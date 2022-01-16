Чили: историческая победа левых

Состоявшийся в декабре второй тур президентских выборов в Чили принёс победу левым силам. Пожалуй, после Сальвадора Альенде в этом году в должность Президента Чили вступит самый левый политик – Габриэль Борич.

Конечно, если сравнивать Чили со многими латиноамериканскими странами, по значительной части социально-экономических показателей это государство опережает другие страны региона. Так, к примеру, валовый внутренний продукт на душу населения в Чили составляет 23,5 тысяч долларов в год, безработица в докоронавирусные времена составляла всего 7%, средняя продолжительность жизни достигала 82 года. Для чилийской экономики характерен низкий уровень расходов государственного бюджета.

В то же время, руководствуясь многие десятилетия неолиберальной экономической парадигмой, Чили представляет собой достаточно неравноправное общество. Скажем, как отмечает специалист по Чили доктор политических наук Людмила Дьякова, если в 2017 г. доля 20% самых богатых чилийцев в совокупном национальном доходе составляла около 53%, то пятая часть самых бедных чилийцев располагали лишь 5,2% доходов.

Соответственно, сферы образования, здравоохранения или пенсионная система до сих пор функционируют в Чили через призму «общества двух скоростей», что несёт в себе глубокое социально-классовое разделение для общества. Масштабы этого социального разрыва и накопившихся проблем хорошо продемонстрировали повторяющиеся массовые волнения, в особенности разразившиеся в этой южноамериканской республике в 2019 г. Тогда правоцентристскому правительству Себастьяну Пиньеры ценой уступок и определённой ревизии правительственной программы (что включало в себя повышение минимальной зарплаты, увеличение со стороны государства «солидарных» пенсий, курс на реформирование системы здравоохранения) удалось удержаться у власти. Правительство вынуждено было пойти на проведение в 2020 г. референдума, на котором громадная часть общества высказалось в пользу разработки новой демократической Конституции через специально избранное Учредительное собрание. Успех на выборах в «учредилку» сил, враждебных неолиберальному курсу, свидетельствовал о тенденции к полевению в Чили.

Однако, как это часто бывает в истории, общественный крен влево встретил и альтернативную тенденцию, что показали результаты первого тура президентских выборов в ноябре 2021 г. При в общем невысокой явке избирателей (менее 50%) 53% из голосовавших в перовом туре сделали выбор в пользу политиков, располагавшихся по своим взглядам правее центра. При этом лидерство после первого тура захватил кандидат от откровенно праворадикальной коалиции Христианский социальный фронт, за которого голосовали около 28% избирателей. И всё же, в конечном счёте вроде бы проявившееся «социальное большинство» правых не сработало.

Во втором туре президентских выборов Г. Борича поддержали не только левые и левоцентристские силы. Социологические опросы со всей ясностью показывают, что значительная часть центристских и даже правоцентристских избирателей во втором туре отдали свой голос Г. Боричу, чтобы не допустить к власти человека, оправдывающего диктатуру Пиночета. Плюс абсолютное большинство тех «дополнительных» избирателей, кто не участвовал в голосовании во время первого тура, также отдали голоса за Г. Борича. Не подлежит сомнению тот факт, что большую роль в итоговой победе левого кандидата сыграла чилийская молодёжь: огромное большинство молодых чилийцев не желало победы сторонника Пиночета. В конечном счёте, 19 декабря 2021 г., при явке уже в 55,6% электората, Г. Борич победил с 55,7% голосов, опередив правого конкурента более чем на 11 пунктов.

Следует иметь в виду, что в ноябре параллельно с первым туром президентских выборов, в Чили прошли также выборы в обе палаты законодательной власти — в Конгресс. Соотношение сил между левыми и правыми силами там носит менее определённый характер, но весьма важно то, что заметно изменился расклад сил внутри самого левого движения Чили! Как отмечает эксперт французского Фонда Жана Жореса по Латинской Америке Жан-Жак Курляндски, «одновременно с «эффектом Борича» подтвердилась та тенденция, что приоритетной силой внутри левого движения Чили становится широкая коалиция радикальных левых — «Одобряю достоинство».

Действительно, итоги законодательных выборов продемонстрировали, что ранее более политически сильные левоцентристские силы из Нового социального пакта, НСП (христианские демократы, соцпартия, Партия за демократию) заметно сдали. Так, на выборах в нижнюю палату парламента — Палату депутатов, НСП набрал лишь 17,2% голосов, а левоцентристы потеряли по сравнению с прошлыми выборами более 14 пунктов.

