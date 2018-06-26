Государственная публичная историческая библиотека России

Российский государственный архив социально-политической истории

при поддержке Фонда Розы Люксембург и киноконцерн «Мосфильм»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ 28 ИЮНЯ

«РОКОВОЕ 6 ИЮЛЯ 1918 Г.: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ»

В числе предлагаемых мероприятий, посвященных столетию событий 6-7 июля 1918 г., состоятся презентация вышедших в 2010-2017 гг. в издательстве «Политическая энциклопедия) РОССПЭН)» в трёх частях сборника документов и материалов «Партия левых социалистов-революционеров», подготовленных Центром документальных публикаций РГАСПИ, демонстрация художественного фильма «Шестое июля» и встреча с участниками съемочной группы (актерами театра и кино Юрием Каюровым, Юрием Назаровым, главным консультантом фильма Владленом Логиновым). Данная, первая часть мероприятия пройдет в здании РГАСПИ по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 15, с 11.00 до 14.00 часов.

С 15.00 до 17.00 часов будет проходить пешая экскурсия по местам событий 6-7 июля 1918 г., от Театральной площади (т.е. от места проведения Пятого Всероссийского съезда Советов) до Трёхсвятительского переулка в районе Солянки, где находился совместный штаб Боевого отряда ВЧК и ЦК левых эсеров. Экскурсию проведет историк и журналист Олег Фочкин (эколого-культурное объединение «Слобода»). Встреча группы у фонтана Большого театра.

В 17.00 часов начнется вторая часть мероприятия в здании Государственной публичной исторической библиотеке России по адресу: Старосадский переулок, дом 9, стр. 1, которая включает авторскую лекцию ведущего специалиста Центра документальных публикаций РГАСПИ, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора исторических наук Ярослава Леонтьева, открытие историко-документальной выставки, круглый стол. На презентации и круглом столе ожидаются выступления депутатов Государственной Думы РФ Сергея Миронова, Сергея Шаргунова, историков Владислава Хеделера (Берлин), Алексея Суслова (Казань), Юрия Глушакова (Гомель), Вадима Дамье, Павла Кудюкина, Александра Шубина (Москва) и др.

Историко-документальная выставка включает документы из фонда ЦК партии левых эсеров и других фондов РГАСПИ (в том числе протоколы ЦК, фрагменты стенограммы III съезда партии, письмо М.А. Спиридоновой В.И. Ленину, заявления об отставке в связи с ратификацией Брестского мира наркомов В.А. Карелина, П.П. Прошьяна, И.З. Штейнберга, заявление Ф.Э. Дзержинского в Совет народных комиссаров об отставке с поста председателя ВЧК и устранении от работы в комиссии в связи с тем, что он является одним из главных свидетелей в деле об убийстве посла Мирбаха, уникальные фотоматериалы), документы и листовки из Центрального архива ФСБ России и коллекции Центра социально-политической истории ГПИБ России, а также из частных коллекций. На выставке представлено около ста книг и работ, посвященных событиям 6-7 июля и деятелям левоэсеровского движения, в том числе дореволюционные издания о М.А. Спиридоновой и принадлежавший ей сборник стихотворений П.А. Вяземского, издания 1918 г., работы 1920-2010-х гг. о левых эсерах.

Выставка будет открыта для посетителей до 15 августа 2018 года в выставочном зале «Под сводами» В ГПИБ России по адресу: Старосадский переулок, дом 9, стр. 1 по предварительной записи по тел. по тел. 8(495)628-52-11.

Вход свободный.

Дополнительную информацию о проведении мероприятий 28 июня можно получить по тел. 8(916)597-47-17.

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