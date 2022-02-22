Территориальное самоуправление и народное самоуправление

Двухэтапность или двухуровневость.

Мы рассмотрели вопросы самоуправления как принципа всеобщего, в масштабах всей страны.

Теперь же мы не можем обойти проблему двухуровневости по сути любых выборов в органы власти: законодательные, исполнительные, местные и региональные .

В прежние времена выборы иногда и понимали как выдвижение. Старост на селе выдвигали, в царской России были выборные дворяне для представительства на земских соборах.

Но в том же Великом Новгороде или Пскове как и в любом торговом городе средневековой Европы горожане обязательно знали того, кого они выбирают.

То есть процесс избрания на конкретную должность принадлежал тому или иному народному собранию, где присутствующие выражали нередко простое одобрение уже выдвинутому человеку.

При этом собрания тщательно готовились разными группировками боярской знати и состоятельных горожан явно и тайно, проигрывались разные сценарии, возможности выяснения отношений на собрании или после него.

Но когда-то многие представители этой знати были выдвинуты напрямую той же «улицей» или «выкрикнуты» каким-либо вече как новая фамилия, избраны на том или ином сходе, заслушаны, оценены либо уже давно завоевали себе авторитет ( иногда авторитет имели выдвинувшие их люди или их семья ( род).

Так Василий Шуйский в свое время по словам многих историков был буквально «выкликнут царем» без всякой положенной или неположенной по таким случаям процедуры избрания.

Первый русский царь после Смутного времени – Михаил Романов как фигура во многом компромиссная для того времени , был очевидно согласован боярской знатью, а потом уже «выдвинут» для процедуры его избрания.

Но нас в этом ключе не столько история интересует, перенесемся в современность. Часто у нас все забывают, что тем более в сегодняшние времена выборы требуют так сказать полной демократии на этапе, когда кандидатов выдвигают. В советское время это выдвижение от предприятий по сути выборами и было, так как последующее утверждение по территориям было безальтернативным.

Вернемся к тому, что представлены должны быть именно компактные группы избирателей, проживающие на определенных территориях.По сути территория может быть как одномандатным так и двухмандатным избирательным округом. В реальности территорию в высшем законодательном органе страны или региона не может представлять только один человек, у которого свои интересы и субъективные предпочтения, свои задачи и свои избиратели. Только же партийные выборы полностью поглащают деятельность человека в интересах той или иной группы людей.

Точно также территория должна быть достаточна и обозрима для выбора и выдвижения гражданина, который как правило просто обязан на ней проживать. Если же человек « когда-то жил» или был прописан, у него в пользу именно этой территории должны быть конкретные дела к моменту выдвижения.

Ранее в Союзе ССР были избирательные округа, а были области и районы. По сути, как шутил мой дядя, СССР был не Союзом республик, а неким Союзом избирательных округов.

То есть , если Ваш округ имеет отношения только к выборам , это не территориальная единица управления власти, за которой может и должен осуществляться контроль и собственно которая и должна являться объектом управления органов, избираемых выше.

Избирателей нельзя представлять «вообще», в отрыве от ой или иной территории, на мой взгляд, это была большая ошибка прежней власти, власти советской как и выборы по производственно-территориальному признаку в условиях, когда даже в период индустриализации многие производственные подразделения предприятий появлялись и исчезали.

Можно представлять только группы избирателей имеющих устойчивые и долговременные интересы для своевременного отзыва депутатов , например.

Если это представительство в районном совете, нужно понимать представляешь ли ты интересы как уполномоченное на что-то лицо или как представитель народа, основное назначение которого контролировать действующую власть, а также представлен ли ты в совете микрорайона или в совете района, либо представляешь население последовательно там и там по определенным дням недели или месяца, даже в условиях, если ты избран без отрыва от производства или основной работы.

Вопрос о том, как избирать представителей народа думаю должен решаться комплексно: нельзя им запретить покидать основное место работы или наоборот представлять интересы на постоянной основе, быть может взявшись за вопрос, который бывший уже депутат затем будет прорабатывать профессионально на протяжении всей своей биографии.

Совет Федерации когда-то тоже состоял из руководителей субъектов Российской Федерации, но нередко руководителей не было на месте ни в самом субъекте ни на заседаниях Совета, где присутствовали их доверенные лица.

В этом случае проще было возложить функции на их заместителей, либо в дальнейшем уже думать об избрании человека, выполнявшего добросовестно на протяжении многих лет функции доверенного лица.

В любом случае наше будущее,- это общество людей, которые не будут механическими исполнителями и потребителями чего-то, а будут принимать определенные решения и , надеемся, не только он-лайн.

Значение электронной демократии возрастет. Но кто создаст и будет контролировать систему учета мнений, которая будет все более расширяться?

Ответственные лица-лица выборные, вот почему предстоит не только избирать их, но и возлагать на них определенные задачи, нередко трудно осуществимые в одиночку и нередко те , на которые людей еще поискать: то есть надо выбрать, объявить о таких выборах, которые будут все более конкретными. Лучший кадровик- это время, люди и ситуации..

Потом постепенно сложатся и сообщества людей , и выбирать станет проще.

Электронная демократия сначала будет подспорьем реального народовластия, настолько насколько это позволят иные производственные отношения и производительные силы.