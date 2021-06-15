Эволюция «путинского режима»: как дело Гудкова стало казусом и анахронизмом

Дмитрий Гудков едва не повторил судьбу Николая Платошкина (отчего фамилия последнего из имени собственного могла бы вполне перекочевать в разряд имен нарицательных, впрочем, судя по действиям российских властей, еще не все потеряно). Если бы оппозиционер вовремя не дал деру из страны, то участь его, по всей видимости, была бы незавидной: пример лидера «Движения за новый социализм» красноречив и комментариев не требует. Тем не менее дело Гудкова вызывает… удивление, оттого что не соответствует той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день, не соответствует, так сказать, духу времени. Но – обо всем по порядку.

Начнем с предыстории. 1 июня Дмитрия Гудкова задержали на двое суток в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 165 УК РФ (о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом), по которому политик шел в статусе подозреваемого. Учитывая, что для нашего самого гуманного суда в мире оправдательные приговоры нехарактерны, то, согласитесь, звучит жутковато: все-таки до пяти лет лишения свободы. Из-за задолженности, о которой, по словам отца политика Геннадия Гудкова, Дмитрий узнал только в день задержания, тогда же, к слову, в его доме и еще по восьми адресам прошли обыски, правда, в очень «мягком режиме»: без переворачивания мебели и проч. Более того, как потом рассказал оппозиционер «Медузе» (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), сам следователь признался ему, все это дело – «полная хрень».

Так из-за чего же весь сыр-бор? По словам Геннадия Гудкова, уголовное дело было возбуждено из-за неуплаты задолженности в размере нескольких миллионов рублей по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах у Департамента городского имущества. Причем сам Дмитрий Гудков отношение к фирме-арендатору имеет лишь косвенное – только по факту родства с руководителем, которой приходится племянником.

Согласитесь, все выглядит несколько странно. В особенности, беря во внимание, что претензии, вдруг возникшие у администрации столицы, относятся к событиям четырехлетней давности. Точно властям быстро понадобился официальный повод, чтобы «сшить» дело – где уж тут найдешь время на то, чтобы залатать дыры? Как рассказал политик в уже упомянутом интервью, все началось где-то месяц назад, когда один статусный человек, который вхож во всякие структуры, рассказал оппозиционеру, что «на совещании наверху принято решение тебя не пускать на выборы. “Яблоку” сказали, что если выдвинут Гудкова, то чуть ли не весь список снимут. А если не поймешь, имей в виду, что копают на родственников».

Ну да, все в стилистике Кремля, хотя сам интерес к Гудкову из кремлевской логики выбивается: не будем забывать, что зачистка по большей части ведется по линии Навальный – Ходорковский, а Гудков не является апологетом ни того, ни другого. И это – роднит его с Платошкиным. Смущает лишь одно: почему Гудкова отпустили, буквально дав возможность рвануть за кордон, а Платошкина под домашним арестом мурыжили почти целый год?

Аббас Галлямов объясняет это тем, что Кремль «не охотится за оппозиционерами по всему миру, как это делает озверевший Лукашенко, а пытается их за эту самую границу выдавить». Возможно, это связано с тем, что органы, как и в случае с Николаем Николаевичем, проявили излишнее рвение, но, в отличие от последнего, Гудков не чурался контактов с различными иностранными организациями, что, без сомнения, сказалось бы на огласке дела, если бы он все-таки угодил за решетку. А еще один международный скандал на фоне того, что Европарламент и так уже призвал ЕС признать российские Выборы–2021 нелегитимными, явно не то, что нужно Кремлю. Вот поэтому и выпустили. Точнее, даже не выпустили, а выдворили: «После изолятора на Петровке (ГУВД Москвы) мне четко сказали: либо уезжай, либо вопрос о твоем неучастии в выборах будет решен “любым способом”», – сообщил сам оппозиционер.

