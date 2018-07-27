Масштабы олигархических латифундий. Уже регулируются с 2015 года

Мы с Вами привыкли к ситуации, когда в частной собственности находятся заводы, теплоходы, торговые центры, складские терминалы и прочие объекты недвижимости.

Однако, если территория, которую может эксплуатировать частный собственник, безразмерна и нуждается так сказать в выделении от имени государственных уполномоченных органов. Как тут быть?

Такой Федеральный закон есть, «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты» №224 –ФЗ от 2015 года.

Он рассматривался на Комитете по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы, свидетелем чего был Ваш покорный слуга, а потом и на пленарном заседании.

Но суть закона не только в этом. Что может явлиться, например, объектом такого партнерства? Это не что иное как общественный транспорт, средства коммуникации, трубопроводы, объекты образования, здравоохранения и социально-культурной сферы.

Никак не металлургии, машиностроения, приборостроения, нефтехимии. Этих слов там вообще нет. Но далее сам процесс партнерства, когда в соответствии со статьей 12 Федерального закона частный партнер проектирует и строит объект, а государство только обеспечивает его всем необходимым, инфраструктурой, дополнительным финансированием, оформлением права собственности на землю, здания и сооружения, ну и конечно, утверждает проект для придания ему прозрачности, поскольку охватывать он может ни одно муниципальное образование, насколько можно догадаться. И как Вам такая схема?

Вполне понятно, когда существует агрохолдинг с государственным участием, предприятие по производству сельскохозяйственной продукции, например, а частные торговые сети находятся с ним в партнерстве, то есть закупают и получают преимущественно его продукцию или ряд номенклатуры товаров согласно ассортименту, а он в свою очередь гарантирует ее доставку, качество, хранение и прочее. Либо когда крупная частная торговая сеть гарантирует поставку ряда товаров муниципальному образованию, разного рода медвежьим углам и неперспективным малым городам, поселкам, деревням, где порой даже частников-индивидуалов и торговых предприятий нет?

Ничего подобного в законе вы не найдете.

Некий частник получает от государства все преференции, а потом в соответствии с одним из пунктов закона может обратить возведенный социальный объект в частную собственность.

Какие же выгоды тогда имеет государство от вложенных денежных средств?

Вероятно никаких, поскольку публичный партнер – государство и муниципальные образования – вправе даже существенные условия договора поменять только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. В иных случаях, они даже этого не могут сделать. К существенным же условиям относиться цена договора, сроки исполнения, порядок и сроки оплаты, договоры субподряда.

Вроде бы никаких противоречий с гражданским правом, но для чего тогда написан существующий закон?

То есть слова о строительстве объекта частным партнером не более чем прикрытие, условие так сказать его участия, особенно, если объект окажется неприбыльным по большому счету… На самом деле очень часто как мы догадываемся в этом случае именно государство будет обеспечивать строительство крупных объектов для передачи их впоследствии в частную собственность олигархам, только называется это скромно как соучастие или дополнительное финансирование за счет бюджетных средств.

Разумеется несмотря на отсылку к закону о тендерах, случайные фигуры не получат доступа к такому «соучастию». Для этого надо определять дополнительные критерии необходимости проектов: публичные слушания, решения муниципальных собраний и наказы избирателей регионов, экспертные советы при различных ведомствах, независимая экспертная оценка риска и последствий принимаемых решений, участие и формирование третейского суда или комиссии для рассмотрения разногласий.

Собственно, это порядок работы, а здесь мы имеем декларацию прикрытия.

Замечу, что не государство определяет расположение таких объектов, а частник сам определяет нужную ему территорию для осуществления проектов своей предпринимательской деятельности, осталось только немного подкорректировать законы об изменении целевого назначения земель, и вместо лесного и сельского хозяйства, к примеру, могут возникать какие угодно объекты вплоть до разработок по поиску минералов, нефти, газа, вредных производств и чего угодно еще.

Вот если бы частник имел бы государственные средства и на них бы возводил какие-то социальные предположим объекты, тогда возникало бы уже у государства некое обязательство совместно финансировать и содержать объект далее, либо частник мог воспользоваться остатком сэкономленных государственных средств на строительство объекта или использовать в своих целях полученную от строительства прибыль. Но сам объект он бы возводил для общественных, общеполезных целей, национальных и социальных так сказать проектов.

Впоследствии он мог бы передать его государству, а сам уже оставаться на правах преимущественного арендатора или доверительного управляющего.

В этом смысле использовалась бы частная инициатива и свободные инвестиции. А эффект был бы полезным для общества. Здесь же мы видим нечто противоположное. Пригодная к использованию в общественно-полезных целей территория никак не может быть изъята частником без комплексной помощи ряда государственных структур. Ранее это делалось коррупционными путями и механизмами. Теперь мы имеем дело с упрощенным порядком передачи любой территории, никто не оговорил, что не городской, в собственность отдельных лиц.

Виктор Рыбников , специально для Рабкор.ру