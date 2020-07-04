Обнулился не только Путин

В среду, 1 июля, завершилось общероссийское голосование по поправкам к конституции Российской Федерации. Не вызывает сомнений, что реальной целью этого действа было обнуление президентских сроков Владимира Путина. Прочие поправки о школьных завтраках, Боге, государствообразующем русском народе, семье как союзе мужчины и женщины и ответственном отношении к животным вносились как прикрытие главной поправки, касающийся лично Путина. Однако после голосования, каким бы скандальным оно ни было, в текст основного закона помимо поправки про обнуление вошли и эти поправки-приманки. Можно подумать, что поскольку они по сравнению с обнулением президентских сроков не так значительны и значит безобидны. Но увы это не так.

Перед тем как перейти к рассмотрению поправок, а точнее одной из них, по существу отмечу один процедурный парадокс. Все поправки вносились лишь в 3-8 главы конституции. Для внесения поправок в эти главы референдум не нужен. Он необходим лишь при внесении изменений в 1, 2 и 9 главы. А принятые поправки могли быть внесены голосованием федерального и региональных парламентов. Вносить такие поправки с помощью референдума с юридической точки зрения примерно то же самое что заверять покупку жвачки в ларьке у нотариуса.

Почти совсем незамеченной прошла поправка в статью 67 конституции, в соответствии с которой «На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом». Что же это означает? То, что теперь в составе Российской Федерации могут находиться территории, которые входят в состав Российской Федерации, но при этом не входят в состав ни одного из субъектов РФ. Грубо говоря вся власть на этих территориях будет в руках федеральной власти. Ни региональной власти, не местного самоуправления там просто не будет. А если и будут, то их полномочия будут определяться не конституцией, а исключительно соответствующим федеральным законом.

Граждане Российской Федерации, проживающие на федеральных территориях по объёму своих политических прав, будут равны тем согражданам, которые проживают за рубежом. Они могут избирать лишь Президента и Государственную Думу. То же самое может быть и на федеральных территориях. Теоретически статус федеральных территорий может быть полезен для отдалённых и практически никем не населённых земель, таких как например острова в Северном Ледовитом океане.

Но первым кандидатом на переход в статус федеральной территории может оказаться… столица Российской Федерации город Москва. Статус федеральной территории для Москвы может быть обоснован тем, что это необходимо для того чтобы Москва могла полноценно выполнять столичные функции. Помниться лет 10 назад, в конце правления Лужкова, инициатива ввести в Москве прямое федеральное правления уже вбрасывалась в общественное сознание через Жириновского.

Если это случиться, то в правах влиять на власть в своём городе и в своих районах будут ограниченны уже миллионы граждан. Конечно, вряд ли при таком сценарии все московские представительные органы власти будут сразу полностью упразднены. Но размер их полномочий будет ещё больше урезан, а главное, федеральная власть сможет неограниченно, меняя соответствующий федеральные закон, вмешиваться в политическую жизнь Москвы и её районов.

Дополнительным стимулом для власти объявлять Москву федеральной территорией является то, что в 2017 году значительная часть московских муниципалитетов, а в 2019 году Московская городская дума стали значительно более оппозиционными по отношению к мэрии. Несмотря на то, что и сейчас у этих органов полномочий немного изменения в их составе серьёзно сказалось на общей политической ситуации в столице. Поэтому власти и аффилированному с ней бизнесу крайне выгодно, чтобы Москва стала федеральной территорией. Ведь в этом случае можно будет практически полностью игнорировать мнение москвичей и избранных ими представителей.

В связи с этим хочется предостеречь власть как московскую, так и федеральную власть от этого решения. Органы представительства граждан на городском и районном уровнях, при всех их недостатках, позволяют хоть как-то переводить требования горожан в поле легальной политики. Не будь этого, социально-политическая обстановка в Москве станет в прямом смысле взрывоопасной. А властям не стоит забывать где обычно происходят революции, во провинции или в столице.