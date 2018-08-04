Молодёжная школа РОТ ФРОНТа пройдёт в Москве

4-5 августа состоятся занятия по агитации и пропаганде

4-5 августа молодёжь столичного отделения партии РОТ ФРОНТ проводит межрегиональную школу, посвящённую агитации и пропаганде. В Москве соберутся молодые активисты и сторонники партии, которые ведут на местах различную агитационно-пропагандистскую работу: от выходов к заводским проходным до ведения групп в социальных сетях. К участию также приглашены представители дружественных групп и кружков. Ведущими курсов двухдневной школы станут признанные профессионалы — мастера агитации и пропаганды.

4 августа цикл занятий проведёт Игорь Геннадьевич Петрыгин-Родионов, член Союза художников России, лауреат ВДНХ СССР, мастер политического плаката с 30-летним стажем. Его искусство известно многим левым активистам, которые активно распространяли меткие остросоциальные плакаты. Игорь Геннадьевич расскажет не только об искусстве графического дизайна, но и о подходах к политической рекламе в целом.

5 августа с участниками школы встретится Константин Викторович Сёмин, российский журналист, пропагандист марксизма, автор проекта «АгитБлог». Его видеоролики и передачи отличаются яркой подачей материала, образностью, сочетанием эмоциональной силы и современной техники исполнения. А фильм «Последний Звонок» завоевал признание миллионов наших сограждан. Константин Викторович расскажет об искусстве видеопропаганды, о том, как и с чем подходить пропагандисту к людям.

Оба курса будут транслироваться в Интернет на YouTube-канал «РОТ ФРОНТ» и ВК-группу «РОТ ФРОНТ». Присоединяйтесь!