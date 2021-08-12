Новая эра Автаркии и новые формы Глобализации.

Переведенный нами материал предлагает реалистичный взгляд на будущее американо-китайской политики, а так же на будущее Индии как сверх-державы. Скотт Малкомсон на страницах журнала американской политической элиты Foreign Affairs рассуждает о судьбах глобализации, о переходе современности к протекционизму и о соперничестве трех великих держав — США, Индии и КНР.

Любопытно, что до XVIII или даже начала XIX столетия Китай был богатейшей и самой густонаселенной страной планеты. Менее известно, что до британского завоевания в XIX века на территории современных Индии, Пакистана и Бангладеш проживало 18% населения планеты, производивших 25% мирового ВВП. Индо-тихоокеанский регион и Ближний Восток на протяжении 1,5 тысяч лет были главными центрами цивилизации, в отличие от сравнительно бедной Европы. В таком случае, возникает вопрос, не является ли возвышение Европы и США — некой исторической аномалией, и не является ли нынешнее возвышение Китая и Индии, неуклонно превращающихся в сверх-державы, возвращением к нормальности?

С другой стороны, растущее соперничество между этими тремя державами означает угрозу столкновения. И здесь вариантов у сторонников антиавторитарного социализма нет: в конфликте государств может быть лишь одна позиция — интернационалистская (против всех, антивоенное сопротивление всех видов и форм). Или, можно быть врагом социализма, заняв сторону одного из государств.

Михаил Магид

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Скотт Малкомсон

Новая эра Автаркии и новые формы Глобализации

Самой поразительной геополитической особенностью последних четырех лет не были ни биполярность, ни многополярность, ни даже конфликт великих держав. Это было зрелище крупных экономик, стремящихся к самодостаточности и частичному отходу от глобализации, чтобы обеспечить свою безопасность, инновационный потенциал, внутреннюю стабильность и экономические перспективы.

Соединенные Штаты, Китай и Индия сейчас заняты тем, что кажется парадоксальным предприятием: стремлением повысить свой глобальный статус, одновременно поворачиваясь внутрь, чтобы стать более самодостаточными.

После холодной войны общепринятое мнение гласило, что глобальная экономическая конвергенция неизбежна, что страны будут только становиться более экономически взаимозависимыми. Оглядываясь назад, становится ясно, что это было не так. Однако еще несколько лет назад мало кто мог предсказать, что три из ведущих бенефициаров глобализации обратятся к вариантам автаркии, или, к тому, чтобы глобальная тенденция к самодостаточности стала доминировать в геополитике.

Китай, Индия и Соединенные Штаты в настоящее время являются тремя самыми густонаселенными странами мира и крупнейшими экономиками планеты. Вместе они составляют около 60 процентов мировой экономики, что намного больше, чем в эпоху холодной войны. Тем не менее, Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе приняли “экономический национализм”, в то время как Китай при президенте Си Цзиньпине и Индия при премьер-министре Нарендре Моди выбрали “самодостаточность”: цзили гэншэн на мандаринском и атманирбхар на хинди. В отличие от большинства крупных экономик, все три страны за последнее десятилетие увеличили свой ВВП на душу населения, одновременно снизив свою приверженность [международной] торговле, измеряемую отношением торговли к ВВП. Эта модель дифференцированной глобализации указывает на возникновение новой автаркии, которая может преобладать среди этих крупных экономик в течение следующего десятилетия или более.

ТРАДИЦИЯ АВТАРКИИ?

Хотя они приняли глобализацию в 1990-х годах и в первом десятилетии нового тысячелетия, все три потенциальных автаркии имеют давние традиции относительной изоляции от мировых рынков. Соединенные Штаты всегда были импортером капитала и рабочей силы и экспортером сырьевых товаров, но основным источником их роста был внутренний рынок. В 1960-х годах на международную торговлю приходилось всего десять процентов ВВП США, что недалеко от жестко автаркических обществ Советского Союза (четыре процента) и Китая (пять процентов). В этом отношении Соединенные Штаты были уникальны среди своих богатых коллег.

Другие богатые страны с меньшими внутренними рынками имели гораздо более высокое соотношение торговли к ВВП в 1960-х годах — 25 процентов во Франции, например, и 41 процент в Соединенном Королевстве. Соединенные Штаты неуклонно становились все более глобализированными до 2011 года, когда их отношение торговли к ВВП достигло пика почти в 31 процент. С тех пор этот показатель снизился до 27 процентов, и политика президента Джо Байдена, похоже, обречена на продолжение этой нисходящей траектории.

