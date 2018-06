Исторический аспект борьбы с коррупцией в Китае

Известно, что коррупция в Китае началась тогда же, когда началось само китайское государство: пять тысяч лет назад. В стране при любой династии, которая опиралась на разветвлённый бюрократический аппарат, возникало множество чиновников, тянущихся к государственным средствам. Конкуренция была высокая — поэтому воровали много и часто. В торговой среде возникло аналогичное явление: чтобы «подмять» под себя весь рынок, занять привилегированные позиции, многие купцы преподносили роскошные подарки высшим чинам. Истоки китайской коррупции лежали в сложившейся организационной системе, когда осуществление и соблюдение законов ложилось на плечи местных властей. В огромной державе, где невозможно было обеспечить жесткий контроль из центра, власть сделала проще: регионы облагались определенными налогами, которые нужно было платить за определенные промежутки времени. Чиновники мелкого и среднего звена, призванные следить за порядком на местах, были существенно обделены доходом, ведь их поддержка государством была низкой, а официальные зарплаты никогда не соответствовали их запросам. Тогда взяточничество распространилось по всей территории китайской империи, а в определенных провинциях законы трактовались местными чиновниками таким образом, что дача взятки в денежной или любой другой форме порой открывала самый короткий и простой путь для простых жителей в осуществлении их целей. Постепенно коррупционная система пронизала весь Китай. Любой чиновник требовал деньги с младшего по званию — например, со своего помощника. Тот, в свою очередь, обращался к низшему чину, и таким способом эта лестница шла до самого низа. Власти в столице и крупных городах ничего не могли с этим поделать, ведь концепция была разработана практически безупречно, и очень редко можно было поймать взяточника с поличным. А порой они и сами оказывались в этом замешанными. Например, один европейский путешественник, оставшийся безымянным, так охарактеризовал эту систему: «чиновник, который не дает и не берет взятки, считается здесь идеалистом, недееспособным для своего поста. Это все равно, что плыть против течения».[1] Согласно историческим хроникам, из десяти чиновников только трем удавалось оставаться неподкупными.[2]

Но несмотря на это и борьба с этим злом была настолько же жесткой и даже жестокой (применялись различные виды смертных казней, телесные наказания, наказания позором (потеря лица) и конфискации имущества).

Ещё в те далекие годы два учения предлагали пути решения проблемы:

Легизм или учение фацзя (верховенство права, жестокие наказания за его нарушения: уничтожение внешнего проявления коррупции: самих преступлений). Именно благодаря этому учению император Цинь Шихуанди (221-210 гг. до н. э.) создал первую в Китае систему административного контроля и надзора за чиновниками (т. н. «контрольная» или «надзорная власть»): чиновники-инспекторы (кит. цзяньюйши, впоследствии также юйши и циши[3]), подчиненные напрямую только самому императору[4]). В этой связи известны слова великого реформатора КНР Дэн Сяопина (1904-1997 гг.) о том, что «Мягкой рукой с преступностью не повоюешь и социальные уродства не выведешь»,[5] а также слова нынешнего Председателя КНР Си Цзиньпина, объявившего беспощадную войну на уничтожение коррупции в Китае: «Каждый чиновник, одновременно являющийся членом КПК, должен помнить, что все «грязные руки» будут обрублены».[6] Конфуцианство (разум, гуманизм, доверие и остальные добродетели должны править в обществе, а регулировать отношения должен ритуал: профилактика в корне неправомерного поведения должностных лиц («благородных мужей») и исправление виновности путем стыда и совести), благодаря которому при императоре У-ди (140-87 гг. до н. э.) была создана качественно новая система назначения на государственные должности (т. н. «экзаменационная власть»): желающий стать чиновником (в принципе любой подданный китайского императора) должен был сдать специальные государственные экзамены на знание грамоты, истории, культуры, философии (конфуцианства) и т.д. вплоть до составления собственных законопроектов и поэм или стихов.[7] Остались известные высказывания Конфуция в каноническом труде «Лунь юй» («Суждения и беседы»), касающиеся разложения чиновника:

Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокойся о том, достоин ли ты его.[8]

Когда ты на службе у правителя, думай прежде о своем деле, а потом уже о своем жалованье.[9]

Если служивый муж (ши) думает лишь о спокойствии и удовольствиях, он не достоин так называться.[10]

Благородному мужу легко служить, но ему трудно угодить. Если, стремясь угодить ему, нарушаешь учение-Дао, он будет недоволен. Он использует людей на службе сообразно их способностям. Мелкому же человеку трудно служить, но легко угодить. Если, стремясь угодить ему, ты нарушишь учение-Дао, он все равно будет доволен. Он использует на службе лишь тех людей, которые способны на любой проступок.[11]

Когда Жань Ю вернулся из дворца правителя, Учитель спросил его: «Почему так поздно?» Тот ответил: «Занимался государственными делами» Учитель сказал: «Ты занимался частными делами. Если бы дела были государственные, то, хотя я и сам не на службе, все равно узнал бы о них».[12]

Коренное различие между данными учениями заключил ещё сам Конфуций: «Если наставлять народ путем правления, основанного на законе, и поддерживать порядок через наказания, то народ станет избегать наказаний и лишится чувства стыда. Если наставлять народ путем правления, основанного на добродетели, и поддерживать порядок путем использования ритуалов, то у народа появится чувство стыда и он исправится».[13]

В китайской литературе также можно встретить примеры того, насколько коррумпированы были многие китайские чиновники. Взятки и подарки в обмен на то или иное их решение были неотъемлемой частью повседневной жизни. Так, например, знаменитый роман времен империи Мин (1368-1644 гг.) «Цветы сливы в золотой вазе», автором которого является некий Ланьлинский насмешник (настоящее имя неизвестно), открыто критикует государственную администрацию, в которой есть место коррупции.[14]

Среди широких народных масс Китая известны были и такие традиционные пословицы, и поговорки о коррупции в среде чиновничества:[15]

Беда у крестьянина – радость у чиновника.

Берегись улыбающегося чиновника.

Какой чиновник не корыстолюбив?

Когда крестьянин тощает, чиновник жиреет.

Чиновник не бьет приносящих подарки.

Чиновник не должен любить деньги, офицер не должен бояться смерти.

Однако были и вполне практические предложения профилактики и предотвращения коррупции. Так, например, известный экономист времен империи Сун (960-1279 гг.) Ван Аньши планировал провести реформы в денежно-кредитных учреждениях Китая, что позволило бы снизить коррупцию и кумовство. Однако предложенные им идеи были отклонены элитой. В результате коррупция продолжала существовать и приобрела еще большие масштабы. Даже суды, не говоря уже о местной элите, были замешаны в коррупционные дела.[16]

Один из сохранившихся юридических актов по борьбе с коррупцией «Правовой кодекс» империи Цин был введен в 1644 году. В нем были прописаны санкции, применяемые к замеченным в коррупции чиновникам в зависимости от тяжести преступления. При этом во внимание принимался размер полученной взятки, будь то деньги, подарки или прочие подношения. Наказать чиновника могли разными способами: от ударов бамбуковой палкой до смертной казни.[17]

Однако, несмотря на все усилия, китайские коррумпированные чиновники частенько поднимались высоко по ступеням власти. Во времена империи Цин (1644-1911) фаворитом императора Цяньлуна стал евнух Хэ Шэнь. Он торговал должностями и аудиенциями с императором, брал взятки по любому поводу. Только после смерти императора в 1799 году высокопоставленный мздоимец был разоблачен и казнен. Конфискованное в казну имущество оказалось дороже всех ценностей императорского двора (!!!). Хэ Шэнь был не единственным мздоимцем – «откаты» чиновникам при государственных работах, например строительстве дамб и ирригационных каналов, достигали 50–60%.[18] Безудержная коррупция, прогнивший бюрократический аппарат и ослабленное правительство стали главными причинами ослабления империи Цин, ее позорных поражений в Опиумных войнах с Англией и Францией (1840-1842 гг. и 1856-1860 гг.), с Японией (1894-1895 гг.), других столкновениях с империалистическими державами и, в итоге, падения Цинской империи в результате Синьхайской революции 1911 года.

