Расписание стримов 

Примерно год назад канал «РабкорТВ» начал транслировать стримы из дома Бориса Кагарлицкого. В ближайшую среду 22 ноября в 19:00 мы будем отмечать нашу маленькую годовщину. Борис Кагарлицкий, Ксения и кот Степан обсудят со зрителями развитие нашего канала, чего мы добились за год, о чем бы ещё хотелось поговорить.

А в пятницу 24 ноября в 19:00 гостем в офисе ИГСО будет социолог Константин Гаазе. С ним мы обсудим текущий политический момент и то, почему политтехнологии власти перстали работать.

Имейте в виду, ИГСО в ближайшие дни переезжает, так что нормальных стримов из офиса может теперь не быть долго. А потому, если вам нравится этот жанр, не пропустите возможность посмотреть очередное чаепитие и заочно в нем поучаствовать!

Канал «РабкорТВ» тут: https://www.youtube.com/channel/UCYDuWqDwzAFG4xrI5uJEWfw