Напротив, коалиция «Одобряю достоинство», созданная ровно год назад радикальным левым Широким фронтом (ШФ), а также коммунистами их партнёрами, получила 20,9% голосов. Правда, по мандатам у двух ведущих левых объединений будет равенство (по 37 депутатов), но очевидно, что по уровню политической популярности радикальные левые вышли в Чили на первое место. К слову, поскольку законодательные выборы в Чили проходят по списочной системе и, голосуя за тот или иной блок, избиратель также делает выбор за ту или иную его составляющую, любопытно, что самой популярной после выборов левой партией Чили стала Коммунистическая партия Чили (КПЧ), увеличившая своё представительство в Палате депутатов до 12 мест и получившая 7,4% голосов.

Что касается собственно победителя, то родившийся в 1986 г. в семье выходцев из Хорватии Габриэль Борич станет самым молодым главой государства в национальной истории. В молодые годы он учился в школе права Университета Чили. Правда, диплом юриста Борич так и не получил, но зато в начале 2010-х о нём узнали в молодёжной среде как о вожаке студенческой федерации: Г. Борич активно выступал за бесплатное высшее образование. В те же годы он примкнул к т. н. «автономным левым», выступающих с позиций либертарного социализма и антинеолиберализма. В 2014-2022 гг. Г. Борич являлся депутатом парламента, выступая с парламентской трибуны в защиту прав человека, уважение прав и требований коренных народов Чили, за справедливое перераспределение богатств и демократизацию образования.

В 2017 г. Г. Борич был создателем Автономистского движения, которое в следующем году влилось в партию «Социальная конвергенция», лидером которой он и стал. Молодой политик вновь энергично заявил о себе в 2019-2020 гг., во время массовых социально-политических протестных выступлений в пользу социального государства и демократической Конституции. Его партия приняла участие в создании более широкого политического объединения новых радикальных левых сил — ШФ, от имени которого на общих праймериз радикальных левых сил летом 2021 г. Борич одержал победу над кандидатом КПЧ Даниэлем Хадуэ.

В политико-идеологическом плане Г. Борича, думается, уместно классифицировать как левого социалиста нового поколения. Безусловно, он является сторонником единства левых, противником империализма, слова Борича о том, что «Чили является колыбелью неолиберализма, оно будет также его могилой», очевидно, говорят сами за себя. В то же время, будучи последовательным интернационалистом, Г. Борич вовсе не готов тотально и некритично одобрять всё то, что связано с современной латиноамериканской левой. В частности, он не раз позволял себе осуждать за нарушения гражданских свобод власти Венесуэлы, равным образом подвергал критике и политические репрессии в Никарагуа. Заявлял Г. Борич и о недостаточности демократии на Кубе.

Через несколько месяцев Г. Боричу предстоит вступить в президентскую должность. Конечно, надо понимать, что в Чили будет создано коалиционное правительство, с включением туда, в частности, представителей НСП. То есть, в реальности программа и политика новой исполнительной власти южноамериканской республики будет, конечно же, более умеренная, чем предвыборные обязательства команды Борича. Однако, при этом любопытно, что же обещали избирателям чилийские радикальные левые изначально.

Электоральная платформа коалиции «Одобряю достоинство» имеет мощное социальное измерение. Специально подчёркивается, что «работа должна позволить нам вести полноценную жизнь». В частности, говорится о жизненной необходимости для Чили преодолеть социальное неравенство. Левые предлагают увеличить финансирование государственных дошкольных и образовательных учреждений, заявляют о том, что высшее образование должно быть бесплатным, качественным и увязанным с потребностями общества и страны.

Платформа коалиции «Одобряю достоинство» содержит также пункты о необходимости увеличения размера пенсий и утверждения универсальных базовых пенсий в стране. В принципе речь идёт о необходимости запуска новой, более справедливой пенсионной системы. Левые ратуют также за «зелёные государственные инвестиции», проведение налоговой реформы в духе перехода к более справедливой и прогрессивной налоговой системы, введение налогов на богатство, компании и нефтедобытчиков. Выступая в поддержку концепта социального государства, блок «Одобряю достоинство» исходит из тезиса о том, что «государство должно принять меры, гарантирующие всем работникам равное вознаграждение за труд равной ценности».

Безусловно, идея построения «Нового Чили», содержащаяся в программе радикальных левых партий, заманчива, но на сегодня — в условиях в целом неблагоприятной для левых сил конъюнктуры в Южной Америке, а также шаткого равновесия социально-политических сил в самом Чили, трудно достижима. Важной проверкой на прочность будущего прогрессивного правительства в Чили станет вопрос о переходе страны к «постпиночетовской», по-настоящему демократической Конституции… В любом случае, однако, убедительный успех Г. Борича во втором туре президентских выборов показывает, что даже в таком сложном состоянии, в каком находятся сегодня левые в Латинской Америке, у них имеется немало потенциала и козырей…