«В отличие от президента Обамы, что уделял первостепенное внимание террористической угрозе, Ирану и Северной Корее, президент Трамп назвал приоритетные направления защиты национальной безопасности США, связанные с предотвращением угроз, исходящих от России и Китая. Это сигнализирует о фундаментальных изменениях в оценках внешних для США угроз. Это не только увеличивает вероятность конфронтации и конфликта между Китаем и США, но также объясняет причины, по которой Трамп проводит торговую войну». Эти слова принадлежат Луо Юаню, исполнительному вице-президенту и генеральному секретарю Китайской ассоциации стратегического развития культуры, и были сказаны на пресс-конференции, посвященной выпуску ежегодного доклада, в котором рассматривается военная мощь США.

Контр-адмирал Луо Юань (罗援) является ключевой фигурой среди армейских «ястребов» и широко известен своими жесткими взглядами против Соединенных Штатов и их союзников, таких как Япония. Луо часто выступает на национальном телевидении и имеет сотни тысяч подписчиков в Sina Weibo (китайский аналог Twitter). И раньше резкие высказывания Луо относительно японо-китайских территориальных претензий привлекали внимание внутри страны, вызывая беспокойство международной общественности. Луо Юань в настоящее время возглавляет Китайскую ассоциацию поощрения стратегической культуры, которая является основанным в Пекине мозговым центром, состоящим из ученых и вышедших на пенсию чиновников. Этот год отмечен седьмым по счету ежегодным докладом, в котором рассматривается военная мощь США. В отличие от предыдущих лет, отчет в этом году придает большее значение изменяющейся реальности стратегии безопасности США. В частности, в докладе сообщается, что впервые Соединенные Штаты определили Китай как главную угрозу своей безопасности, поскольку две страны восстановили двусторонние дипломатические отношения. Что еще более важно, они видят продолжение торговой войны как часть стратегии США Трампа, что может перерасти в новую «холодную» войну.

В докладе раскрываются некоторые существенные факты относительно отношений США и Китая на основе анализа документов, изданных администрацией Трампа, включая стратегию национальной безопасности, резюме стратегии национальной обороны и Обзор ядерной политики. Прежде всего, в докладе отмечается, что президент Дональд Трамп превратил слоган своей кампании «Америка прежде всего» в краеугольный элемент стратегии национальной безопасности и политическую линию своей администрации. Луо воспринимает это как явный признак унификации внешней политики США, воздействие которого неизбежно будет отражаться на всех аспектах американо-китайских отношений. Во-вторых, в докладе утверждается: Китай и Россия названы «ревизионистскими» государствами, которые бросают вызов влиянию и интересам США, пытаясь подорвать их безопасность и процветание; в то же время, Китай является для США более приоритетной по сравнению с Россией стратегической угрозой для Соединенных Штатов, – в Стратегии национальной безопасности Трампа Китай упоминается чаще (33 раза), чем Россия (20 раз). С точки зрения Луо, упомянутые выше изменения показывают, что Трамп порвал с политикой Обамы, сочтя угрозу безопасности со стороны Китая и России более серьезной, чем, например, от терроризма. Китай, в свою очередь имеет приоритет перед Россией; в результате вероятность конфронтации и конфликта между Китаем и Соединенными Штатами растет.

В-третьих, согласно Луо, более конфронтационную внешнюю политику США также можно рассматривать с точки зрения замены 20-летней стратегии взаимодействия на стратегию конкуренции. Этот существенный сдвиг, похоже, имеет целью сделать конкурентными практически все области взаимодействия с США, а особенно – в экономике, дипломатии и военных играх. Таким образом, условно конструктивные отношения между Китаем и Соединенными Штатами превращаются в игру «с нулевой суммой», в которой есть место для трений и конфронтаций, и Китай должен быть к ним готов. В целях реализации этой конкурентной стратегии, администрация Трампа собирается усилить присутствие США в Индийско-Тихоокеанском регионе, Южной и Центральной Азии. «Это означает, что конкуренция между Китаем и США будет расширяться с западной части Тихого океана до всего Тихого океана, Индийского океана, Южной и Центральной Азии», – утверждает Луо. Он считает, что новая стратегия нацелена на укрепление альянса США с Японией, Австралией и Индией, одновременно увеличивая трения и конфронтацию между Китаем и его союзниками. В свою очередь, Китай должен столкнуться с осложнениями в среде международной безопасности. Кроме того, поскольку Трамп восстанавливает военную мощь США, увеличивая оборонный бюджет и число военнослужащих, а также модернизируя инфраструктуру сил ядерного сдерживания, эти шаги в конечном итоге создают серьезные проблемы для национальной безопасности Китая.

По сумме своих аргументов Луо делает вывод о том, что стратегия национальной безопасности Трампа является отражением его подхода к ведению игр с «нулевой суммой» и «холодной войны». Реализация стратегии не только глубоко повлияет на внутреннюю и внешнюю политику США, но и в долгосрочной перспективе значительно повлияет на соотношение сил в мире. Когда его спросили, должен ли Китай ответить симметрично, Луо ответил, что Китай не должен придерживаться «стратегии страуса», игнорируя реальность, и не полагает, что Соединенные Штаты по-прежнему считают Китай дружественной страной и хотят создать новый тип отношений между сверхдержавами. “Для танго нужны двое. Мы должны не только учитывать то, что мы думаем, но и то, что думают в США; там назвали Китай главной угрозой безопасности, поэтому у нас должна быть своя стратегия ответов на подобные вызовы. Как говорится в китайской речи, никогда не думайте о причинении вреда другим, но всегда наблюдайте за другими. Таким образом, нам нужно иметь стратегическую уверенность, не теряя самообладания от роста влияния США, чтобы шаг за шагом повышать наши силы и возможности защиты», считает Луо.

Фань Гаою, полковник в отставке и бывший главный специалист Академии военных наук НОАК, как бы повторяет мысли Луо об отношениях с США, в то же время заявив, что Китай не нуждается в немедленном реагировании, поскольку отношения США и Китая хорошо развивались в течение последних десятилетий; несмотря на разногласия и споры, в целом двусторонние отношения находятся в хорошей форме. Дональд Трамп – всего лишь исключение. Если он не сможет победить на следующих выборах, преемственность в его политике не произойдет. Таким образом, говорит Фань, Китай не нуждается в трансформации модели отношений с США. «Китай должен иметь план для обоих сценариев. С одной стороны, мы не боимся, если США бросят вызов Китаю. С другой стороны, Китай не станет брать на себя подобную инициативу. Вместо этого мы выступаем за построение стратегии взаимодействия, взаимного уважения и беспроигрышного сотрудничества не нацеленной на конфронтацию», подытожил Фань.

Источник: https://thediplomat.com/2018/07/what-do-chinas-military-hawks-think-of-trump/