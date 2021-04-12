Труд и автоматизация

Широко распространенная озабоченность социума потенциально негативными последствиями технологической автоматизации для рабочих не нова. Со времен раннего индустриализма обозреватели и экономисты размышляли о потенциально разрушительных последствиях технологических изменений, которые вытесняют человека машинным трудом. Теоретики середины XIX века, такие как Чарльз Бэббидж, Джон Адоплхус Эцлер и Эндрю Юр, предвидели появление полностью автоматизированных промышленных предприятий, где человеческий труд будет ограничен ролью надзора и технического обслуживания. Маркс считал, что автоматизация способна ослабить роль квалификации и навсегда заменить человеческий труд. В одном памятном отрывке Маркс подчеркивает разрушительный потенциал швейной машины, утверждая, что в текстильной промышленности XIX века, когда другие эксплуататорские методы получения прибавочной стоимости достигли естественного предела,

«Пробил час машины. Решительно революционная машина, машина, которая в равной степени атакует все бесчисленные отрасли этой сферы производства, такие как пошив одежды, изготовление обуви, шитье, изготовление шляп и так далее, — это швейная машина». (Маркс, Капитал, 1867, с.601).

Это «беспокойство по поводу автоматизации», как назвал его экономист Дэвид Атор, всплывало в разные моменты истории капитализма по разным причинам, обычно как объяснение структурных сдвигов на капиталистических рынках труда. В ранний послевоенный период высокие уровни экономического роста, переплетенные с техническими изменениями в капиталоемкой системе фордистского массового производства, вызвали опасения, что рост производительности может превысить спрос на рабочую силу. После кризиса стагфляции 1970-х и окончания послевоенного экономического бума социал-демократические и прогрессивные мыслители утверждали, что продолжающаяся экономическая стагнация в основных капиталистических странах была результатом «несоответствия навыков» между трудом и техническими условиями производства в появляющихся новых информационных технологиях.

Страх перед автоматизацией

Финансовый кризис 2008 года, долгосрочная вековая стагнация, рост монополистических технологических гигантов и появление гиг-экономики послужили фоном для последней волны беспокойства по поводу автоматизации, сосредоточенной на разрушительном потенциале технологий искусственного интеллекта (ИИ). Новые достижения в области искусственного интеллекта предполагают, что автоматизация XXI века не только в значительной степени увеличит производительность труда, как это было до этого, но и что саморегулируемый искусственный интеллект будет иметь беспрецедентную возможность полностью заменить ручной труд. Этот страх выкристаллизовался в своевременно важной статье 2013 года оксфордских экономистов Карла Бенедикта Фрея и Майкла Осборна, в которой они предсказали, что ИИ приведет к замене 47% рабочих мест на рынке труда США в ближайшем будущем.

В широко растиражированной книге «Вторая эпоха машин» (2014) Эрик Бриньолфссон и Эндрю Макафи утверждали, что развитие ИИ ослабит спрос на рабочую силу, вызовет повсеместную технологическую безработицу и расширит возможности нового класса рантье. Слева авторы о будущем капитализма, такие как Ник Срничек и Алекс Уильямс (2015), а также Питер Фрейз (2016), аналогичным образом видят деструктивные тенденции новой волны автоматизации, но также видят в цифровой экономике позитивные преобразования. потенциал в преодолении тяжелой работы и ограничений материального дефицита при капитализме. Действительно, эти авторы утверждают, что автоматизация должна быть в центре социалистической стратегии как основы нового социалистического общества.

Критика теории автоматизации

Именно в эту интеллектуальную область вносит свой вклад труд «Автоматизация и будущее работы» Аарона Бенанава (Verso, 2020). В книге представлена сочувственная критика теории автоматизации и, в частности, концепции широко распространенной технологической безработицы, вызванной автоматизацией на основе искусственного интеллекта. Теоретики автоматизации утверждают, что по мере того, как производительность продолжает расти, вызванная технологическими достижениями, наблюдается сокращение долгосрочной занятости. Это приводит к технологической безработице и, в свою очередь, к нескольким побочным эффектам: уменьшающейся доле дохода, направляемой на рабочую силу, сокращению потребления, росту неравенства, повсеместной безработице и другим негативным сдвигам. Бенанав, однако, утверждает, что этот нарратив автоматизации не позволяет адекватно различить производительность (отношение общих объемов производства к занятости) и темпы роста реального выпуска (сколько всего произведено) в своих расчетах.

