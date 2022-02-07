Марокко ведет войну в Западной Сахаре за фосфаты

В ноябре 2020 года правительство Марокко направило своих военных в район Гергерата, буферную зону между территорией, на которую претендует Королевство Марокко, и Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР). Пограничный пост Гергерат находится на самом южном краю Западной Сахары вдоль дороги, ведущей в Мавританию. Присутствие марокканских войск “в буферной полосе в районе Гергерата” нарушило соглашение о прекращении огня 1991 года, согласованное марокканской монархией и Сахарским фронтом Полисарио. Это соглашение о прекращении огня было разработано исходя из предположения, что Организация Объединенных Наций проведет референдум в Западной Сахаре, чтобы решить ее судьбу; такого референдума не проводилось, и регион живет в состоянии застоя уже три десятилетия.

В середине января 2022 года Организация Объединенных Наций направила своего Личного посланника по Западной Сахаре Стаффана де Мистуру в Марокко, Алжир и Мавританию, чтобы начать новый диалог “ради конструктивного возобновления политического процесса в Западной Сахаре”. Де Мистура ранее был назначен для разрешения кризисов войн США в Афганистане, Ираке и Сирии; ни одна из его миссий не закончилась хорошо и в основном была провалена. На данный момент ООН назначила пять личных посланников по Западной Сахаре, включая Мистуру, начиная с бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера III, который занимал этот пост с 1997 по 2004 год. Де Мистура, тем временем, сменил бывшего президента Германии Хорста Келера, который ушел в отставку в 2019 году. Главным достижением Келера было вовлечение четырех основных сторон — Марокко, Фронта Полисарио, Алжира и Мавритании — в первую дискуссию за круглым столом в Женеве в декабре 2018 года: этот процесс за круглым столом привел к нескольким успехам, когда все участники договорились о “сотрудничестве и региональной интеграции”, но с тех пор, похоже, не было достигнуто дальнейшего прогресса в решении проблем в регионе. Когда ООН первоначально выдвинула кандидатуру Де Мистуры на этот пост, Марокко сначала сопротивлялось его назначению, но под давлением Запада Марокко наконец приняло его назначение в октябре 2021 года, когда министр иностранных дел Марокко Насер Бурита приветствовал его в Рабате 14 января. Де Мистура также встретился с представителем Фронта Полисарио при ООН в Нью-Йорке 6 ноября 2021 года, а затем встретился с другими представителями в Тиндуфе, Алжир, в лагерях беженцев в Сахаре в январе. Очень мало надежды на то, что эти встречи приведут к какому-либо продуктивному решению в регионе.

Соглашения Авраама

В августе 2020 года правительство Соединенных Штатов совершило крупный дипломатический подвиг, названный Соглашениями Авраама. Соединенные Штаты заключили сделку с Марокко и Объединенными Арабскими Эмиратами, чтобы согласиться на сближение с Израилем в обмен на то, что Соединенные Штаты будут продавать оружие этим странам, а также за то, что Соединенные Штаты легализовали аннексию Марокко Западной Сахары. Сделки с оружием были заключены на значительные суммы — оружие на сумму 23 миллиарда долларов в ОАЭ и беспилотные летательные аппараты и боеприпасы на сумму 1 миллиард долларов в Марокко. Для Марокко главным призом стало то, что Соединенные Штаты, нарушив десятилетний прецедент, решили поддержать его претензии на обширную территорию Западной Сахары. Соединенные Штаты в настоящее время являются единственной западной страной, признавшей притязания Марокко на суверенитет над Западной Сахарой.

Когда президент Джо Байден вступил в должность в январе 2021 года, ожидалось, что он может пересмотреть некоторые положения Соглашений Авраама. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен ясно дал понять во время своей встречи с Буритой в ноябре 2021 года, что правительство США продолжит придерживаться позиции, занятой предыдущей администрацией Трампа, согласно которой Марокко обладает суверенитетом над Западной Сахарой. Тем временем США продолжили продажу оружия Марокко, но приостановили продажу оружия Объединенным Арабским Эмиратам.

