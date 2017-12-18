Обращение оргкомитета гражданской кампании «За права жителей Московского региона!» к общественным и политическим организациям

Как известно, 2018 год – это год выборов Президента России и Мэра Москвы. В условиях повсеместного нарушения прав и интересов жителей Москвы и Московской области (далее – Московского региона) назрела необходимость – накануне президентских выборов донести наши требования до власти и до кандидатов в президенты. В связи с этим в январе 2018 года стартует общегражданская кампания «За права жителей Московского региона», которая будет включать в себя различные массовые мероприятия.

28 января 2018 года (воскресенье) планируется проведение Социального марша «За права жителей Московского региона!» с митингом на заключительном этапе. Уведомление о проведении марша будет направлено в Правительство Москвы в установленные законом сроки. Маршрут проведения марша и место митинга, время его начала, а также предполагаемое количество участников определит Оргкомитет.

Отмечаем, что Марш «За права жителей Московского региона!» проводится по инициативе гражданских активистов Москвы и Московской области. К участию в нем будут приглашены участники инициативных групп самой разной тематики и локализации, участники различных общественных и политических организаций и движений, а также максимальное число неравнодушных граждан самых разных политических взглядов. О своей поддержке марша уже заявили: Московский Совет, Народная палата Подмосковья, Гражданский форум местного самоуправления, Гражданская солидарность, Общество синих ведерок, интернет-проект «Народный кандидат» и другие общественные движения и организации.

Во время проведения Марша, проводимого в преддверии президентских выборов 2018 года, граждане озвучат жесткую критику политики, проводимой под руководством мэра Москвы Собянина и губернатора Московской области Воробьева, предъявят властям требования по решению основных проблем Москвы и Московской области.

По итогам Марша властям Москвы и Московской области будет предложено:

– провести в месячный срок встречу с представителями Оргкомитета для открытого обсуждения формата и программы дальнейшего переговорного процесса власти и граждан, ее избравших.

– в целях осуществления полноценного диалога граждан и власти сформировать Общественный совет Московского региона с участием руководителей двух субъектов федерации и представителей широкого круга политических и общественных организаций.

– выработать предложения по проведению городского референдума по наиболее острым и проблемным вопросам.

Вскоре после проведения Марша планируется проведение Московского социального форума, на котором представители гражданских сообществ и оппозиционных партий сформулируют предложения по решению основных проблем Москвы и Московской области и примут обращение к кандидатам в Президенты Российской Федерации.

Главные лозунги Марша:

Власть – под контроль граждан!

Москве и Московской области – социальный бюджет!

Деньги – на детей и пенсионеров, а не на плитку и бордюры!

Нам нужны полноценные, а не фиктивные выборы! За отмену муниципального фильтра!

Местному самоуправлению – реальные полномочия и реальные деньги!

Долой судебную коррупцию! Требуем выборности судей!

Остановить рост тарифов и сборов! Тарифообразование – под контроль граждан!

Требуем общественный контроль за трудовой миграцией!

Прекратить строить дороги и хорды по нашим головам!

Требуем выполнения прежних обязательств власти по капремонту!

Прекратить незаконное строительство в наших дворах!

Установить мораторий на все стройки – до сквозной ревизии уже построенного!

Выполнить обязательства перед дольщиками и очередниками!

Меньше запретов на парковку – больше парковок!

Даёшь больше станций метро в центральной части города!

Запретить строительство офисных зданий в пределах ТТК!

Остановить уничтожение лесов и парков Москвы и Подмосковья!

Городскую землю – под контроль жителей!

Остановить надуманное, коррупционное «благоустройство» городских территорий!

Прекратить слияние школ, детских садов, поликлиник! Восстановить закрытые больницы!

Ликвидировать мошеннические ТСЖ!

Требуем оплаты ЖКУ напрямую ресурсникам!

Требуем за снос наших домов и гаражей – полную компенсацию!

Требуем сохранять памятники истории и архитектуры, спасти Старую Москву!

Приглашаем Вас и Ваших единомышленников принять участие в подготовке Социального марша и направить своего представителя для работы в Оргкомитете.

Ближайшее собрание Оргкомитета пройдет 25 декабря в 19.00, место будет сообщено дополнительно.

С уважением, Оргкомитет гражданской кампании «За права жителей Московского региона!»,

org.mossovet@gmail.com, 8-965-408-68-44