От послевоенного периода до кризиса стагфляции 1970-х годов высокие темпы производительности опережали рост реального производства, что стимулировало дальнейшие инвестиции и занятость в рамках благотворного, часто называемого фордистским, цикла роста. Цикл прервался в 1970-х годах, когда в развитых капиталистических государствах темпы падения производительности были превышены из-за еще большего падения роста производства, даже когда рабочая сила продолжала расти. Это могло бы указывать на влияние автоматизации в каком-либо конкретном секторе (то есть сокращение объемов занятости при продолжающемся росте производства), если бы не тот факт, что общая производительность снижалась по сравнению с послевоенными высотами наряду со снижением реального объема производства, предполагающим более широкие структурные экономические проблемы, выходящие за рамки автоматизации, из-за ненадежности рынка труда.

Однако какой бы ни была причина, опасения по поводу современной автоматизации, ведущей к долговременной безработице, неуместны. Это особенно верно в свете недавней истории западных экономик, которые находились в процессе неуклонного снижения уровня безработицы до уровней “ полной занятости ” перед пандемией, и спустя почти четыре десятилетия после того, как информационные и коммуникационные технологии начали систематически внедряться в промышленность. Однако большая часть этой вновь обретенной работы была неполной, ненадежной и использовалась в ухудшающихся условиях; Предполагается, что влияние автоматизации меньше ощущается на макроуровне с точки зрения совокупной занятости и больше на уровне повседневной классовой борьбы на рабочем месте, поскольку она используется для деактивации рабочего процесса и ослабления позиции трудящихся на переговорах. Динамика классовой борьбы и роль технологий / автоматизации в ней (как, например, продемонстрировал Браверман в своей классической работе «Труд и монополистический капитал») странным образом отсутствуют в описании Бенанава.

Роль класса

Классовые антагонизмы занимают гораздо более центральное место в критике некоторых из предлагаемых решений — часто в форме “серебряных пуль” – предполагаемого кризиса автоматизации. Бенанав отвергает кейнсианские решения в форме либо традиционных фискальных стимулов, либо все более популярных предложений безусловного базового дохода (ББД). Аргумент против обоих состоит в том, что они мало что сделают для оживления роста в условиях глобализированной капиталистической конкуренции, в которой ключевой проблемой является не наличие капитала или отсутствие спроса, а готовность капитала инвестировать в условиях избыточных промышленных мощностей. Фактически, исторический курс западных государств служит свидетельством этого, согласно Бенанаву, поскольку антициклические расходы в кейнсианском стиле не начинались всерьез до 1970-х годов, после неолиберального поворота в развитых капиталистических экономиках.

Более того, «нулевые» процентные ставки и количественное смягчение после финансового кризиса не смогли вывести эти экономики из долгосрочной вековой стагнации после финансового кризиса, вопреки большей части кейнсианского мышления. Что необходимо, так это обобществление инвестиций, чтобы ориентировать производство на реальную полную занятость, а не на получение прибыли. Хотя капиталисты исторически были готовы жить с традиционными социал-демократическими целями полной занятости, они боролись против общественного контроля над инвестициями изо всех сил, в основном потому, что он бросает вызов главному источнику структурной власти капитала над государствами: забастовке капитала. Этого нельзя добиться с помощью одних лишь финансовых и денежных инструментов — требуется «завоевание производства» посредством классовой борьбы.

Посткапиталистическое общество?

В заключительной главе книги “Необходимость и свобода” Бенанав излагает самосознательно утопическое видение посткапиталистического общества. В отличие от теоретиков автоматизации, которые предполагают телеологический вектор технологического развития в направлении полной автоматизации, к которой общество должно либо рабски адаптироваться, либо революционизировать, Бенанав возвращается к классической утопической традиции Мора, Кабе, Маркса и других, чтобы доказать, что важно преобразовать систему производства общества от прибыли к человеческому достоинству, самореализации и созданию жизни. В отличие от концепции «полностью автоматизированного роскошного коммунизма» (например, Bastani 2019), постдефицит будет достигнут не за счет технологического развития, а за счет кооперативной системы производства, которая заменит рыночную конкуренцию. В рамках такой системы “необходимый” труд, обеспечивающий основные условия существования (напр. Жильем, производство продуктов питания, здравоохранение, образование и т. Д.) будет распределяться более широко, причем каждый индивид будет посвящать некоторую часть своего времени этому процессу необходимого воспроизводства. При более равномерном распределении работы будет больше свободного времени, в котором люди могут стремиться к самореализации. Технологии будут встроены в эту кооперативную систему в той же мере, в какой они встроены в капитализм, и будут служить не потребностям капитала, а облегчать планирование производства, помогать в социально полезной работе и устранять самые тяжелые и неприятные формы необходимого труда.