В Китайской Республике (1912-1949 гг.) была создана Экзаменационная палата, которая ведала не только набором госслужащих, но и их аттестацией, однако фактически все кадровые вопросы оказались в руках Кадровой администрации Исполнительной палаты (правительства). На Тайване такое противоречивое положение сохраняется и по сей день. Демократическая прогрессивная партия Тайваня неоднократно поднимала вопрос об упразднении Экзаменационной палаты, но так и не смогла этого добиться.[19]

Однако, впоследствии и националистический режим Гоминьдана проиграл в борьбе с Коммунистической партией Китая по тем же причинам массовой коррупции. В период с декабря 1951 года по июнь 1952 года в новой Китайской Народной Республике, основанной в 1949 г. пришедшей к власти КПК, была проведена первая борьба с коррупцией, названная «стратегия войны» – программа «трех анти…»:

антикоррупция; антибюрократизм; антирасточительство.

Уже тогда коррупционеры приговаривались специально созданными народными судами КНР к смертной казни.[20] Были широко известно дело Лю Циншаня и Чжан Цзышаня – двух видных партийных чиновников. Будучи замешанными в особо крупных хищениях, они были расстреляны.[21] Граждан КНР обязали сообщать о ставших им известных фактах коррупции,[22] чем они (граждане) активно занимались, занимаются сегодня и будут заниматься.

С момента основания Китайской Народной Республики в октябре 1949 года, была создана Комиссия контроля при центральном правительстве, как китайский аналог советского рабкрина. В сентябре 1954 года Комиссия была переименована в Министерство контроля (как в СССР). В апреле 1959 года министерство было упразднено из-за перестройки системы государственного управления.[23]

Остальной же период истории КНР до начала эпохи «великих перемен», начатых реформами Дэн Сяопина в 1978 г. назывался «Золотым веком» общественного спокойствия.[24] Это было вызвано крайней политической нестабильностью (политическая борьба и репрессии в недрах ЦК КПК, объяснявшиеся продолжением борьбой с коррупцией), активной занятостью населения и власти в авантюрных планах построения коммунизма (период «Большого скачка» в 1958-1960 гг.) и путем периодических революций под формальным предлогом очищения партии от разложения, но уничтожившей систему централизованного управления страной (период «Великой пролетарской культурной революции» 1966-1976 гг.) и бедностью отсталого Китая.

Отказ от «казарменного коммунизма» после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году и проведение политики «реформ и открытости» с 1978 года привели к внедрению правил рыночной экономики, пусть и с «социализмом с китайской спецификой». Дэн Сяопин бросил лозунг «Обогащайтесь!» и его призыву последовали не только рабочие и честные предприниматели, но и нечистые на руку люди, в том числе с партийными билетами. Коррупция на всех этажах партии и государства приняла пугающие масштабы, стала вызывать возмущение в обществе.[25] «Кража государственной собственности, растраты и взяточничество сказываются на материальных и финансовых ресурсах страны. Если мы хотим положить этому конец, мы должны принять быстрые, жесткие и суровые меры». Великий «Архитектор китайских реформ» был потрясен тем фактом, что «появились небывалые воры – «большие тигры», расхитившие до десяти тысяч юаней»[26] . Также один из руководителей КПК в 1980-е гг. Чэнь Юнь сказал: «Вопрос стиля работы партии – вопрос её жизни и смерти».[27]

