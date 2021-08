Политика тори во времена Бориса Джонсона: конец Брекзита и начало новой эпохи

Окончание Брекзита и «переходный период»

Брекзит или же выход Великобритании из Евросоюза – это уникальный феномен XXI в., яркий пример, иллюстрирующий отсутствие полной сплоченности и гомогенности внутри европейского объединения. Данный процесс также можно рассматривать как некое продолжение институционального кризиса 2004-2005 гг., возникшего в результате провала проекта Европейской Конституции и создания единого федеративного государства с общим гимном, флагом, девизом и, как следствие, укрепившего евроскептические настроения как в рядах британской элиты, так и среди обычных, среднезажиточных граждан. В совокупности с отличной от континентальной Европы политической и гражданской культурой, имперским прошлым, а также огромным притоком мигрантов в конце первой декады XXI в. в первую очередь из Восточной Европы (в Великобритании мигрантами называли также жителей ЕС), — все это спровоцировало запуск процесса Брекзита в 2016 г.

Выход Соединенного Королевства из наиболее интегрированной организации повлиял не только на важнейшие сферы Британии: ее экономику, вектор развития внутренней и внешней политики, социальную жизнь, но также и на британский истеблишмент. Доказательством этому служит тот факт, что с 2016 по 2019 гг. на посту премьер-министра сменилось три лидера Консервативной партии – Д. Кэмерон, ушедший в отставку сразу после оглашения положительного результата плебисцита о выходе из Евросоюза, Т. Мэй, чье итоговое соглашения по Брекзиту (т.н. «план Чекерс») трижды было отвергнуто парламентом, что стало причиной ее отставки, и Б. Джонсон, явный евроскептик и «жесткий брекзитер», ставший преемником на посту главы партии тори и правительства летом 2019 г. после ухода Т. Мэй.

Новый премьер-министр ставил перед собой главную цель – после тянувшихся более двух лет переговоров наконец вывести свою страну из Европейского Союза. Однако без большинства в парламенте осуществить это было довольно сложно, особенно после очередного отклонения Палатой общин нового протокола о выходе Великобритании из ЕС от 17 октября 2019 г. (его даже не стали рассматривать). Именно поэтому Б. Джонсон объявил внеочередные выборы в парламент на 12 декабря 2019 г., на которых партия тори показала лучший результат за последние несколько десятилетий и заняла 365 мест из 650 (на 48 больше, чем было на предыдущих выборах), завоевав тем самым абсолютное большинство. Это послужило толчком для беспроблемного «продавливания» нового соглашения в Палате общин и впоследствии официального выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 г. Цель была достигнута, что, в частности, благоприятно отразилось и на рейтинге премьера, о чем речь пойдет чуть позже.

До 1 января 2021 г. действовал «переходный период», в течение которого Лондон и Брюссель должны были выработать стратегию дальнейшего торгово-экономического сотрудничества. Однако 9 раундов переговоров, с марта по октябрь, не закончились достижением консенсуса. Камнем преткновения стал вопрос о доступе стран-членов ЕС в территориальные воды Великобритании для занятия там рыболовством. По понятным причинам Евросоюз требовал оставить предоставляемое количество квот в водах Британии в неизменном количестве (ибо от этого зависит немалая часть экономики «приморских» стран ЕС), британские же власти, наоборот, ратовали за объявление водного пространства внутренними водами государства и невозможность «экономического вторжения» рыболовного флота стран Евросоюза на территорию суверенной страны.

