Расписание стримов на неделю

Дорогие друзья, так как стримы теперь проходят чаще и в основном известны заранее, в начале каждой недели мы будем выкладывать расписание наших эфиров на неделю. Соответственно, на этой неделе:

Пн:

“Оппозиционные депутаты под ударом”

Депутат МГД – Евгений Ступин.

19:00

Вт:

“Не рано ли власть празднует победу?”

Политик и бывший губернатор Иркутской области – Сергей Левченко.

19:00

Пт:

“Чего боится власть?”

Политический деятель, блогер и оппозиционер – Николай Бондаренко

19:00

Вс:

“Как соотносится феминизм с марксизмом.”

Атеистка, феминистка, художница, лесбиянка-вебинар и дочь актера Михаила Ефремова – Анна Мария Ефремова.

16:00

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