Самодостаточность уже давно является целью и в Китае, хотя часто неуловимой. С конца семнадцатого века до середины девятнадцатого века имперский Китай культивировал производительность своего внутреннего рынка, а также контролируемый, но прибыльный экспортный сектор. Но его внутренний прогресс резко оборвался с началом Опиумной войны в 1839 году, когда Китай вступил в “век унижения” от ударов иностранных держав. Это столетие закончилось в 1949 году победой Коммунистической партии Китая над ее националистическими соперниками и их иностранными сторонниками, прежде всего, Соединенными Штатами.

Но уже в 1945 году лидер коммунистов Мао Цзэдун подчеркнул националистический и суверенный аспект самостоятельности: “На чем должна основываться наша политика? Она должна опираться на наши собственные силы, а это означает “возрождение собственными усилиями” (цзили гэншэн).” Председатель Си Цзиньпин возродил эту идею в 2018 году, заявив, что “односторонний подход и торговый протекционизм возросли, заставляя нас идти по пути самообеспечения.” В этом духе Си выступает за развитие высокотехнологичной военно-промышленной базы, которая предотвратит второе унижение Китая, на этот раз — унижение силой технических инноваций США.

Подобно Соединенным Штатам и Китаю, Индия лелеяла представление о себе как о стране, которая может процветать благодаря своему большому внутреннему рынку с разумной мерой экспорта. По данным историков, около 1700 года Индия производила почти четверть мирового ВВП, но затем пережила два столетия унижения, в течение которых Соединенное Королевство неуклонно разрушало промышленную базу Индии, чтобы добывать сырье и создавать рынок для британских производителей. После обретения независимости в 1947 году Индия разработала управляемую правительством полуавтаркию под видом “неприсоединения”, которая начиналась как политическая и военная политика, но переросла в модель развития, которая включала модные тогда идеи защиты слаборазвитой местной промышленности и импортозамещения.

Индия начала открывать свою экономику в начале 1990-х годов, но делала это через управляемый процесс, который становился все более окрашен индуистским националистическим проектом после избрания Моди премьер-министром в 2014 году. Индия, где проживает почти 18 процентов населения мира, оставалась приверженной идее неприсоединения в эпоху глобализации, используя как китайские, так и американские технологии и инвестиции для разработки собственных альтернатив. Цель “атманирбхара” Моди состоит в том, чтобы достичь чего-то вроде уровня местных инноваций и самодостаточности Китая, создав безопасную домашнюю базу, с которой индийские компании могут заниматься иностранным бизнесом, как это делали их китайские (и, более отдаленно, американские) предшественники.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ

У Китая, Индии и Соединенных Штатов есть традиции самодостаточности, которые подготовили почву для недавнего поворота к автаркии. Но в более близком смысле все три страны реагируют на новые проблемы безопасности, возникшие по мере усиления конкуренции между крупными державами.

Основной нарратив Китая с 1980-х годов был основан на безопасности, сосредоточив внимание на возвращении к статусу великой державы после ее порабощения западными державами, а затем Японией. В 2015 году Пекин объявил о политике “слияния гражданского и военного”, которая четко сформулировала национальное промышленное развитие как часть плана Китая по освобождению от зависимости от внешних держав и обеспечению будущего технологической самодостаточности.

Столкнувшись с военной модернизацией Китая и экстраординарным успехом его технологического сектора, Соединенные Штаты начали находить присутствие китайских технологий в цепочках оборонных поставок США тревожным и стали все более подозрительно относиться к роли Китая в создании инфраструктуры Интернета по всему миру.

Перспектива того, что большие участки цифровой карты мира попадут под влияние Китая, подтолкнула Соединенные Штаты к гораздо более ориентированному на собственную безопасность подходу к экономическому подъему Китая. Вскоре обе страны начали осуществлять больший государственный контроль даже над наиболее динамичными и глобализованными частями своей экономики. Китай поставил своих технологических гигантов на колени с помощью кампании “исправления”, в то время как Соединенные Штаты участвовали в двухпартийной “технологической атаке” против власти Кремниевой долины (государство в США разрушает технологические цепочки, связывающие Кремниевую долину с КНР, мешает китайцам скупать американские компании, действующие в сфере высоких технологий и т.д. Впрочем, есть мнение, что эта политика не слишком эффективна, в частности потому, что связи Кремниевой долины с КНР теперь осуществляются через цепочку посредников. Одним из таких посредников является Израиль, который стал мостом между компаниями обеих держав. – Прим.).

