Расписание стримов на неделю
Дорогие друзья, так как стримы теперь проходят чаще и в основном известны заранее, в начале каждой недели мы будем выкладывать расписание наших эфиров на неделю. Соответственно, на этой неделе:
Пн:
“Оппозиционные депутаты под ударом”
Депутат МГД – Евгений Ступин.
19:00
Вт:
“Не рано ли власть празднует победу?”
Политик и бывший губернатор Иркутской области – Сергей Левченко.
19:00
Пт:
“Чего боится власть?”
Политический деятель, блогер и оппозиционер – Николай Бондаренко
19:00
Вс:
“Как соотносится феминизм с марксизмом.”
Атеистка, феминистка, художница, лесбиянка-вебинар и дочь актера Михаила Ефремова – Анна Мария Ефремова.
16:00
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