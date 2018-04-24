С. П. Чандрасекхар и Джайяти Гош. Насколько неравны мировые доходы?

В спорах о глобальном неравенстве существует общее мнение о том, что национальное неравенство чаще всего продолжает расти, даже когда межнациональное угасает. Но, в целом, из-за недавнего становления таких густонаселенных стран, как Китай и Индия, фактически произошло некоторое сокращение мирового неравенства из-за увеличения доходов в «середине» глобального распределения. Диаграмма 1 показывает, что с приходом нового столетия уровень мирового неравенства заметно снизился по обоим коэффициентам.

Диаграмма 1: Похоже, мировое неравенство доходов снизилось

Источник: Доклад о неравенстве в мире 2018.

Именно так появилась знаменитая впервые изображённая экономистом Бранко Милановичем «кривая-слон», которая описывает процент изменений в доходах разных децилей (слоёв) мирового населения. Так, мы можем заметить высокий процентный рост в середине мирового распределения доходов (спина слона), значительно меньший рост во втором дециле и более стремительный рост верхнего дециля (хобот слона).

Но стоит принять во внимание два важных факта. Во-первых, «кривая-слон» основана на пропорциональном процентном увеличении доходов на душу населения, следовательно, со снижением первоначального дохода возрастает пропорциональное увеличение. Если речь идёт о меньших доходах, то рост пропорциональности может значительно увеличиться в абсолютном выражении. Например, увеличение дохода на душу населения, равного 1000$, на 20% позволит получить дополнительные 200$. Но это составит всего 1% от дохода на душу населения в размере 20 000 долларов США.

Поэтому стоит рассмотреть реальные изменения доходов, чтобы увидеть, как в действительности происходит разрыв между ними. Спина слона в середине становится похожа на хоккейную клюшку с едва заметным изгибом, за исключением верхних показателей, которые демонстрируют стремительный рост.

Вторая важная проблема заключается в том, что эти доходы в любом случае оцениваются с помощью валютных курсов по паритету покупательной способности (ППС), а не рыночных валютных курсов. Существует множество оснований полагать, что оценки ППС завышают доходы людей в бедных странах, что не позволяет в полной мере оценить глобальное неравенство. Это и представляет собой разницу в ППС, которая с течением последних десятилетий значительно увеличилась. Разница между ППС 10% высшего слоя населения и ППС 50% населения с доходом ниже среднего была на 5% больше по рыночному валютному курсу, чем по паритету покупательной способности в 1980 году. Но к 2015 году разница между ними удвоилась, что означает, что в течение этого периода ППС все больше недооценивал глобальное неравенство. Фактически, уровень мирового неравенства станет гораздо больше, чем можно определить, руководствуясь значениями, полученными валютными курсами по паритету покупательной способности.

Все это говорит о том, что реальное понимание изменившейся картины мирового ВВП и растущего значения развивающихся стран должно быть основано на рыночных валютных курсах. Они особенно применимы, когда речь идет о вопросах мировой экономической мощи, поскольку с их помощью проходят все международные операции. На диаграмме 2 приведен анализ участия в мировом ВВП основных географических регионов, которое с 1968 года и по настоящее время измеряется рыночным валютным курсом в долларах США.

Весьма поразительными результаты покажутся тем, кто поддался ажиотажу вокруг рынков развивающихся стран. Поэтапное сокращение участия в них Северной Америки обрело более четкий контур только после 2005 года, в то время как со стороны Европейского Союза оно стало действительно очевидным только с 2009 года. Если говорить о других регионах, не может не поражать всеобщее отсутствие конвергенции. С конца 1960-х лишь Восточная Азия и Тихоокеанский регион оставили свой след в мировом ВВП. Все остальные регионы, охватывающие большую часть развивающегося мира, в его развитии не приняли пракически никакого участия. Учитывая, что темпы прироста населения в этих регионах, как правило, выше, чем в Северной Америке и Западной Европе, различия в доходах на душу населения стали бы еще более значительными.

Даже в Восточной Азии больший динамизм во многом был обусловлен только двумя государствами: сначала Японией — до конца 1980-х, а затем Китаем — в текущем веке. На диаграмме 3 подчеркивается роль Китая, доля которого в мировом ВВП увеличилась с менее чем 3% в 1968 году почти до 15% в 2016 году, причем большая часть этого роста пришлась на период с 2002 года.

Диаграмма 2: Только в Восточной Азии наблюдается значительное увеличение доли глобального ВВП

Источник: Показатели мирового развития на сайте Всемирного банка.

Диаграмма 3: Роль Китая в увеличении доли Азии в мировом ВВП

Источник: Показатели мирового развития на сайте Всемирного банка.

Более того, даже в регионах с большим динамизмом основная масса людей не получала выгоды от увеличения доходов. В таблице 1 показан уровень увеличения доходов в период с 1980 по 2016 год, направленный в разные сегменты населения как в крупных странах, так и в мире в целом. Опять таки, только в Китае 40% населения (средний класс) составили чуть более 40% прироста доходов, что примерно соответствовало доходам, достигаемыми 10% богатых жителей страны. Во всех других регионах богатое меньшинство явно принесло львиную долю роста доходов для своей страны. Траектория доходов в России граничит с неприличной, при этом богачи получают больше доходов, чем страна в целом, и все это за счёт оставшейся части населения, доходы которой резко снизились. Но опыт Индии тоже нельзя назвать приятным: 10% высшего слоя населения получили 2/3 доходов, а 1% наиболее богатых получил целых 28%, что говорит о том, что изменения в неравенстве эквивалентны тем, которые происходят в Северной Америке.

Доля роста дохододв, 1980-2016

China Europe India Russia US-Canada World Bottom 50% 13 14 11 -24 2 12 Middle 40% 43 38 23 7 32 31 Top 10% 43 48 66 117 67 57 Top 1% 15 18 28 69 35 27

Источник: Доклад о неравенстве в мире 2018

Таким образом, хваленая всеми глобальная конвергенция доходов больше похожа на совокупность элит в богатых и развивающихся странах с рыночной экономикой и исключает большую часть населения во всем мире.

* Оригинал статьи напечатан в Business Line 26 марта 2018 года, см. http://www.networkideas.org/featured-articles/2018/03/how-unequal-are-world-incomes/.

Перевод выполнен Гринько Екатериной Евгеньевной, студенткой Института Международных Отношений и Социально-Политических Наук Московского Государственного Лингвистического Университета.