Вопрос о законодательном регулировании системы государственной службы в контексте утверждения законности и правопорядка был поставлен после 3-го пленума ЦК КПК 11 созыва (декабрь 1978 года). Уже в 1980 году Дэн Сяопин обрисовал новые принципы, выделив такие моменты, как набор служащих по результатам экзаменов, четкое определение критериев назначения на должность и смещения с должности, периодические аттестации, отвод от должности, ротацию кадров. В 1980-е годы Министерству кадров КНР было поручено разработать новый способ организации государственной службы. Первый вариант проекта Временного положения о государственных служащих был подготовлен в 1987 году. В 1988—89 годах он широко обсуждался в центре и на местах, результаты обсуждения были одобрены постоянными органами Госсовета и ЦК КПК. В 1988 году началась апробация проекта в некоторых центральных и местных органах. Только в 1988 году более I млн человек приняли участие в экзаменах на штатные должности в правительственных органах различных ступеней. Временное положение о государственных служащих вступило в силу I октября 1993 года. Этому предшествовало несколько лет подготовительной работы, в том числе четыре года заняла экспериментальная проверка эффективности.[28]

Сразу после 3 Пленума ЦК КПК в 1978 году была воссоздана Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины как орган внутрипартийного политико-этического контроля и надзора, опирающаяся на Постановление ЦК КПК «О порядке проверок» 1994 г.[29] В июне 1987 года было восстановлено Министерство контроля. Местные органы власти на всех уровнях последовательно создали контрольные органы вскоре после этого. 9 мая 1997 года был принят Закон КНР «Об административном надзоре» согласно которому министерство исполняет свои обязанности по административному контролю и надзору.[30] Также Дэн Сяопин был инициатором создания в структурах Министерства государственной безопасности (МГБ) и Министерства общественной безопасности (МОБ) мощных специальных системно-аналитических подразделений, которые занимаются долгосрочными прогнозами развития геостратегической и региональной криминогенной ситуации в стране, разрабатывают планы проведения тотальных операций. Существует ещё несколько центральных аналитических организаций (к примеру, Исследовательское бюро при Госсовете КНР).[31]

Однако рост разложения начался и его невозможно было полностью остановить, что повлекло за собой рост общественно-политической нестабильности:

В 1985 году студенты на острове Хайнань и в городе Гуанчжоу протестовали против роста цен, коррупции и бюрократизма. Их поддержали учащиеся Пекина, Сиани и Чэнду. Партийные власти наряду с жёсткими мерами наведения порядка в студенческих городках вынуждены были провести кампанию борьбы с “порочным стилем среди кадровых работников». С благословения Дэн Сяопина именно тогда была восстановлена смертная казнь и начались показательные расстрелы попавшихся коррупционеров. К весне 1989 года формирование бюрократического капитализма приняло ещё более откровенные формы. Ускорилась инфляция, разрыв в доходах верхов и низов стал вызывать массовое возмущение. Вседозволенность нуворишей и “новой аристократии” из органов власти и партии настраивала на боевой лад бунтарей, ещё помнивших о временах “культурной революции”, о погромах горкомов и райкомов, о “дурацких колпаках” на головах вчера ещё всесильных начальников, о публичных казнях. А в мае 1989 года начались беспорядки на площади Тяньаньмэнь в Пекине, поддержанные молодежью в других городах. Трагическая развязка наступила в начале июня. Партии удалось удержать кормило власти, но «работа над ошибками», отставки высокопоставленных руководителей (включая самого Дэн Сяопина) продолжались еще несколько лет.[32]

Журнал КПК «Партийное строительство», подводя итоги борьбы с коррупцией в 1982 – 1989 гг., подсчитал, что было заведено более полутора миллионов дел, более одного миллиона чиновников понесли наказания.[33]

Дэн Сяопин, бывший лидером второго поколения китайских руководителей, рассматривал борьбу с коррупцией сквозь призму сохранения социальной стабильности в стране. Магистральный путь борьбы с этим злом он видел в скорейшем создании системы законности и правопорядка и в этой связи придавал большое значение деятельности центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) КПК, считая, что контроль за соблюдением дисциплины членами партии может прекратить практику подкупа должностных лиц.

