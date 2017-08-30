Расписание стримов

В четверг, 31-го августа, на ютуб-канале РабкорТВ начнётся очередной стрим с гостями передачи. На этот раз Борис Кагарлицкий поговорит о проблемах в российской и мировой экономике с известным экономистом, доктором наук Русланом Дзарасовым, начало в 19.00.

В субботу, 2-го августа, в 16.00 Борис Кагарлицкий проведёт плановый домашний стрим по теме “Региональные выборы и федеральные проблемы”. Начало в 16.00. В случае интереса к обсуждаемой теме рекомендуется ознакомление со следующими материалами сайта: