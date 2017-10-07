Расписание стримов 

 

В воскресенье 8 октября в 16:00 Борис Кагарлицкий, Ксения и кот Степан будут подводить итоги субботних протестов, организованных Алексеем Навальным, а также обсудят со зрителями развитие ситуации в Каталонии. 

 

Тем, кто хочет более подробно разобраться в каталонском кризисе, рекомендуем статьи на «Рабкор.Ру»: 

http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2017/10/06/bunt-bogatih/ 

http://rabkor.ru/columns/analysis/2017/09/28/catalonia-2

 

Воскресный стрим смотрите на канале «РабкорТВ»: https://www.youtube.com/user/RabkorTV/live 

 

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7-10-2017 Анонсы, , , , , 58
Расписание стримов
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