В политической практике лидера третьего поколения китайских руководителей, Цзян Цзэминя, важное место занимала задача построения «неподкупной администрации». Он настаивал на комплексном подходе к борьбе с коррупцией, т.е. на сочетании карательных мер с воспитательной и образовательной работой. Тогда же по успешному опыту борьбы с коррупцией в Гонконге (деятельность гонгонгской Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (НКБК)) в Китае в 1989 году в прокуратуре провинции Гуандун, в качестве эксперимента было создано первое Антикоррупционное бюро, а в 1995 году в Верховной народной прокуратуре КНР было создано Антикоррупционное бюро (АКБ) с полномочиями на всей территории Китая, как следственный орган по предварительному расследованию коррупционных преступлений. [34]

Xy Цзиньтао, лидер четвертого поколения, подобно своим предшественникам, видел в эффективной борьбе с коррупцией важную меру по сохранению политической стабильности в стране. Вместе с тем он усиливал внимание к правотворчеству, разработке теории антикоррупционных мер, в том числе профилактических мероприятий.[35]

За три года (2013-2015 гг.) действия в Китае “Правил из восьми пунктов” (политико-юридического антикоррупционного акта-знамени нынешнего главы Китая Си Цзиньпина) в рамках борьбы (а точнее настоящей войны) против коррупции, по всей стране было раскрыто 104,9 тыс дел и 138,9 тыс человек были наказаны.[36] В одном только 2015 г было инициировано 330 тыс внутрипартийных дисциплинарных расследований, раскрыто 37 тысяч дел, в результате которых 336 тыс чиновников понесли наказание. Кроме того, в прошлом году в рамках проводившейся кампании по поимке беглых коррупционеров Китаю удалось возвратить на родину 1023 человека.[37] В свою очередь судебные инстанции в 2012 – 2015 гг. рассмотрели 94,9 тыс дел о хищениях и взяточничестве, вынеся обвинительные приговоры в отношении 100,2 тыс человек.[38] Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины объявила, что в 2016 году 415 тыс. человек понесли наказание за несоблюдение партийных норм поведения и другие нарушения. Были наказаны кадровые работники различных уровней, включая 76 должностных лиц провинциального и министерского уровня, а также 256 тыс. человек в сельских районах и на предприятиях, отмечается в заявлении комиссии.[39] Всего же по данным ЦКПД КПК, за последние три года более миллиона человек были наказаны за коррупцию и нарушение партийной дисциплины. Среди них 109 чиновников министерского и провинциального уровня. Они работали в различных областях, в том числе в судебной, финансовой, спортивной, и органах по охране окружающей среды. Согласно соцопросу Государственного статистического управления КНР, более 90 процентов китайских граждан довольны результатам власти по борьбе с коррупцией.[40] Большие партийные чистки затронули огромное количество чиновников и госслужащих всех уровней по всей стране, включая высший эшелон власти, включая таких извесных политиков, как: Бо Силай, Чжоу Юнкан, Сюй Цайхоу, Лин Цзихуа, Го Босюн и остальные, – что привело всю партию в состояние «страха и трепета». Масштабы сравнимы с эпохой «Культурной революции» и чисток 1937 г. в СССР. В итоге это приводит не только к сопротивлению и объединению партийных кланов против Си Цзиньпина и его людей, но и к полной апатии госаппарата на всех уровнях, когда они боятся что-то либо вообще делать, что ведет к коллапсу КПК и всего государства.[41] При этом чистки продолжились и в 2017 г. и в дальнейшем.[42]

11 марта 2018 г. в соответствии с поправками к Конституции КНР, одобренными на 3-м пленарном заседании 1-й сессии ВСНП 13-го созыва, специализированный антикоррупционный орган Государственная надзорная комиссия была включена в Конституцию КНР в качестве нового типа государственного органа, наравне с Всекитайским собранием народных представителей, Госсоветом, Центральным военным советом КНР, Верховным народным судом и прокуратурой.[43] 13 марта проект закона «О контроле» был представлен Всекитайскому собранию народных представителей на рассмотрение в третьем чтении.[44] Тогда же Министерство контроля КНР и Государственное управление КНР по предотвращению коррупции при Госсовете КНР были объединено с создаваемой Государственной надзорной комиссией.[45] При этом формально данная комиссия будут подчиняться Всекитайскому Собранию Народных Представителей и региональным, местным Собраниям Народных Представителей, на деле же данные комиссии контроля продолжат являться «государственным лицом» Центральной Комиссии по Проверке Дисциплины (ЦКПД) КПК.

