Яблоко раздора в Свердловской области

Предполагаемый кандидат в губернаторы Свердловской области Евгений Ройзман так и остался предполагаемым, так как свердловский избирком не зарегистрировал его, ссылаясь на недостаточное число подписей муниципальных депутатов. Событие, прямо-таки скажем, не исключительное, учитывая всех яблочников, в разное время не допущенных на выборы… если бы не стороны, вовлеченные в эту историю.

Проблемы у Ройзмана начались уже при процедуре выдвижения. Григорий Явлинский, как всегда мастерски вытащенный «Яблоком» из нафталина перед президентской компанией, публично обещал выдвинуть в кандидаты именно Ройзмана. В апреле Ройзман встречается с полпредом президента по Уральскому федеральному округу Игорем Хованских, который, по слухам, предлагает мэру Екатеринбурга отказаться от идеи бороться за губернаторское кресло. В прессе сразу появилась информация, что местные чиновники, посовещавшись чуть ли не с аппаратом президента, решили не пускать Ройзмана.

Действующий глава области Евгений Куйвашев закономерно был выдвинут партией «Единая Россия» и считается одним из лидирующих кандидатов, как и все врио во всех регионах. Из битвы компроматов стали известны не особо значительные вещи. Первое, Куйвашев подозрительно часто в процессе своих должностных перемещений оказывался рядом с бизнесменами Биковым и Бобровым. Второе, журналистка печально известного портала «Ура.ру» обвиняет команду губернатора в неких преследованиях. И наконец, обвинение в неправильном расходовании денег, а именно выделении чрезмерно больших сумм на поддержку СМИ, в чём некоторые видят бесплатный самопиар. Но грозы вокруг Куйвашева утихли, и, несмотря на весеннею отставку, он сумел сохранить поддержку центра. Тем временем вся свердловская область активно готовится к выборам, судя по количеству плакатов на улицах. По слухам, региональная власть решила всеми силами поднять явку и даже, кроме обычной ещё с советского времени продажи дешёвой продукции и концертов, придумала проводить лотереи. На одном из участков обещают разыграть квартиру.

Комментирует руководитель Московского представительства Совета молодых политологов РАПН, главный редактор интернет-портала New Political Studies Review Руслан Зариев:

– Как такового электората у Ройзмана нет, и тому есть несколько причин. Во-первых, невыполнение предвыборных обещаний 2013 г. Ройзман очень многое обещал, но де-факто за все время руководства городом ничего не сделал. Он, впрочем, и не мог ничего сделать, так как его должность главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской думы ничего, кроме обсуждения и принятия незначительных распоряжений, не предполагает. Во-вторых, его не знают в области – Ройзман известен только в Екатеринбурге, а область живет в совершенно другой реальности. Единственный источник информации там – это областное телевидение и областная газета, которые существуют на деньги Правительства Свердловской области, и, конечно, там не пишут ни о ком, кроме Куйвашева. Пробить эту информационную стену в области довольно сложно. В-третьих, скандальные истории в Фонде «Город без наркотиков» и, в-четвертых, обвинения в принадлежности к уралмашевской группировке.

Ройзман, рассчитывая на поддержку «Яблока», пытается выдвинуться от этой внезапно полюбившейся ему партии, но свердловское правление партии отказывается его выдвигать, взамен выставляя кандидатуру местного главы союза предпринимателей. Ройзман заявляет о давлении на партию, для разрешения ситуации в Екатеринбург приезжает Явлинский, чтобы своим авторитетом купировать все страхи и недовольства. С большим скандалом и выходом большей части президиума Ройзмана всё-таки выдвигают, причём делает это одно лишь поредевшие бюро. Стоит заметить, что Ройзману как достаточному видному политику в области сразу после первого провала выдвижения свои услуги предложил ПАРНАС, готовый оперативно выдвинуть его в течение двух дней, но Ройзман в тот момент решил не менять знамёна. Как позже выскажется сам мэр Екатеринбурга в интервью «Медузе», выдвигаться от ПАРНАСа для него было бы равносильно политическому самоубийству. Заметно, что Ройзман сам отказался от слишком жёсткой радикализации, оставшись в лоне старой партийной оппозиции, каковой в Екатеринбурге является «Яблоко».

Выдвинувшись, Ройзман планомерно начинает бороться с жёсткой преградой в виде муниципального фильтра. В Свердловской области этот механизм особенно изощрён, так как мало собрать определённый процент подписей от муниципальных депутатов, надо ещё обеспечить определённое процентное соотношение подписей от сельских и городских депутатов. Однако деревня Свердловской области, ревнуя к Екатеринбургу, временами упрекала его в излишней любви к урбанизации и невнимании к проблемам села. И, по подсчётам самого Ройзмана, у него уже к моменту выдвижения не получилось бы собрать достаточное число голосов сельских депутатов. 18 июля Ройзман дал интервью, которое журналисты интерпретировали как заявление о снятии кандидатуры. Через неделю Ройзман заявляет о том, что он совсем не это хотел сказать, а имел в виду то, что «скорее всего, его не пустят», а снимать свою кандидатуру он не будет, пусть это делают чиновники.

