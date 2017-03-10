«Февраль 1917-го: невыученные уроки?»

12 МАРТА в Москве в 15:00

на дискуссионной площадке «Сахаровского центра» пройдет круглый стол

«ФЕВРАЛЬ 1917-ГО: НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ? (К 100-ЛЕТИЮ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ)».

Основные вопросы для дискуссии:

  • Февраль 1917-го: что?
  • Февраль 1917-го: почему?
  • Февраль: «Оранжевая революция» столетней давности?
  • Февраль 1917-го: повестка на 2017-й

 

К участию в круглом столе приглашены:

  • Бордюгов Г.А., к.и.н.
  • Бузгалин А.В., д.э.н.
  • Дамье В.В., д.и.н.
  • Кагарлицкий Б.Ю., к.п.н.
  • Колганов А.И., д.э.н.
  • Леонтьев Я.В., д.и.н.
  • Лозбенев И.Н., д.и.н.
  • Морозов К.Н., д.и.н.
  • Осин Р.С., к.ф.н.
  • Славин Б.Ф., д.ф.н. и др.

В 18.00, там же, Театр живых идей «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА!»

Известные ученые, представляющие позиции Ленина, Плеханова, Мартова, Милюкова и др. ответят на вопрос о том, что бы сделали их прототипы в 1917-м, зная, что ждет мир в 2017-м.

Адрес: Москва, ул.Земляной вал, д.57, стр.6
Проезд до ст. метро «Курская», «Чкаловская», «Таганская»

Телефон для аккредитации СМИ: +79154709902

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10-3-2017 Анонсы133
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