Исходя из вышесказанного можно с уверенностью сказать, что практика коррупции и, одновременно, борьбы с ней имеет в Китае очень древнюю историю, что привело в современном Китае:

Концепции легизма (учения фацзя) и конфуцианства (неоконфуцианства) после борьбы слились и вместе с трансформированной коммунистической идеологией и современной юриспруденцией составляют теоретический, идеологический и морально-этический каркас, корень и стержень антикоррупционной политики и деятельности в КНР. Сегодня на фоне беспощадной чистки партийно-государственного аппарата от всех видов разложения, проводимой по решению «пятого поколения китайских руководителей» во главе с Си Цзиньпином с самого момента их избрания во власть по результатам съезда КПК в ноябре 2012 года, используя весь многотысячелетний опыт своих предков, мировой опыт и современные технологии, имеется позитивная тенденция в решении этой проблемы, и вполне возможно, что скоро, если не об искоренении взяточничества в КНР, то хотя бы о снижении коррупции до безопасных для общества и государства размеров можно будет говорить с уверенностью. В конце концов сам Си Цзиньпин сказал на торжественном заседании в честь 95-летия КПК 1 июля 2016 года: «Победа в антикоррупционной войне не за горами!».[46]

[1]

[1] Скороходов П. Китай коррупционный: как в империи боролись с воровством и взяточничеством и как в КНР это делают сегодня. [Электронный ресурс] Правда в чае. Все о бизнесе с Китаем. Режим доступа: URL: http://vchae.com/kitay-korruptsionnyiy-kak-v-imperii-borolis-s-vorovstvom-i-vzyatochnichestvom-i-kak-v-knr-eto-delayut-segodnya/ (дата обращения: 13.08.2015.)

[2]

[2] Исторические истоки коррупции в Китае. [Электронный ресурс]. Gbtimes. 12.08.2015. Режим доступа: URL: http://ru.gbtimes.com/kultura/istoricheskie-istoki-korrupcii-v-kitae (дата обращения: 29.11.2015.)

[3]

[3] Адамчик В. В., Адамчик М. В., Бадан А. Н. и др. История Китая. // М. 2007. С. 203-204.

[4]

[4] Там же. С. 167-168.

[5]

[5] Макаров А. В. Жукова А. С. Явление коррупции в Китае и реальность современной России: вопросы совершенствования законодательной базы. // Международное публичное и частное право. № 2. 2012.С. 32.

[6]

[6] Тавровский Ю. В. Си Цзиньпин: по ступеням китайской мечты. – М. 2015. С. 153.

[7]

[7] Адамчик В. В., Адамчик М. В., Бадан А. Н. и др. История Китая. // М.: АСТ; Мн.: Харвест. 2007. С. 206.

[8]

[8] Конфуций. Лунь юй. Суждения и беседы. Глава 15, высказывание 19. Цит. по Подолько Е. Борьба с коррупцией – гарантия процветания Китая. // Следователь. № 2. 2011. С. 59.

[9]

[9] Конфуций. Лунь юй. Суждения и беседы. Глава 15, высказывание 38. Цит. по Маслов А. А. Конфуций: прогулки с мудрецом. // Краснодар. 2010. С. 108.

[10]

[10] Там же С. 42.

[11]

[11] Там же С. 272.

[12]

[12] Там же С. 418.

[13]

[13] Там же. С. 372.

[14]

[14] Исторические истоки коррупции в Китае. [Электронный ресурс]. Gbtimes. 12.08.2015. Режим доступа: URL: http://ru.gbtimes.com/kultura/istoricheskie-istoki-korrupcii-v-kitae (дата обращения: 29.11.2015.)

