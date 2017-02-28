Либеральный план «патриотов» для экономики России

В четверг 2 марта, в 15:00, в Белом зале Центрального дома журналиста (Никитский бульвар, д. 8а) пройдет пресс-конференци
Предложения Титова преподносятся обществу как патриотический план для экономики России, вокруг которого должны консолидироватьс
В пресс-конференци
- Борис Кагарлицкий — Директор ИГСО;
- Василий Колташов — руководитель Центра экономических исследований ИГСО.
Представителям прессы необходимо пройти аккредитацию, которая проводится по телефонам:
8 495 695 53 59
9 926 454 41 33
8 800 555 01 98
Институт глобализации и социальных движений (ИГСО) является независимым аналитическим центром, деятельность которого направлена на выработку экспертных оценок, проведение исследований и содействие инициативам демократического преобразования общества, защиту социального государства и формирования прогрессивной альтернативы неолиберальной экономической политике.