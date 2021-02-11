Политическое самообразование
Информация от сети марксистских кружков [ВЕКТОР]
Друзья, мы ведём набор кружков по марксизму на весенний семестр.
В этом семестре мы набираем 13 кружков. Набираться они будут по 15-20 человек в каждый. Чем позже запись, тем больше вероятность что кружок уже наполнен. По всем вопросам [Илья Ярский]
I) Онлайн кружки
1. Среда 20:00 https://vk.com/wall-184925050_558
2. Суббота 12:00 https://vk.com/wall-184925050_553
3. Воскресенье 14:00 https://vk.com/wall-184925050_554
4. Вторник 20:00 https://vk.com/wall-184925050_556
II) Регионы
5. Екатеринбург Пятница 19:00 https://vk.com/wall-184925050_529
6. Ульяновск Суббота 17:00 https://vk.com/wall-184925050_530
7. Москва Суббота 12:30 https://vk.com/wall-184925050_550
8. Санкт-Петербург Среда 20:00 https://vk.com/wall-184925050_536
9. Санкт-Петербург Четверг 19:00 https://vk.com/wall-184925050_534
10. Санкт-Петербург Пятница 20:00 https://vk.com/wall-184925050_539
11. Санкт-Петербург Суббота 16:00 https://vk.com/wall-184925050_538
12. Санкт-Петербург Воскресенье 19:00 https://vk.com/wall-184925050_533
13. Санкт-Петербург Воскресенье 18:00 https://vk.com/wall-184925050_535
НАБРАНЫ
14. Москва Четверг 19:00 https://vk.com/wall-184925050_531 !!!НАБРАН!!!
15. Воскресенье 18:00 https://vk.com/wall-184925050_549 !!!НАБРАН!!!
16. Понедельник 19:00 https://vk.com/wall-184925050_527 !!!НАБРАН!!!
17. Суббота 19:00 https://vk.com/wall-184925050_522 !!!НАБРАН!!!
18. Суббота 19:00 https://vk.com/wall-184925050_523 !!!НАБРАН!!!
19. Воскресенье 15:00 https://vk.com/wall-184925050_525 !!!НАБРАН!!!
20. Воскресенье 19:00 https://vk.com/wall-184925050_526 !!!НАБРАН!!!
21. Вторник 19:30 https://vk.com/wall-184925050_528 !!!НАБРАН!!!
22. Среда 20:00 https://vk.com/wall-184925050_524 !!!НАБРАН!!!
23. Среда 20:00 https://vk.com/wall-184925050_552 !!!НАБРАН!!!
24. Москва Суббота 15:00 https://vk.com/wall-184925050_532 !!!НАБРАН!!!
За обновлением списка следите в топике: https://vk.com/topic-184925050_46980034