[15]

[15] Китайские крылатые выражения. Под ред. Мезенцева Е. В. Харьков. 2012. С.47; 50; 57; 118; 122; 217.

[16]

[16] Исторические истоки коррупции в Китае. [Электронный ресурс]. Gbtimes. 12.08.2015. Режим доступа: URL: http://ru.gbtimes.com/kultura/istoricheskie-istoki-korrupcii-v-kitae (дата обращения: 29.11.2015.)

[17]

[17] Там же.

[18]

[18] Тавровский Ю. Схватка с тигром. [Электронный ресурс]. Завтра. № 50. 2014. Режим доступа: URL: http://zavtra.ru/content/view/shvatka-s-tigrom/ (дата обращения: 9.03.2015.)

[19]

[19] Гудошников Л. Метаморфозы государственной службы в Китае. [Электронный ресурс]. China-INC.ru. 11.10.2015. Режим доступа: URL: http://china-inc.ru/news/metamorfozy_gosudarstvennoj_sluzhby_v_kitae/2015-10-11-399 (дата обращения: 29.11.2015.)

[20]

[20] Иванова Л. А. Данилов А. Г. Опыт борьбы с коррупцией в азиатских странах. // Следователь. № 10. 2014. С. 21.

[21]

[21] Тихомиров С. А. О некоторых технологиях борьбы с коррупцией в Китайской Народной Республике. // Адвокат. № 5. 2013. С.48.

[22]

[22] Иванова Л. А. Данилов А. Г. Опыт борьбы с коррупцией в азиатских странах. // Следователь. № 10. 2014. С. 21.

[23]

[23] Ministry of Supervision of the People’s Republic of China. [Электронный ресурс]. ENGLISH.GOV.CN THE STATE COUNCIL THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. Режим доступа: URL: http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284141.htm (дата обращения: 12.02.2017.)

[24]

[24] Овчинский В. Дракон побеждает коррупцию. // Наш современник. № 2. 2011. С. 143.

[25]

[25] Тавровский Ю. Схватка с тигром. [Электронный ресурс]. Завтра. № 50. 2014. Режим доступа: URL: http://zavtra.ru/content/view/shvatka-s-tigrom/ (Дата обращения: 9.03.2015.)

[26]

[26] Подолько Е. Борьба с коррупцией – гарантия процветания Китая. // Следователь. № 2. 2011. С. 57.

[27]

[27] Тихомиров С. А. О некоторых технологиях борьбы с коррупцией в Китайской Народной Республике. // Адвокат. № 5. 2013. С.48.

[28]

[28] Гудошников Л. Метаморфозы государственной службы в Китае. [Электронный ресурс]. China-INC.ru. 11.10.2015. Режим доступа: URL: http://china-inc.ru/news/metamorfozy_gosudarstvennoj_sluzhby_v_kitae/2015-10-11-399 (дата обращения: 29.11.2015.)

[29]

[29] Смирнова Л. Н. Борьба с коррупцией в КНР: международный опыт и «особая китайская модель»: дисс. … канд. полит. наук. М., 2014. С. 102. URL: http://polit.msu.ru/pub/DISS_accept/Smirnova_DISS.pdf (дата обращения: 04.09.2015.)

[30]

[30] Ministry of Supervision of the People’s Republic of China. [Электронный ресурс]. ENGLISH.GOV.CN THE STATE COUNCIL THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. Режим доступа: URL: http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284141.htm (дата обращения: 12.02.2017.)

[31]

[31] Овчинский В. Дракон побеждает коррупцию. // Наш современник. № 2. 2011. С. 146.

[32]

[32] Тавровский Ю. Схватка с тигром. [Электронный ресурс]. Завтра. № 50. 2014. Режим доступа: URL: http://zavtra.ru/content/view/shvatka-s-tigrom/ (дата обращения: 9.03.2015.)