Хотя видение Бенанавом посткапиталистической, постдефицитной системы действительно привлекательно, оно намного меньше говорит о том, как социалисты могли бы вмешаться в капитализм, каким он является сегодня, чтобы достичь эгалитарного общества будущего. В послесловии Бенанав возлагает свои надежды на новые социальные движения, которые появились во всем мире в течение десятилетия после глобального финансового кризиса в качестве ключевых «агентов перемен» в постдефицитном будущем. Он одобрительно отзывается об общественных сообществах, о движениях, демонстрирующих стихийные формы общественного воспроизводства и общинной заботы. Но неясно, как эти разрозненные движения и причины переходят от необходимых, но конкретных кампаний и борьбы к объединению вокруг политического проекта по преодолению капитализма. Как и его анализ послевоенного вектора развития капиталистических политических экономик, изучение Бенанавом путей к социализму не исследует вопрос о том, как трансформировать капиталистическое государство и какие препятствия оно представляет для социалистических стратегий. Перефразируя Андре Горца в его знаменитом эссе «Реформа и революция», маленькие островки социализма слишком легко изолируются в огромном океане капитализма. Необходимы типы трансформационных реформ, способные проникнуть и разрушить структурную власть и социальную гегемонию капитала изнутри самого государства.

Это, в свою очередь, требует от нас учитывать решающую роль политических партий, массовой избирательной политики и социальных движений в формировании политического блока, посвященного демократизации государства и капитала. Этот революционный процесс не может быть просто делом социалистической партии с правильной политикой формирования правительства, он требует демократизации самого государства. Последнее влечет за собой захват и преобразование средств управления в подлинно общественное пространство, в котором работники и сообщества формируют совместные советы для определения социального обеспечения и управления государственными ресурсами на постоянной, последовательной и значимой основе. Решающее значение для этой задачи имеет развитие у людей способностей к подлинному демократическому участию и самоуправлению – важнейший педагогический процесс, который сначала будет происходить внутри социалистических партий и организаций и продолжаться в институтах самого государства. Но создание демократического потенциала в системе кооперативного производства Бенанава скорее задает вопросы чем дает ответы. Радикальная перестройка капиталистического разделения труда таким образом, чтобы более равномерно разделять необходимый и бесплатный труд, потребует огромных, постоянных усилий по переподготовке, которые могут быть достигнуты только путем распространения демократического планирования на государство и его образовательные учреждения. Более того, способность и навыки самоуправления могут быть достигнуты только через столь же длительный процесс обучения через участие в создании общественных институтов.

Повышение квалификации и управленческого потенциала рабочих является неотъемлемой частью непрерывных процессов капиталистической автоматизации. Постоянное вытеснение рабочей силы большим капиталом в любом секторе не обязательно ведет к повсеместно общей технологической безработице, поскольку постоянно создаются новые сектора и рабочие места. Но труд и рабочие постоянно подвергаются дескрипции и деградации при капитализме – новые машины и технологии всегда в большей степени связаны с контролем и дисциплиной, чем с повышением производительности. Системы образования и обучения, особенно для рабочего класса и наиболее маргинализованных сообществ, отражают процессы накопления и стремятся разделить формирование навыков на отраслевые и технологические “ компетенции ”, а не всесторонне развивать теоретические, практические навыки и способности самоуправления. рабочей силы. Чтобы сместить будущее технологическое развитие в более эгалитарном направлении, работники как отдельные лица и как класс должны быть воодушевлены широкими навыками и когнитивными способностями, позволяющими продумывать и контролировать трудовой процесс, включая его управленческие аспекты. Сама по себе автоматизация не приведет нас ни к политическим утопиям, ни к антиутопиям, изложенным этими противостоящими пророками. Демократический контроль над автоматизацией останется, как предлагает эта книга Бенанава, неотъемлемая часть классовой борьбы.

Брент Той – докторант факультета политики Йоркского университета,

Канада.

https://socialistproject.ca/2021/02/post-capitalist-futures-work-after-automation/

Перевод Никиты Пушко