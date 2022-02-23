Территориальное и народное самоуправление. Продолжение

Мы выяснили в предыдущих публикациях, что выборность даже на одном уровне в любом случае двухэтапна, а управление предполагает обратную связь. Ранее низовой единицей управления была волость, а низовыми советами до 1Х съезда РКП (б) были волостные советы рабочих, крестьянских, солдатских и батрацких депутатов. Тем не менее якобы в интересах крестьян, посещавших волостные органы управления и вынужденных туда ездить на своем гужевом транспорте (проще — на лошадях), волостные советы и их исполкомы были упразднены.

Вместе с тем исчез и низовой орган управления, в настоящее же время появились сельские поселения, которые по сути являются сельскими округами, а советов сельских поселений, напомню, давно уже нет. Сами районные органы власти называются по-прежнему муниципальными, а на самом деле давно уже являются по сути органами исполнительной власти региона, так в Московской области уже нет районов вообще, а есть городские округа огромной площади, нет органов власти в городах районного подчинения, нет районных органов власти в принципе и нет представительства людей, соответственно даже формально ото всех населенных пунктов.

Если власть не имеет представительства снизу, то исполнение разных местных норм на той или иной территории также бессмысленно, так как их просто нет, а могут быть отделения региональных органов исполнительной власти. Вроде бы сокращен бюрократический аппарат, на самом же деле сокращены рабочие места административного характера, а бюрократия в региональных столицах только будет возрастать.

Сельские поселения в узком смысле также не имеют теперь твердой торгово-производственной базы и размываются, поскольку рабочая сила идет туда, куда приходят крупные торгово-производственные компании, там нередко возникают новые населенные пункты, оторванные от своего культурно-исторического контекста, так как единых региональных программ поддержки бывших градообразующих хотя бы предприятий нет. То есть количество сельских населенных пунктов в целом не сокращается, как не сокращается сама территория сельских поселений и муниципалитетов.

Как будет называться новая промежуточная единица, куда будут собираться представители или даже отдельные жители сельских населенных пунктов, неизвестно. В условиях дистанционной работы и развития новых технологий собрание- единичных хозяйств в одно сообщество является актуальной проблемой.

Сообщества на местах не тождественны местной власти и местному представительству. Представлять разные населенные пункты, которые покажутся в том или ином районе отделенными друг от друга, также нереально, нужно искать выход для решения социально-экономических проблем того или иного района сообща.

Местное самоуправление может существовать наряду с самым низовым территориальным управлением. В этом случае государство как бы опускается в своей заботе о нуждах малых сельских населенных пунктов и наделяет представителей этих небольших пунктов определенной властью и полномочиями.

В этом случае представитель той или иной местности также представляет свой район, как допустим депутат районного совета в запросах и проектах, направленных в адрес регионального органа власти.

Местное самоуправление не делегирует своих представителей далее, оно решает свои внутренние проблемы самостоятельно, принимая муниципальный бюджет. Большие сельские населенные пункты могут развивать самоуправление уже внутри самого населенного пункта, подразделяя его на ряд единиц. В любом случае должны быть территориальные единицы управления ниже районных: округа, дистанции, волости, чтобы решение совершенно местных, сиюминутных, скажем так и видимых проблем было отделено от решения проблем районных как социально-экономических проблем всего района, например.

Местные проблемы могут решаться сообща, районные проблемы , которые возникают повсюду, могут решаться только всеми представителями вместе. Совет уполномоченных района может избирать впоследствии исполнительную власть из своего состава, а совет представителей может выдвигать местные инициативы даже в региональный парламент.

Совет представителей может делиться на Большую палату представителей сельских населенных пунктов и Малую как представителей сельских округов (поселений). Сельский населенный пункт может иметь как одного уполномоченного так и совет в виде схода либо и то, и другое.

В условиях возрождения исчезнувших и исчезающих населенных пунктов или даже городов эта тема по-прежнему актуальна, ведь небольшие уже давно города, которые имеют великую историю, сегодня подчас не имеют ни одного полноценного хозяйственного предприятия, а не то, что туристических баз или санаториев.

Некая палата малых городов (назовем ее так как общественную организацию по народному представительству) или сообщество по их возрождению из отдельных энтузиастов, представителей и краеведов могла бы решить эту проблему, помочь могут и региональные землячества, представительства регионов в столице, крупных городах.

Представлять тот или иной город или район, допустим, можно сначала представляя и одно его предприятие и один краеведческий музей и одно полноценное сообщество граждан и жителей. Можно представлять фермеров, садоводов, работников культуры или образования, поскольку в том или ином населенном пункте люди стали концентрироваться на компактных объектах, нередко со всей округи или даже района в целом. Можно представлять одному и сам населенный пункт, если ты собираешься остаться там один или начать заново освоение края.

Услышать представителей могут только в региональных столицах, голос с мест должен дойти туда сквозь искусственно отделенные от региональной власти муниципальные органы исполнительной власти и народного представительства.