановится.

Власть сама по себе, народ сам по себе. Мы так, кажется, существовали на этих территориях не одну сотню лет. Но всё же то были времена аграрного земледелия, массового крестьянского труда. Чем современнее, сложнее цивилизация, тем менее эффективен такой подход. Управлять так нельзя не только с точки зрения самой власти, которая всё менее устойчива.

Народу тоже нужно адекватное управление: если начали принимать меры, то пусть эти меры будут эффективными. Если касается здоровья всей нации, то и поддерживать в трудное время нужно всю нацию, а не только тех, кто получает денюжку из экспортного бассейна. Здесь я бы даже согласился с одним из немногих здравых аргументов антипрививочников: можно было для стимуляции массовой вакцинации объявить наконец о своей ответственности за последствия побочных действий вакцин. С указанием конкретных сумм.

А так — что был локдаун, что не было. Выдающихся успехов не добились, сами себя похвалили, недостающие бриллианты в очередном ордене “За Победы” заменили глупой пропагандой.

Только вот счёт на табло не радует. Сверхсмертность от ковида в России оценивается на уровне 700-800 тысяч человек. Что примерно равно или даже чуть больше количества погибших во времена Большого террора 1937-38 гг (если принимать во внимание официальные данные). Путин очень любит ездить по могилам и каяться за кровавые преступления сталинизма. Может быть, у него найдётся время для оценки успешности собственной политики и подходов к управлению страной, в которой он считается правителем?