Проблемы безопасности все чаще становятся движущей силой технологической политики Индии, поскольку правительство Моди преследует цель, которую можно охарактеризовать как “цифровое несогласие”. За последние 20 лет китайские технологические компании и венчурные капиталисты, а также в меньшей степени их западные коллеги построили большую часть технологического сектора и инфраструктуры Индии. Однако теперь, когда индийские технологические компании могут конкурировать с ними, правительство Моди начало управлять иностранным присутствием – в случае с Китаем, даже исключать его – с целью укрепления технологической самостоятельности Индии и обеспечения ее безопасности.

РАЗНИЦА В ВИДАХ АВТАРКИИ

Все три эти страны сочли автаркию жизнеспособным ответом на растущие проблемы безопасности, отчасти из-за размера их экономик. У них достаточно большие внутренние рынки, чтобы поддерживать широкую диверсификацию по отраслям, не жертвуя преимуществами специализации — другими словами, чтобы быть относительно самодостаточными. Но сам по себе размер не объясняет, как этим странам удалось стать менее зависимыми от торговли, в то время как большинство других крупных экономик стали более зависимыми от нее.

В Индии и Китае культура, промышленная политика и другие структурные факторы еще больше способствовали автаркическому повороту. Обе страны имеют очень большие рынки труда с высоким уровнем мобильности, низким уровнем организации работников, сильной политикой сверху вниз, которая географически распределяет отрасли экономики, и культурами, которые ценят навыки и предпринимательство. У них также есть по крайней мере два поколения бизнесменов, которые считают, что их процветание зависит от участия в глобальных цепочках создания стоимости, приобретения интеллектуальной собственности и от продажи продукции на внутреннем рынке. Эти качества не являются уникальными для Индии и Китая, но Индия и Китай являются единственными странами, которые сочетают их с крупными внутренними рынками и активной государственной поддержкой местных компаний. Правительства обеих стран не только защищают отечественные фирмы от иностранных конкурентов, но и работают над тем, чтобы помешать этим компаниям монополизировать определенные сектора внутри страны. Таким образом, они сохраняют, по крайней мере, некоторые преимущества внутренней конкуренции.

(Что касается программы “Сделано в Китае 2025”, то она нацелена на создание в стране современных технологий и наукоемких производств с целью обеспечения научно-технического превосходства или, по меньшей мере, самостоятельности КНР в ряде областей. Кампания основана на легальном заимствовании или краже современных западных технологии, предоставлении дешевых кредитов китайским компаниям и защите внутреннего рынка. Предполагается вырастить за протекционистским барьером “зубастые” экспортно-ориентированные компании, которые затем смогут конкурировать с американскими и европейскими транснациональными корпорациями. Именно этот проект вызвал наибольшую тревогу в США и привел к ужесточению антикитайских мер и введению протекционистских барьеров против КНР администрацией президента Дональда Трампа. Охватывая более или менее всю обрабатывающую промышленность, эта программа, тем не менее, не на чем не была сфокусирована. “В принципе, каждый департамент в министерстве промышленности придумал и принялся развивать свои любимые проекты. Но реальной стратегии действий не было”, – говорит Ю Юндин, экономист, участвовавший в разработке некоторых пятилетних планов Китая. Однако амбициозный план вкупе с мистикой промышленной политики Китая и привычным шпионажем побудили Америку отреагировать. И это дало председателю Си критерии, по которым он может выбирать свои истинные приоритеты. Китаю нужны вещи, поставки которых Америка может перекрыть, чтобы повредить ему: для их обозначения используется термин кабози цзишу, “технология удушения”, который стал очень популярен в КНР. Вместо того, чтобы ориентироваться на целые отрасли экономики, планировщики теперь говорят о приоритете создания современных реактивных турбин, прецизионной фотолитографии для полупроводников, высокоскоростных подшипников для станков и нескольких других ключевых технологий.- Прим.).

