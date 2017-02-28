В четверг 2 марта, в 15:00, в Белом зале Центрального дома журналиста (Никитский бульвар, д. 8а) пройдет пресс-конференци я Института глобализации и социальных движений (ИГСО). На ней будет представлен доклад Института «Либеральный план «патриотов» для экономики России», посвященный анализу предложений «Столыпинского клуба» и бизнес-омбудсмен а Бориса Титова по перезапуску экономического роста.

Предложения Титова преподносятся обществу как патриотический план для экономики России, вокруг которого должны консолидироватьс я все сторонники реиндустриализац ии и общественного прогресса. Так ли это на самом деле? Что реально представляет собой стратегия «Экономики роста»? В чьих интересах выдвигается план Титова? Какие риски и противоречия в ней заложены, и почему их не замечают ее авторы? Какая политика реально могла бы способствовать выходу страны из кризиса?

В пресс-конференци и примут участие:

Борис Кагарлицкий — Директор ИГСО;

Василий Колташов — руководитель Центра экономических исследований ИГСО.

Представителям прессы необходимо пройти аккредитацию, которая проводится по телефонам:

8 495 695 53 59

9 926 454 41 33

8 800 555 01 98

Институт глобализации и социальных движений (ИГСО) является независимым аналитическим центром, деятельность которого направлена на выработку экспертных оценок, проведение исследований и содействие инициативам демократического преобразования общества, защиту социального государства и формирования прогрессивной альтернативы неолиберальной экономической политике.