Говоря другими словами, атака на Гудкова обусловлена не столько страхом власти, что он избрался бы в Госдуму (а если бы даже избрался, то что такого – будто бы его голос был решающим в хоть одном вопросе!), а ее принципиальной позицией, чтобы на выборы не шли хоть сколько-нибудь независимые/неподконтрольные политики. То есть даже само участие в политике тех, кого система считает неблагонадежными, уже не допускается. И это очень важный момент, говорящий о том, что концепция «суверенной демократии» (речь, понятно, идет об имитационной демократии) больше не работает. Ей на смену пришла иная концепция – «осажденной крепости». Ну сами посудите, как вообще можно говорить о какой-то демократии, если Россия в кольце врагов?! Исходя из этого, в Думе просто не может быть парламентариев, которые бы не ставили своей высшей целью защиту российского суверенитета! То есть тех, кто не согласен с политическим курсом Кремля.

И Гудков в этой истории – просто яркий пример. Если кто-то сомневается, что все именно так, а не иначе, то напомню про недавний рейдерский захват российской экологической партии «Зеленые» политтехнологами из АП: был проведен экстренный съезд, посетить который, по крайней мере, некоторым региональным лидерам партии – для достижения кворума, надо полагать – настойчиво рекомендовали вице-губернаторы, курирующие внутреннюю политику. О том, что всеми процессами руководили сверху, говорит как минимум то обстоятельство, что никаких юридических проблем при оформлении не возникло: Минюст все утвердил и одобрил, подтвердив законность рейдерского захвата, в результате которого был избран новый председатель – Андрей Нагибин, который и поведет партию на выборы.

А знаете, что послужило причиной отставки, казалось бы, бессменного Анатолия Панфилова? Отсутствие нужной степени договороспособности. То есть представитель «старой гвардии» мог и отчебучить чего-нибудь такого-разэтакого, если бы что-то в голову втемяшилось. Иначе – мог заартачиться, проявить субъектность, которую Кремль решил выкорчевать из российской политики полностью, взяв всю политическую систему на ручное управление.

Этой участи не избежала даже «Единая Россия», хотя, казалось бы, уж там-то чего брать под контроль? Сложно представить более верных сторонников режима, чем единороссы – вспомним повышение пенсионного возраста. Однако не стоит забывать, что преданность партийцев – она всегда прямо пропорциональна тому месту, которое тот или иной единоросс занимает в политической системе. Что не защищало от внутрипартийных конфликтов в действующей парадигме, в том числе и среди первых лиц партии. Вот поэтому, чтобы не допустить даже малейшего разлада в рядах, в партию ввели крупного кремлевского чиновника Бориса Рапопорта, который и будет курировать ход избирательной кампании. Мало того, уже сейчас известно, что треть депутатов из числа членов ОНФ, условно относящихся к людям нынешнего спикера Вячеслава Володина и занимающих руководящие посты в думских комитетах, в новом составе сменятся на людей первого замглавы АП Сергея Кириенко.

А если к этому еще приплюсовать, что структуры Навального уже официально получили статус «экстремистских организаций», подо что, кстати говоря, и был заранее подготовлен закон, запрещающий лицам, причастным к экстремистским организациям, участвовать в выборах всех уровней, причем действующий с обратной силой, то картинка выстраивается полной. И на ее фоне дело Гудкова (ну да, его задержали чуть раньше, но было же понятно, что законопроект примут, так что, не подождать пару недель?) – не более чем просто казус, ибо вывести его из игры можно было другими средствами, например, не допустив до выборов как сторонника экстремистов: Гудков не раз и не два был замечен на протестных акциях навальнистов. И зачем нужно было разводить всю эту галиматью с мошенничеством – совершенно непонятно.

Надо полагать, что силовики еще не осознали в полной мере, что «путинский режим» эволюционировал в сторону диктатуры, и теперь, чтобы посадить инакомыслящего и тем более инакомыслящего политика, совсем необязательно «шить» какие-то высосанные из пальца дела, поскольку для этого нынче существуют специальные статьи – что-то наподобие тех, что были при товарище Сталине. Только тогда те, против кого их использовали, звались «врагами народа», а теперь – экстремистами, иноагентами и лицами, сотрудничающими с нежелательными организациями. Прогресс, как-никак. В русле которого дело Гудкова уже выглядит анахронизмом, пережитком прошлого, и не более того.

Источники:

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/04/28/868123-rukovodstvo-shtaba

https://openmedia.io/news/n3/v-gosdume-smenitsya-tret-rukovoditelej-iz-chisla-deputatov-ot-onf-lyudej-volodina-zamenyat-na-protezhe-kirienko/