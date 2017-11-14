Отнять у КПРФ Великую Победу Октября!

7 ноября по стране прошла волна празднования 100-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Оказывается, что никакие подмены типа «Дня народного единства» не срабатывают: не стереть из исторической памяти народа свершений и подвигов Великого Октября. Огорчает другое: практически повсеместно празднование этого великого дня монополизировали всевозможные отделения КПРФ. Да до такой степени монополизировали, что у исторически несведущих людей могло сложиться ошибочное представление, что КПРФ-де является логическим и историческим продолжением Великого Октября. Это, мягко говоря, совсем не так. Более того, КПРФ – не то что не продолжает, а открыто предает идеалы Октябрьской революции, а посему потуги этих чинуш-псевдокоммунистов самопровозгласиться «октябрьскими преемниками» – тем более возмутительны и достойны публичной порки.

Надо понимать (и не только понимать, но и транслировать этот факт как можно чаще и как можно громче), что СССР развалили не инопланетяне, не рептилоиды, не ануннаки, не жидомасонский заговор и даже не алкаш Ельцин (который, кстати говоря, был советско-партийным функционером). СССР развалили советские чиновники – в том числе, и те, которые сейчас комфортненько околачиваются в КПРФ. И это отнюдь не скандальное заявление, а констатация исторического факта.

Все эти персонажи артистически шумно возмущаются предателем Власовым, упырем Гитлером, пьяным Ельциным, кровавыми американскими империалистами, еще уймой всяких страшных персонажей-бабаек. Но давайте все же смотреть исторической правде в глаза (с какой бы силой эта самая историческая правда ни выжигала глазные яблоки): никому из вышеперечисленных персонажей не довелось прямо и непосредственно сокрушить величайшую державу в истории. Советский Союз был уничтожен не белоэмигрантами, не предателями в годы ВОВ, не Вермахтом, не ВС США, не НАТО. Советский Союз (по крайней мере, от России) уничтожил человек, которого зовут Руслан Имранович Хасбулатов – персонаж, некогда общеизвестный, а теперь практически забытый. Верховный Совет России денонсировал Союзный договор именно при Руслане Имрановиче, 12 декабря 1991 года, – проще говоря, страну уничтожил не какой-то там вражеский Гитлер, а вполне себе системный советский чиновник. Правда, к нынешней КПРФ Руслан Имранович вроде как никакого формального отношения не имеет, но не спешите расслабляться: пакостники есть и в рядах КПРФ…

Известно, что Горбачев хотел реорганизовать и децентрализовать СССР. 17 марта 1991 года под это дело даже прошел Всесоюзный референдум о сохранении СССР (дескать, мало ли: может, люди сами все развалят, да еще и возрадуются). Но, как говорится, «что-то пошло не так»: более 77% принявших участие в этом референдуме проголосовали за сохранение Советского Союза, что, видимо, слегка обескуражило (но, как потом выяснилось, ничуть не остановило) Михаила Сергеевича. Еще в 1990 году Горбачев выдвинул проект Союза Советских Суверенных Республик, означавший фактическое уничтожение СССР. Данную идею всецело поддержал Верховный Совет СССР, Председателем которого на тот момент был Анатолий Иванович Лукьянов, ныне член КПРФ и вообще уважаемое в этой партии лицо. 23 апреля и 17 июня 1991 года проект Союза Советских Суверенных Республик был предварительно подписан. Таким образом, если бы СССР не был убит Хасбулатовым и прочими региональными лидерами, то его императивно сокрушили бы Горбачев и нынешний член КПРФ Лукьянов. Все уже было на мази. Это ли не предательство того, за что бились большевики?

Впрочем, есть кэпээрэфники, которые устроились еще более изящно и надежно. Они с пеной у рта критикуют режим, который-де «развалил страну», но сами при этом делать ничего не хотят (якобы не могут), а только «скромно» принимают все те блага, которые им дает этот якобы ненавидимый ими режим. Допустим, что значительная часть депутатов Госдумы от КПРФ действительно не в силах что-то изменить (хотя при всем при этом совесть почему-то не толкает их на баррикады, а допускает их дальнейшее комфортное протирание штанов в Думе, но это уже отдельный вопрос). Тем не менее, были ведь вполне реальные возможности и вполне дееспособные управленческие рычаги в руках у Егора Кузьмича Лигачева (еще в 80х годах) и у Геннадия Андреевича Зюганова (в 1996 году). Однако эти персоналии не воспользовались теми возможностями, которые любезно предоставила им история, а продолжили системно и обильно получать режимные блага, фактически бесконфликтно находиться в режимном лоне.

Если кэпээрэфники считают себя преемниками Великого Октября, то им, очевидно, должны быть близки и методы Великого Октября. Но, оказывается, нет, и близко не бывало. Известно ведь, что революционеры действовали подпольно, рискуя в любой момент быть убитыми или посаженными за решетку (чего греха таить, очень часто эти опасения оправдывались). Революционеры нищенствовали, голодали, подвергали свою жизнь опасности. Так, впрочем, поступают любые несистемщики – и в любые времена. Что же до депутатов от КПРФ, то некоторые из них имеют хоромы на Рублевке и многомиллионные (в рублевом выражении) доходы. Какое отношение это все имеет к Великому Октябрю?

Никто ни в коем случае не посягает на право КПРФ быть – и даже быть в Думе. В конце концов, должна же у старшего поколения быть отрада и ностальгия по великому прошлому. И все то хорошее, что сохранилось в чертогах памяти, не должно быть выдавлено, вытоптано, унижено и помещено в андеграунд. Пусть аватарой былого величия будет КПРФ – более того, многим из тех, кому сейчас крепко за 60, понятен только такой формат. Ради Бога. Но вряд ли стоит давать этим системным и зажравшимся персонажам наглеть и присваивать себе то, к чему они не имеют вообще никакого отношения.

КПРФ не надо обижать, но лишь до того момента, пока они не начинают заявлять о своей монополии на Великий Октябрь. Как только они начинают открывать рты по этому поводу – им надо смело напоминать о том, что революционеры не были трусливыми чинушами, а СССР сокрушил не враг Гитлер, а персонажи в том числе из рядов КПРФ. Грубо? А правда часто грубовата, если Вы заметили.

Илья Пожидаев