[33]

[33] Тихомиров С. А. О некоторых технологиях борьбы с коррупцией в Китайской Народной Республике. // Адвокат. № 5. 2013. С.48.

[34]

[34] Смирнова Л. Н. Борьба с коррупцией в КНР: международный опыт и «особая китайская модель»: дисс. … канд. полит. наук. М. 2014. С. 150. URL: http://polit.msu.ru/pub/DISS_accept/Smirnova_DISS.pdf (дата обращения: 04.09.2015.)

[35]

[35] Гудошников Л. Метаморфозы государственной службы в Китае. [Электронный ресурс]. China-INC.ru. 11.10.2015. Режим доступа: URL: http://china-inc.ru/news/metamorfozy_gosudarstvennoj_sluzhby_v_kitae/2015-10-11-399 (дата обращения: 29.11.2015.)

[36]

[36] За три года действия “Правил из восьми пунктов” было раскрыто более 100 тыс дел. [Электронный ресурс] ИА «Синьхуа». 3.12.2015. Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2015-12/03/c_134882345.htm (дата обращения: 3.01.2017.)

[37]

[37] В Китае в 2015 году 336 тыс чиновников понесли наказание за нарушение партийной дисциплины. [Электронный ресурс] ИА «Синьхуа». 15.01.2016. Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2016-01/15/c_135013903.htm (дата обращения: 3.01.2017.)

[38]

[38] В 2015 году свыше 50 тыс человек в Китае попали под следствие по подозрению в должностных преступлениях — Белая книга. [Электронный ресурс] ИА «Синьхуа». 12.09.2016. Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2016-09/12/c_135682167.htm (дата обращения: 3.01.2017.)

[39]

[39] В 2016 году в Китае 415 тыс. человек наказаны за нарушение дисциплины. [Электронный ресурс] ИА «Синьхуа». 5.01.2017. Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2017-01/05/c_135957380.htm (дата обращения: 5.01.2017.)

[40]

[40] В Пекине открывается важный пленум, где обсудят партийное управление. [Электронный ресурс] ИА «Синьхуа». 25.10.2016. Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/video/2016-10/25/c_135779372.htm (дата обращения: 3.01.2017.)

[41]

[41] Платонов Д. Как это делается в Китае: Си Цзиньпин. [Электронный ресурс] Sputnik&Pogrom. 5.04.2016. Режим доступа: URL: http://sputnikipogrom.com/asia/china/53182/xi-jinping-way/ (дата обращения: 3.01.2017.)

[42]

[42] Высшее руководство КПК призывает продолжить борьбу против коррупции. [Электронный ресурс] ИА «Синьхуа». 28.12.2016. Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2016-12/28/c_135939257.htm (дата обращения: 3.01.2017.)

[43]

[43] Срочно: надзорная комиссия включена в Конституцию КНР в качестве госоргана. [Электронный ресурс]: Russian.newn.cn.com. 11.03.2018. Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2018-03/11/c_137031923.htm (дата обращения: 18.03.2018.)

[44]

[44] Проект закона о надзоре представлен на рассмотрение ВСНП. [Электронный ресурс]: Russian.newn.cn.com. 13.03.2018. Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2018-03/13/c_137035545.htm (дата обращения: 18.03.2018.)

[45]

[45] Министерство контроля КНР будет объединено с создаваемой государственной надзорной комиссией. [Электронный ресурс]: Russian.newn.cn.com. 13.03.2018. Режим доступа: URL: http://russian.news.cn/2018-03/13/c_137035837.htm (дата обращения: 18.03.2018.)

[46]

[46] Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с речью на торжественном собрании. [Электронный ресурс]: CCTV Русский. 30.06.2016. Режим доступа: URL: https://www.youtube.com/watch?v=FRzVZWBU7kU&list=PLZs8GufonqHKYjaE2gMZGzL3JE9UxOX8w&index=24 (дата обращения: 23.07.2016.)

фото: http://m.rus.delfi.lv/vmire/article.php?id=45303266

ЖИЛКИБАЕВ САНАТ НУРБОЛОВИЧ