Кроме того, начиная с сентября, переговоры могли без всяких проблем окончательно зайти в безвыходную, патовую ситуацию, а Великобритания была на грани выхода из ЕС без заключения сделки («no-deal Brexit»), что катастрофически сказалось бы на дальнейшем экономическом и социальном развитии государства. Речь идет о законопроекте о внутреннем рынке Британии, который был принят в трех чтениях в Палате общин и передан на рассмотрение в Палату лордов. Суть данного билля заключалось в том, что он фактически подрывал в одностороннем порядке один из главных пунктов «Брекзита» — определения статуса Северной Ирландии после окончания «переходного периода». Согласно договоренностям годовой давности (17 октября 2019 г.) Северная Ирландия оставалась частью таможенного пространства Великобритании и имела право участвовать во всех торговых сделках страны, однако, Ольстер также оставался в едином рынке и таможенном союзе ЕС, дабы обеспечить прозрачность границы на Ирландском острове (в противном случае возвращение физической границы могло спровоцировать возобновление военных действий, которые велись на протяжении нескольких десятилетий во второй половине XX века). Следовательно, де-факто границей между Британией и ЕС становилось Ирландское море, и проверки товаров из «континентальной» части Соединенного Королевства в Ольстер со стороны Брюсселя делегировались именно в эту область. Как раз проект о внутреннем рынке отменял данный пункт и вводил более гибкие для Лондона механизмы регулирования транспортировки товаров в Ольстер без участия в этом процессе Евросоюза, а также вводилось право самостоятельного определения господдержки предприятий в Северной Ирландии для того, чтобы, как считает журнал The Economist, подорвать конкурентоспособность европейских компаний [1].

Интересный факт, что инициатором билля стал сам Б. Джонсон. И тут возникает вопрос – является ли закон простым популистским решением премьер-министра с целью укрепить свой статус защитника национальных интересов в глазах соратников по партии и среди электората? Или же это было сделано намеренно с целью попытаться в последний раз выбить максимальные бенефиции от торговой сделки с ближайшим соседом?

На самом деле вопрос до сих пор остается открытым и достаточно важным для более объективного понимания не только личности Б. Джонсона, но и в целом настроения внутри консервативной партии, ибо она поддержала в парламенте довольно резкий, нарушающий международные договоренности закон своего лидера. Навряд ли тори не могли не догадываться, что шаг в сторону от уже достигнутых соглашений в рамках и так буксирующих переговоров имел все основания спровоцировать бурю негодования со стороны Брюсселя. Что в итоге и произошло и даже в более крупном масштабе.

Свое крайне негативное отношение к биллю высказал не только ЕС, но и тогдашний только кандидат в президенты США Дж. Байден (имеющий ирландские корни), фактически предъявивший Б. Джонсону ультиматум, что, если сделка между Британией и Евросоюзом не будет достигнута, (в случае победы Байдена на выборах) ждать Лондону новой торговой сделки с Вашингтоном не стоит [2]. Более того закон был осужден и внутри самой Великобритании – как в парламенте главными оппозиционными силами (лейбористами, либерал-демократами и Шотландской Национальной Партией), так и Шотландией и Уэльсом, обвинившими Лондон в монополизации власти и несоблюдении интересов регионов государства (так, секретарь кабинета министров по вопросам Конституции Шотландии М. Расселл охарактеризовал билль как «подрыв деволюции» [3]).

От «no-deal Brexit» Б. Джонсона спасла Палата лордов, которая 10 ноября с перевесом в 268 голосов отклонила билль о внутреннем рынке и передала его на доработку в нижнюю палату парламента. В результате уже через месяц, 8 декабря, ЕС и Великобритания договорились об отмене трех самых спорных пунктов законопроекта, нарушавшие ранее достигнутое соглашение. Накануне католического Рождества премьер-министр от лица государства подписал торговую сделку с Европейским Союзом, согласно которой между сторонами сохранялась зона свободной торговли (при этом принципы единого рынка ЕС – свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы – перестали действовать на Великобританию); подтверждался «североирландский протокол» от 17 октября 2019 г. с учетом облегченной таможенной проверки в Ирландском море до 1 апреля 2021 г.; а также разрешался вопрос рыбной ловли (в течение 5,5 лет правила лова остаются неизменными, после чего начинается постепенное сокращение квот на рыболовство для судов ЕС).