Комментирует Руслан Зариев:

– Основная причина невыдвижения Евгения Ройзмана довольно банальная – он не прошел муниципальный фильтр в 130 подписей. Однако это, скорее, следствие. К причинам можно отнести излишнюю самоуверенность Ройзмана, нежелание администрации президента работать с ним как с губернатором, консолидация свердловских региональных элит вокруг Е. Куйвашева, отсутствие реальных выборов губернаторов в России, внутрипартийная борьба в «Яблоке», а также роль Ройзмана в деле экс-депутата Екатеринбургской городской думы О. Кинева. Ройзман очень самоуверенный человек. Для политика это важное качество; без некоторой доли веры в себя, в свои идеи, политик не политик, но не стоит забывать про политические реалии. На протяжении последнего года Ройзман говорил, что, если действующий губернатор Куйвашев пойдет на выборы, то он тоже пойдет и выиграет на выборах, так как он выигрывал все выборы. Только Ройзман забыл уточнить, что он всего лишь два раза участвовал в выборах, и да, довольно успешно, но он прошел в Государственную Думу в 2003 году, когда парламент уже перестал быть парламентом, и занял должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской думы в 2013 г., которая является не управленческой должностью, а всего лишь представительской. Реально у Ройзмана нет никакой власти в Екатеринбурге, так как вся она сосредоточена у сити-менеджера (главы администрации Екатеринбурга) А. Якоба. Выборы губернатора области – это не выборы Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской думы. Не знаю, осознает ли Ройзман, что он стал «мэром» только потому, что городским элитам было легче «выбрать» его на эту должность, чем работать со ставленником Куйвашева, который эти «мэрские» выборы проиграл.

Следующим витком эпопеи становится словесная дуэль между Эллой Панфиловой и мэром. Сначала Ройзман обвиняет ЦИК в чинении препятствий, на что Панфилова ответила, что Ройзману следовало быть расторопнее и не лениться, а съездить в отдалённые сёла за подписями. Ройзман парирует, что было бы у него 24, а не 23 подписи сельского депутата, это бы ничего не решило, так как из-за проволочки в выдвижении у него нарушился план кампании. Панфилова заявляет, что, так как екатеринбуржец был выдвинут без партконференции, его выдвижение может считаться незаконным. Ройзман опять говорит о давлении на партию и притеснениях со стороны избирательных комиссий. Панфилова заявляет, что избиркомы ни на каком уровне никому не препятствуют, и вообще договорилась до того, что «слабых не бьют, а «Яблоко» переживает не лучшие времена».

Ройзман, страдая от невозможности преодоления муниципального фильтра, едет в Москву, и там, ещё раз заручившись поддержкой Слабуновой и Явлинского, делает смелое заявление о возможных уличных протестах в Екатеринбурге. В последующих интервью Евгений Вадимович избегал этой темы, но намекал, что, скорее, поддерживает эту идею. Здесь появляется новая фигура в виде Алексея Навального, который открыто заявляет о поддержке Ройзмана. В одном из своих видео он сказал, что не понимает, почему у Ройзмана возникают препятствия, разве только из-за преднамеренного умысла не пускать мэра на губернаторские выборы.

Навальный покритиковал пресловутый муниципальный фильтр, назвав его недемократическим институтом. Ссылаясь на то, что, раз Ройзман мэр, значит, его кто-то поддерживает, лидер Фонда борьбы с коррупцией продолжил критиковать недостатки современной избирательной системы. Навальный попытался развить тему Ройзмана и сделать его своим кандидатом, как говорили некоторые аналитики, апробировать модель поведения в случае недопуска его самого к президентским выборам. Но тут случилось неожиданное, Ройзман сам если не дистанцировался, то не стал развивать тему связи с Навальным, то есть не стал примешивать к своей кампании нотки навальновского протеста. Интервью по этому поводу Ройзман ещё не давал, но, рассматривая ситуацию, можно сказать, что здесь он поступил так же, как и с ПАРНАСом. В общем, несмотря на криминальные ошибки молодости, Ройзман выглядит очень перспективной фигурой и даже в случае фиаско на этих губернаторских выборах обещает вернуться в большую политику.

Рассматривая феномен Ройзмана, можно также отметить, что невыдвижение мэра Екатеринбурга произошло из-за кризиса внутри самой партии «Яблоко», а не только из-за административного давления и муниципального фильтра. Аналогичные проблемы наблюдаются в Краснодаре и ряде других городов. Это вызвано проблемой с высшим руководством партии, где формально есть руководитель, но Явлинский давит всех своим авторитетом. Явлинский здесь связан им самим же сочинённым уставом партии, где лицо не может занимать должность руководителя более двух раз ни при каких обстоятельствах, а контроль над партией терять не хочется. Кроме того, другая часть спектра проблем начала кристаллизироваться на уровне региональных бюро, где произошёл конфликт умеренных и радикально настроенных членов партии. Взятый Митрохиным курс на радикализацию партии привёл к внутреннему раздору. Если раньше в провинциальных городах попадались демонстрации бабушек с плакатами «долой воров», то сейчас эти бабушки не могут понять идеологическую основу партии и отходят от неё. «Яблоко» теряет рейтинги и поддержку. Можно также предположить неэффективное руководство партией, так как явная победа «Яблока» – снятие главы республики Карелия — практически не была освещена. Что, вероятно, было сделано, чтобы рейтинг Эмилии Слабуновой, которая в Карелии много лет боролась против регионального начальства, не поднялся выше рейтинга Явлинского, дабы сохранить его роль отца партии.

А неудача уже совсем близко подобралась к Евгению Вадимовичу, так как 28 июля 2017 г. ЦИК отказал ему в официальной регистрации кандидатом в губернаторы Свердловской области. Исполнит ли он свои обещания насчет уличных протестов, остаётся непонятным. К примеру, куда менее оппозиционный кандидат — коммунист Мархаев из Бурятии осмелился на этот шаг. К слову сказать, ему тоже отказали в регистрации кандидатуры, на что он сейчас подал жалобу в ЦИК. Ещё заметим ту разницу, что в Бурятии более тонкая игра, так как там удалось пробиться кандидату-спойлеру от «Коммунистов России». Скорее всего, Ройзман в ближайшее время напишет аналогичную жалобу в ЦИК. Вопрос, что это ему даст, пока остаётся без ответа.

Антон Арутюнов