Расписание стримов

В четверг, 31-го августа, на ютуб-канале РабкорТВ начнётся очередной стрим с гостями передачи. На этот раз Борис Кагарлицкий поговорит о проблемах в российской и мировой экономике с известным экономистом, доктором наук Русланом Дзарасовым, начало в 19.00.

В субботу, 2-го августа, в 16.00 Борис Кагарлицкий проведёт плановый домашний стрим по теме “Региональные выборы и федеральные проблемы”. Начало в 16.00. В случае интереса к обсуждаемой теме рекомендуется ознакомление со следующими материалами сайта:

адрес канала остаётся прежним: https://www.youtube.com/user/RabkorTV
Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
30-8-2017 Анонсы, , , , 37
«Февраль 1917-го: невыученные уроки?»
  См. также  
 
 
 