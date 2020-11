Провальные результаты амбициозных проектов

В этом году завершается «Проект 5-100». Целью проекта было вхождение 5 российских вузов в топ-100 ведущих мировых рейтингов. Рейтингами, в первую сотню которых задумывали войти, стали Thimes Higher Education Word University Rankings (THE), Quacquarelli Symonds Word University Rankings (QS) и Академический рейтинг университетов мира Шанхайского государственного университета.

Временем старта проекта можно считать, когда президентом Российской Федерации был подписан указ «О мерах реализации государственной политики в области образования и науки». Минобрнауки отобрало 21 вуз для участия в программе. В 2013 году планировалось выделить вузам субсидии в размере около 57 млрд рублей на пять лет, выделялось на этот проект примерно по 10 млрд рублей в год. В 2018 году для того, чтобы не уменьшать финансирование программы в пересчете на иностранную валюту, стипендиальный фонд российских вузов был сокращен на 10%. Таким образом, в 2018 и 2019 годах студенты, учившиеся на бюджетной форме обучения, и их семьи спонсировали проекты Минобрнауки.

Для движения вверх в международных рейтингах вузу нужно в том числе повышать свою цитируемость в научных журналах, также вуз может продвинуться в рейтингах за счет участия преподавателей вуза в научных конференциях. Обычно составители рейтингов опираются на базу данных Scopus. Для того, чтобы повысить цитируемость, вузы стали прибегать к различным уловкам. Вузы могли побуждать преподавателей публиковаться в «мусорных» журналах, которые не отбирают статьи с помощью рецензирования, а издают их за деньги. Другой уловкой стала оплата вузом упоминания своего названия в статье стороннего исследователя. Особенно отличился по части таких махинаций Казанский федеральный университет, оформивший как минимум три контракта на публикацию статей на 85 млн рублей.

Третья уловка, с помощью которой вузы стремятся повысить свой рейтинг, связана с конференциями. За последние десять лет число конференций в России увеличилось в 27 раз, по этому показателю наша страна вышла на четвертое место в мире, уступив США, Китаю и Индии. Однако, большую часть этих конференций составляют заочные платны конференции. Организаторам этих конференций участниками высылаются тезисы за платное оформление участия. Международный статус российским конференциям, как правило, придают участники из ближнего зарубежья. Для того, чтобы продвинуться в международных рейтингах, некоторые вузы даже шли на сокращение штатов. В Уральском федеральном университете даже случился скандал из-за сокращения около 800 ставок. В этом университете сокращали тех преподавателей, у которых было мало публикаций и мало учебной нагрузки.

Также, для продвижения вверх в рейтингах, вузу нужно привлекать преподавателей из-за границы. В 2016 году Счетная палата проела проверку «Проекта 5 – 100» и выяснила, что хотя вузы должны тратить на зарплату 60% средств субсидий, зарплаты зарубежных преподавателей существенно отличаются от зарплат преподавателей отечественных. Кроме того, Счетная палата выяснила, что Минобрнауки не разработало типового соглашения о предоставлении вузам субсидии. Вследствие этого вузы получали деньги на разных условиях.

И все эти субсидии, экономия на стипендиях, сокращения штатов, уловки и махинации оказались тщетными. Ни один из вузов, участвовавших в «Проекте 5 – 100», не смог попасть в топ-100 ведущих университетских рейтингов. Некоторые из этих вузов смогли попасть только в топ-300. В рейтинге THE таких вузов два: МФТИ и ВШЭ. В рейтинге QS таких вузов четыре, кроме уже упоминавшихся МФТИ и ВШЭ в топ-300 вошли Новосибирский государственный университет и Томский государственный университет. Есть даже университеты, которые так и не смогли войти ни в один рейтинг. Аутсайдерами в этой гонке стали Тюменский государственный университет и Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта. Вузы из «Проекта 5 – 100», вошедшие в рейтинг QS, повышали со временем свое место в этом рейтинге. Однако, если взять рейтинг THE, то там можно найти истории падений. Например, МИФИ упал из третьей сотни в пятую, ИТМО упал из четвертой сотни в пятую, а Санкт-Петербургский политехнический университет упал из третьей сотни в шестую.

Таким образом, с 2012 года Минобрнауки гонялось за высокими рейтингами вместо того, чтобы повышать качество образования, гонялось за высокими рейтингами и не преуспело. «Проект 5 – 100» привел к увеличению махинаций в сфере образования и даже к усилению мер жесткой экономии.

Лилия Светлова