Кроме ведения переговоров с Брюсселем во время «переходного периода», также немаловажным пунктом (ибо данный вопрос напрямую связан с появлением Брезита как отдельного феномена) политики тори под председательством Б. Джонсона можно считать выработку и дальнейшее принятие в феврале 2020 г. новую миграционную стратегию, вступившую в силу 1 января 2021 г. Ее можно охарактеризовать как продолжение эволюционной цепочки ужесточения миграционного законодательства со стороны премьеров-консерваторов.

Новая система стала основываться на получении баллов. Мигранты, желающие работать на территории Великобритании, должны получить минимум 70 баллов из 110 максимально возможных. «Пойнты» можно набрать за разные аспекты – хорошее владение английским языком, наличие высшего образования по профилю предлагаемой работы, опыта работы и профессиональной квалификации, наличие специального приглашения от работодателя, обладание квалификацией для востребованной работы в Соединенном Королевстве, а также наличие зарплаты выше 23 039 фунтов стерлингов в год (при этом, если зарплата составляет от 20 480 до 23 039 фунтов стерлингов в год, то мигрант не получит за этот фактор баллов, если же годовая сумма зарплаты меньше 20 480 фунтов стерлингов – человек не имеет право подавать заявление на получение долгосрочной трудовой визы Tier 2) [4]. Консерваторы таким образом решили снизить приток низкоквалифицированной рабочей силы в страну и, наоборот, через систему накопления баллов поощрять въезд в страну опытных специалистов.

Однако в этом законопроекте есть и негативная сторона, ибо немалая часть экономики страны базируется на использовании низкоквалифицированных работников. Так, например, на конец 2019 г. 7 из 10 работников в мясной промышленности приехали из ЕС, а более, чем треть медицинских сотрудников в Британии (медсестер, фармацевтов, докторов), – иностранцы [5]. Также, по разным оценкам, от 12% до 23% рабочих в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса – граждане Европейского Союза. Другими словами, отсутствие благоприятного климата для въезда низкоквалифицированной силы в Великобритании может негативно отразиться не только на статистике в виде снижения сальдо миграции, но и на развитии отдельных экономических и социальных отраслей государства (сельское хозяйство, пищевая промышленность, сфера здравоохранения), особенно в условиях начавшейся пандемии коронавируса. Более того, с выходом новой миграционной системы может повыситься вероятность проникновения в Британию нелегальным путем (поэтому уже в апреле 2021 г. был представлен «новый план» по борьбе с нелегальной иммиграцией и предоставлению убежища [6], который можно расценивать как продолжение миграционной кампании в эпоху Постбрекзита). Таким образом, британским властям стоит очень внимательно следить за миграционной ситуацией в стране и в соответствии с текущим положением вырабатывать флективные механизмы для решения возникших проблем в данной сфере.

Говорить еще о каких-либо конкретных шагах тори в отношении Брекзита в «переходный период» не имеет смысла, ибо британский истеблишмент бросил все свои силы на борьбу с COVID-19, который обрушился на Альбион в марте прошлого года. Политика сосредоточения на решении внутригосударственных проблем, в частности, на преодолении коронакризиса была официально провозглашена Б. Джонсоном на конференции консерваторов в октябре 2020 г. [7]. Это объясняет, почему, например, Лондон в 2020 г. не педалировал идею заключения конкретных внешнеполитических договоров с Евросоюзом, а также углубления интеграции в двустороннем или многостороннем форматах по разному пулу вопросов (заключение административных или рамочных соглашений для участия в военно-оборонительных проектах, ведение диалога в области обмена разведданными, кооперация в космосе и по вопросам кибер-безопасности, консульское сотрудничество в третьих странах, координация общей санкционной политики), которые были закреплены в октябре 2019 г. в Политической декларации [8].