Тем не менее, Китай и Индия зависят от различных аспектов сетевой, глобализированной экономики. Обе страны глубоко увязли в дезагрегированных глобальных цепочках поставок, которые сделали возможным их рост. Их двигателями процветания были не огромные государственные промышленные проекты, которые привели к подъему Японии и Южной Кореи в более раннюю эпоху глобализации, а скорее сетевой, смешанный мир сменных поставщиков, конкурирующих через границы за каждое звено в глобальной цепочке поставок. (С этим утверждением автора можно спорить, ибо оно верно лишь частично. Развитие КНР отчасти связано с огромными финансируемыми государством инфраструктурными проектами, а так ж проектами финансирования развития высоких технологий. Правительство КНР вкладывает сотни миллиардов долларов в развитие современного транспорта и в строительство. В настоящее время научно-технические модернизационные проекты так же связаны с попытками преодолеть экономический спад, вызванный пандемией коронавируса и карантинами. Китай пытается сейчас превратить провал в успех, мобилизуя колоссальные средства на стимулирование экономического роста совместными усилиями государства и частного бизнеса, вкладывая более 1 триллиона долларов в новые технологии. «Локомотивом восстановления экономики, как отмечают специалисты, “должны стать инвестиции в “инфраструктуру нового типа”, прежде всего – ЦОДы, высокоскоростные железные дороги в городских агломерациях, решения по промышленному “Интернету вещей”, развертывание сетей 5G, создание национальной сети зарядок для электромобилей. Таким образом, Пекин старается использовать кризис как возможность создания материальной базы для перехода страны в эпоху “промышленной революции 4.0”» (А.Габуев)). – прим.).

Тем не менее, как сказал Си в своей речи перед предпринимателями в Пекине в июле 2020 года, то, что отличает Китай от других стран, — это его “внутренний сверхбольшой рынок”, который он намерен стимулировать “через процветание внутренней экономики и разблокирование внутреннего цикла… [чтобы] стимулировать восстановление мировой экономики.” Самодостаточность в этом смысле является целью китайской внешней политики. Среди прочего, Си намерен использовать внутренний спрос на конечные и промежуточные товары, чтобы сделать свою страну устойчивым, защищенным и контролируемым рынком, который может участвовать в торговле на международном уровне по своему усмотрению. Другими словами, его цель – не глобализация, а глобализованный сетевой меркантилизм, который также является целью атманирбхара Моди.

Картина выглядит несколько иначе в Соединенных Штатах, где сползание к экономическому национализму было вызвано не столько культурными или структурными факторами, сколько растущим недовольством населения неолиберализмом, что, в свою очередь, помогло укрепить политическую поддержку новой промышленной политики. “Экономический национализм” Трампа в основном проявлялся в форме пагубных тарифов и торговых войн (его предвыборные обещания крупных расходов на инфраструктуру так и не материализовались). Но эта политика разрушила чары глобализации. Доверие потребителей достигло исторического максимума до пандемии COVID-19, в то время как безработица достигла минимума в 3,5 процента. Средняя заработная плата работников росла на три процента в год в течение первых трех лет президентства Трампа. Прирост рабочих мест непропорционально увеличился для чернокожих и латиноамериканцев, особенно женщин, что привело к дальнейшему вовлечению исключенных групп в экономику. Доходы среднего класса росли, а рост ВВП опережал рост аналогичных экономик.

Очевидный экономический успех Трампа помог узаконить идею государственного вмешательства в экономику. В 2020 году Джейк Салливан, ветеран администрации Обамы, который вскоре станет советником Байдена по национальной безопасности, написал статью в журнале Foreign Policy, в которой отметил, что “пропаганда промышленной политики (в широком смысле, действия правительства, направленные на изменение экономики) когда-то считалась неловкой, но теперь это должно рассматриваться как нечто близкое к очевидному.”

В ходе предвыборной кампании, Байден пообещал потратить 400 миллиардов долларов на закупки в рамках политики “Покупай американское” и 300 миллиардов долларов на государственные исследования и разработки, направленные на повышение технологической самостоятельности и обеспечение оборонно-промышленной базы. Теперь, когда Байден находится на своем посту, его администрация выступает за огромные инвестиции в увеличение внутреннего потенциала, особенно в инфраструктуру. “Ни один контракт не уйдет вовне, — сказал Байден, обнародовав свое предложение по инфраструктуре на 2 триллиона долларов, — это не пойдет никому, кроме компании, которая является американской компанией с американскими продуктами и с американскими рабочими.”

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЫЗОВ

Как долго продлится эта новая эра автаркии? Это отчасти зависит от продолжительности и интенсивности конкуренции между крупными державами. Правительства “Большой тройки”, скорее всего, будут продолжать настаивать на самодостаточности до тех пор, пока существует повышенная конкуренция в области безопасности, что в случае Соединенных Штатов и Китая, а также Индии и Китая может занять очень много времени.