Фосфаты

К концу ноября 2021 года правительство Марокко объявило, что заработало 6,45 миллиарда долларов на экспорте фосфатов из королевства и с оккупированной территории Западной Сахары. Если сложить запасы фосфатов во всем этом регионе, то они составят 72 процента от всех запасов фосфатов в мире (второй по величине процент этих запасов приходится на Китай, где их около 6 процентов). Фосфат, наряду с азотом, является синтетическим удобрением, ключевым элементом в современном производстве продуктов питания. В то время как азот извлекается из воздуха, фосфаты, содержащиеся в почве, являются ограниченным запасом. Это дает Марокко возможность жестко контролировать мировое производство продовольствия. Нет сомнений в том, что оккупация Западной Сахары связана не только с национальной гордостью, но и в значительной степени с наличием огромного количества ресурсов, особенно фосфатов, которые можно найти на этой территории.

В 1975 году делегация ООН, посетившая Западную Сахару, отметила, что “в конечном итоге территория станет одним из крупнейших экспортеров фосфатов в мире”. В то время как запасы фосфатов в Западной Сахаре меньше, чем в Марокко, марокканская государственная фирма OCP SA занимается добычей фосфатов в Западной Сахаре и производством фосфорных удобрений с большой прибылью. Самая впечатляющая шахта в Западной Сахаре расположена в Бу-Краа, откуда поступает 10 процентов прибыли OCP SA.; Bu Kraa, известная как “самая длинная в мире система конвейерных лент”, доставляет фосфатную породу более чем на 60 миль в порт Эль-Аюн. В 2002 году тогдашний заместитель Генерального секретаря ООН по правовым вопросам Ханс Корелл отметил в письме Председателю Совета Безопасности ООН, что “если дальнейшая деятельность по разведке и разработке будет продолжаться без учета интересов и пожеланий народа Западной Сахары, они нарушат принципы международного права, применимые к горнодобывающей деятельности на несамоуправляющихся территориях”. Международная кампания по недопущению добычи Марокко “конфликтного фосфата” из Западной Сахары привела к тому, что многие фирмы по всему миру прекратили покупать фосфат у OCP SA. Nutrien, крупнейший производитель удобрений в Соединенных Штатах, который использовал марокканские фосфаты, решил прекратить импорт из Марокко в 2018 году. В том же году южноафриканский суд оспорил право судов, перевозящих фосфат из региона, швартоваться в своих портах, постановив, что “марокканские грузоотправители товара не имели на это законного права”.

Только три известные компании продолжают покупать фосфаты, добываемые в Западной Сахаре: две из Новой Зеландии (Ballance Agri-Nutrients Limited и Ravensdown) и одна из Индии (Paradeep Phosphates Limited).

Права человека

После прекращения огня в 1991 году ООН учредила Миссию по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). Это единственные миротворческие силы ООН, которые не имеют мандата на представление докладов о правах человека. ООН пошла на эту уступку, чтобы успокоить Королевство Марокко. Марокканское правительство несколько раз пыталось вмешаться, когда группа ООН в Западной Сахаре пыталась поднять малейший шум по поводу нарушений прав человека в регионе. В марте 2016 года Королевство выслало сотрудников МООНРЗС из-за того, что тогдашний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал марокканское присутствие в Западной Сахаре “оккупацией”.

Давление со стороны Соединенных Штатов приведет к тому, что единственным реалистичным исходом переговоров станет сохранение марокканского контроля над Западной Сахарой. Все стороны, вовлеченные в конфликт, готовятся к битве. Далеко не мирные соглашения Абрахама ускорят возвращение к войне в этой части Африки.

* Эта статья была подготовлена Globetrotter. Виджай Прасад – индийский историк, редактор и журналист. Он писатель и главный корреспондент Globetrotter. Он является главным редактором Leftword Books и директором Трехконтинентального института социальных исследований. Он является старшим научным сотрудником-нерезидентом в Институте финансовых исследований Чонъян Китайского университета Жэньминь. Он написал более 20 книг, в том числе “Темные нации” и “Бедные нации”. Его последняя книга – “Вашингтонские пули” с предисловием Эво Моралеса Аймы.

Перевод Садата Саида Садуллы

Ссылка: https://panafricanvisions.com/2022/01/morocco–drives–a–war–in–western–sahara–for–its–phosphates/