Также не заключались договоры и с другими международными акторами, которые были и до сих пор являются потенциальными союзниками Альбиона в мире (за исключением Японии, с которой в октябре 2020 г. Великобритания в качестве уже независимой торговой стороны подписала первое крупное соглашение об экономическом партнерстве, направленное, в частности, на укрепление её присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе [9]). Однако, очевидно, что публично Великобритания не отказывалась в краткосрочной или долгосрочной перспективе ни от имплементации концепции «Глобальной Британии», выдвинутой еще в активную стадию Брекзита, ни от возможного участия в европейских военно-оборонительных проектах (ОВПБ, ОПБО, PESCO) с целью сохранения рычагов давления на Евросоюз, ни от усиления своего влияния в международных организациях (НАТО, G7, Альянс «Пяти глаз»).

Постбрекзит

С подписанием торговой сделки с ЕС проблема «североирландского протокола» не ушла с повестки дня. Более того, в марте она обострилась. Британское правительство в одностороннем порядке продлило льготный период таможенных проверок в отношении ряда продуктов животного происхождения в Ирландском море до 1 октября 2021 г., ссылаясь на слова предпринимателей, которые опасались перебоев в поставках в связи с появлением огромного количества бумажной волокиты и инспекционных проверок. В свою очередь Брюссель запустил юридическую процедуру против Великобритании за нарушение раннее достигнутого соглашения. «Сосисочная война», как назвали борьбу за поставки мяса в Ольстер в британской прессе, длилась вплоть до конца июня, когда 30-го числа соглашение о продлении льготного периода до 1 октября было достигнуто. Однако предложение консерваторов Евросоюзу о поэтапном введении таможенных проверок, начиная с октября 2021 г. (сначала в отношении немороженого мяса, затем молочной и винной продукции, фруктов и овощей и, наконец, – в отношении кормов для животных, органических удобрений и композитных изделий), пока что не было рассмотрено Брюсселем.

С преодолением наиболее кризисной стадии коронавируса и окончательным выходом страны из локдауна позволило Британии вновь обратить свою взор во внешний мир, уже дальше Европейского Союза. Так, 4 июня была заключена торговая сделка между четырьмя не-участниками ЕС – Великобританией, Исландией, Норвегией и Лихтенштейном. Договор, кроме того, чтобы продемонстрировать в первую очередь Брюсселю, что Альбион не стал изолированным государством, направлен на развитие цифровых технологий между странами, а также обоюдное снижение тарифов на импортируемую сельскохозяйственную продукцию, что в будущем может привести к увеличению товарооборота [10].

15 июня были достигнуты условия соглашения о свободной торговле между Австралией и Великобританией. Это первый подобный договор в период Постбрекзита, который начал разрабатываться с чистого листа (ибо все остальные соглашения Британии – это фактически переподписание старых документов, когда Альбион был еще в составе Евросоюза). «Соглашение с Австралией, как ожидается, даст австралийским и британским компаниям доступ к рынкам обеих стран. В первую очередь оно коснется сельскохозяйственного сектора и производителей продуктов питания» [11].

В совокупности за 2021 г. британское правительство подписало 66 торговых сделок со странами всего мира [12]. Учитывая и тот факт, что 2 июля была опубликована долгосрочная стратегия внешней политики Великобритании, направленная на углубление отношений в четырех направлениях (с Европой, США, АТР и Британским Содружеством Наций), а также усиление британского влияния в рамках работы НАТО [13], можно с уверенностью заявить, что концепции «Глобальной Британии» был дан старт. Вероятнее всего, в ближайшем будущем параллельно с борьбой против COVID-19 и брюссельского центра по «североирландскому протоколу» Б. Джонсон будет активно педалировать данный внешнеполитический проект, чтобы укрепить за государством статус глобально-ориентированного актора в системе международных отношений.

