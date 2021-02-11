Политическое самообразование

Информация от сети марксистских кружков [ВЕКТОР]

Друзья, мы ведём набор кружков по марксизму на весенний семестр.

В этом семестре мы набираем 13 кружков. Набираться они будут по 15-20 человек в каждый. Чем позже запись, тем больше вероятность что кружок уже наполнен. По всем вопросам [Илья Ярский]

I) Онлайн кружки

1. Среда 20:00 https://vk.com/wall-184925050_558

2. Суббота 12:00 https://vk.com/wall-184925050_553

3. Воскресенье 14:00 https://vk.com/wall-184925050_554

4. Вторник 20:00 https://vk.com/wall-184925050_556

II) Регионы

5. Екатеринбург Пятница 19:00 https://vk.com/wall-184925050_529

6. Ульяновск Суббота 17:00 https://vk.com/wall-184925050_530

7. Москва Суббота 12:30 https://vk.com/wall-184925050_550

8. Санкт-Петербург Среда 20:00 https://vk.com/wall-184925050_536

9. Санкт-Петербург Четверг 19:00 https://vk.com/wall-184925050_534

10. Санкт-Петербург Пятница 20:00 https://vk.com/wall-184925050_539

11. Санкт-Петербург Суббота 16:00 https://vk.com/wall-184925050_538

12. Санкт-Петербург Воскресенье 19:00 https://vk.com/wall-184925050_533

13. Санкт-Петербург Воскресенье 18:00 https://vk.com/wall-184925050_535

НАБРАНЫ

14. Москва Четверг 19:00 https://vk.com/wall-184925050_531 !!!НАБРАН!!!

15. Воскресенье 18:00 https://vk.com/wall-184925050_549 !!!НАБРАН!!!

16. Понедельник 19:00 https://vk.com/wall-184925050_527 !!!НАБРАН!!!

17. Суббота 19:00 https://vk.com/wall-184925050_522 !!!НАБРАН!!!

18. Суббота 19:00 https://vk.com/wall-184925050_523 !!!НАБРАН!!!

19. Воскресенье 15:00 https://vk.com/wall-184925050_525 !!!НАБРАН!!!

20. Воскресенье 19:00 https://vk.com/wall-184925050_526 !!!НАБРАН!!!

21. Вторник 19:30 https://vk.com/wall-184925050_528 !!!НАБРАН!!!

22. Среда 20:00 https://vk.com/wall-184925050_524 !!!НАБРАН!!!

23. Среда 20:00 https://vk.com/wall-184925050_552 !!!НАБРАН!!!

24. Москва Суббота 15:00 https://vk.com/wall-184925050_532 !!!НАБРАН!!!

За обновлением списка следите в топике: https://vk.com/topic-184925050_46980034