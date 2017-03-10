12 МАРТА в Москве в 15:00
на дискуссионной площадке «Сахаровского центра» пройдет круглый стол
«ФЕВРАЛЬ 1917-ГО: НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ? (К 100-ЛЕТИЮ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ)».
Основные вопросы для дискуссии:
- Февраль 1917-го: что?
- Февраль 1917-го: почему?
- Февраль: «Оранжевая революция» столетней давности?
- Февраль 1917-го: повестка на 2017-й
К участию в круглом столе приглашены:
- Бордюгов Г.А., к.и.н.
- Бузгалин А.В., д.э.н.
- Дамье В.В., д.и.н.
- Кагарлицкий Б.Ю., к.п.н.
- Колганов А.И., д.э.н.
- Леонтьев Я.В., д.и.н.
- Лозбенев И.Н., д.и.н.
- Морозов К.Н., д.и.н.
- Осин Р.С., к.ф.н.
- Славин Б.Ф., д.ф.н. и др.
В 18.00, там же, Театр живых идей «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА!»
Известные ученые, представляющие позиции Ленина, Плеханова, Мартова, Милюкова и др. ответят на вопрос о том, что бы сделали их прототипы в 1917-м, зная, что ждет мир в 2017-м.
Адрес: Москва, ул.Земляной вал, д.57, стр.6
Проезд до ст. метро «Курская», «Чкаловская», «Таганская»
Телефон для аккредитации СМИ: +79154709902