Общественное мнение

В отдельности также стоит оценить настроения в обществе. Так, согласно социологическому опросу YouGov, процент людей, которые положительно отозвались в адрес деятельности главы правительства, после официального выхода Британии из ЕС в феврале 2020 г. был самым высоким с момента избрания Б. Джонсона и составил 48% (в июле 2019 г. только 32% респондентов считало так же). Однако с ухудшением эпидемиологической ситуации в апреле 2020 г., а также с началом проявления негативных последствий коронавируса для обычных граждан, рейтинг одобрения стал стремительно падать с параллельным, пропорциональным ростом недовольных [14] (скорее всего, падение рейтинга также связано с вероятностью выйти из Евросоюза без сделки).

То же самое можно сказать и про действия правительства по борьбе с пандемией. С апреля по сентябрь 2020 г. процент людей, которые были удовлетворены предпринимаемыми кабинетом Б. Джонсона мерами, сократился с 68% до 30% [15]. Но уже с начала нового года оба показателя стали расти – к началу мая 2021 г. рейтинг одобрения премьер-министра вернулся к отметке в 48% [14], а индекс правительства по борьбе с коронавирусом поднялся до 62% [15]. Сам же рейтинг одобрения правительства в мае 2021 г. вырос до 40% — максимальный показатель за год [16]. При этом, согласно исследованию Ipsos MORI на июнь 2021 г., 53% британцев полагают, что в ближайшие 12 месяцев экономика страны будет расти, 31% — падать. Следовательно, сальдо составило +22% — это исторический максимум с апреля 2015 г. [17].

На вопрос, за какую партию вы бы проголосовали, если выборы были бы завтра, 42% опрошенных ответили, что отдадут свой голос партии тори, 30% — лейбористам (подобный разрыв сохраняется с февраля 2021 г.) [18]. При этом 42% (против 36%) среди более 1,5 тыс. опрошенных считают, что лидером консерваторов должен остаться действующий премьер-министр [19].

В целом виднеется достаточно положительная «общественная» динамика как для Б. Джонсона и его правительства, так и для партии консерваторов. С начала 2021 г., когда Великобритания преодолела наиболее кризисный момент в борьбе с пандемией, а также выход страны из ЕС с торговой сделкой (после чего Брекзит постепенно перестал входить в топ-3 самых обсуждаемых в обществе тем [20]), рейтинги действующей власти стали уверенно расти вверх. Поэтому, чтобы добиться очередного успеха на парламентских выборах в 2024 г., Б. Джонсону уже сейчас нужно всеми возможными способами сохранить лояльность граждан к себе и к своей партии. Особенно это важно в условиях продолжавшейся пандемии, относительно подвешенных отношений с Евросоюзом и роста недовольства (и даже сепаратизма) в регионах Великобритании.

Таким образом, кабинет нового премьер-министра за 1,5 года нахождения у власти объективно добился больше, чем его предшественники. К его деятельности можно отнести и официальный выход из Евросоюза, и заключение торговой сделки, и начало имплементации концепции «Глобальной Британии», и выработку новой миграционной стратегии. Безусловно, не стоит забывать и очень «резкие» шаги со стороны британского правительства (закон о внутреннем рынке или продление льготного периода таможенных проверок в одностороннем порядке), которые подрывали доверие к британской власти как со стороны зарубежных партнеров, так и со стороны регионов страны.

Тем не менее, даже несмотря на наличие пережитков Брекзита (например, до конца нерешенный «североирландский протокол»), Альбион вступил в новую эпоху своей истории. Постбрекзит должен стать многообещающим для Соединенного Королевства, так как теперь государство полностью является независимым игроком на международной арене и у него есть все шансы стать крупнейшим мировым актором уже в ближайшее время. Решение наиболее острых внутригосударственных вопросов, повышение благосостояния собственных граждан, а также продавливание идеи «глобально-ориентированной Британии» — главные задачи нынешней власти. Только так консерваторы вместе со своим лидером могут сохранить лояльность электората и повторить свой триумф на очередных парламентских выборах.

Ярослав Добрынин