Но в то время как политические силы, по-видимому, усиливают тенденцию к экономическому национализму, рыночные силы могут работать в противоположном направлении. Автаркия душит инновации и, как следствие, долгосрочный рост.

Надежды Индии на устойчивый рост зависят от дальнейшего процветания ее сектора информационных технологий и ее способности к инновациям. Соперничество между США и Китаем само по себе стимулируется императивом инноваций в том смысле, что каждая страна опасается, что другая превзойдет ее в технологическом и, следовательно, в военном отношении. Но инновации часто требуют больших частных инвестиций, особенно в Индии, где отсутствует государственная и академическая инфраструктура исследований и разработок наподобие той, что имеется у Китая и Соединенных Штатов, а частные инвестиции требуют рынков. Эта логика применима как к китайской Huawei, которая построила себя на внешних рынках, так и к американской Qualcomm, которая получает две трети своих доходов из Китая.

Американские технологические гиганты зарабатывают примерно половину своих доходов на зарубежных рынках. Без таких доходов крупные технологические компании с трудом финансируют свои собственные НИОКР, сохраняя при этом свои конкурентные преимущества. И из десяти крупнейших американских компаний с участием Китая только одна Wynn Resorts — не является высокоинновационной технологической компанией. Технологии, которые производят эти американские компании и которые потребляет Китай, имеют как военное, так и коммерческое применение, и зависимость Китая от них является источником американского влияния на КНР. Пекин стремится ослабить этот рычаг, став более технологически самодостаточным. По мере продвижения этих усилий американские компании, на которые полагаются американские военные и экономика США, сами будут терять доходы. Американские инновации пострадают, если компании не смогут найти альтернативные рынки для замены Китая.

Результатом станет ужесточение конкуренции между американскими и китайскими технологическими компаниями за пределами их внутренних рынков и активизация усилий правительств обеих стран по обеспечению определенного уровня контроля над технологиями, чтобы смягчить проблемы безопасности. Соединенные Штаты сосредоточат свое внимание на более богатых союзных странах в Северной Америке, Европе и Азии. Китай и Индия сосредоточат свое внимание на более бедных регионах Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и, возможно, в Латинской Америке. Если западные и восточноазиатские компании пренебрегут этими регионами, то китайские, индийские и другие незападные технологические компании будут все больше формировать политику глобализации в эпоху автаркии.

Эта новая глобализация не будет похожа на старую глобализацию. Она будет основана как на самодостаточности, так и на открытости, и она заменит [торговый] интернационализм национализмом, меркантилизмом и чем-то близким к империализму.

Такой мир не обязательно был бы более опасным. Автаркия крупных держав, в конце концов, носит преимущественно оборонительный характер и может привести к военному консерватизму и промышленной конкуренции, которые принесут пользу всем. Большая опасность заключается в том, что крупные державы могут попытаться заблокировать доступ своих конкурентов к ресурсам, как Китай неоднократно угрожал сделать с редкоземельными металлами, необходимыми для многих высокотехнологичных продуктов.

Действуя более тонко, крупные державы могут попытаться сохранить интеллектуальную собственность или предотвратить распространение технологий, постоянно расширяя определение “стратегических ресурсов”, чтобы, к примеру, включить туда все, что связано с дизайном чипов искусственного интеллекта. Соединенные Штаты сделали нечто подобное с Советским Союзом во время холодной войны, спровоцировав как упадок советской экономики, так и крупномасштабный советский промышленный шпионаж.

Трудно представить, чтобы эта драма повторялась точно так же. За пределами “большой тройки” слишком много важных игроков, которые предпочли бы технологическое несогласование и могут генерировать собственные инновации. Более того, кампании “автаркии” нуждаются в иностранных доходах для собственных оборонно-промышленных баз. Как бы парадоксально это ни звучало, в этом смысле та автаркия, который лучше всего глобализуется, будет процветать.

“Экономическая самодостаточность, — писал в 1917 году американский историк Джордж Луис Бир, — предполагает состояние войны.” В то время мир находился на полпути к худшей войне в истории, войне, частично вызванной усилиями крупных держав избежать зависимости друг от друга. Немногим более века спустя распространение и фрагментация производства через границы сделали повторение этой трагедии гораздо менее вероятным. Тем не менее, крупные державы, стремящиеся к автономии, должны быть осторожны в своих желаниях, поскольку уверенность в себе может быть источником как слабости, так и силы.

Скотт Малкомсон

Перевод Михаила Магида

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-04-26/new-age-autarky