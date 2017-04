«Мы будем говорить об Америке и войне, новости могут быть хорошими или плохими — мы будем сообщать вам правду» – с этих слов началось первое радиовещание «Голоса Америки» в 1942 г., одной из крупнейших в мире международных вещательных корпораций, финансируемой правительством США. Вещающий на 45 языках, владеющий сотнями корпунктов по всему миру, «Голос Америки», как казалось раньше, уже отжил свои золотые годы, и никто уже не обращается к «вражьим голосам». И такое суждение будет верным, если говорить о русскоязычном отделении «Голоса Америки», которое практически затухло после распада Советского Союза.

Однако события в 1989 г. на площади Тяньаньмэнь вынуждает США передислоцировать международное вещание на Китай. С 1990 г. «Голос Америки» стал подконтрольным только что созданному Бюро по радиовещанию, а 30 апреля 1994 г. Конгрессом США был принят Закон о международном вещании. На основе этого законопроекта 30 сентября 1996 г. было основано «Радио свободная Азия» (Radio Free Asia), вещающее на Китай и страны Юго-Восточной Азии. Также в 1994 г. в «Голосе Америки» было создано китаеязычное отделение, неофициально вещающее на материковый Китай, Гонконг и Тайвань. Только в 2001 г. это отделение официально узаконили.

В начале 2000-х гг. в США и Канаде создается множество оппозиционных правительству КНР СМИ, активно сотрудничающих с «Голосом Америки» и «Радио свободная Азия».

В 2001 г. в Нью-Йорке была открыта телекомпания «Новая Тан» (New Tang Dynasty Television), девизом которой стало «противостояние цензуре государственных СМИ Китая, возрождение традиционной китайской культуры и укрепление отношений между Востоком и Западом». «Новую Тан» основали руководители религиозной секты Фалуньгун (法轮功), запрещенной в Китае и в ряде других стран с 1999 г. Фалуньгун, проповедующая возрождение 5000-летней китайской культуры, была создана в 1991 г. участниками протестов на площади Тяньаньмэнь, и, как считают некоторые эксперты, представляла собой инструмент американских спецслужб для эскалации протестов и митингов по всему Китаю.

После запрета Фалуньгун в 1999 г. в Китае секта начинает активно действовать в китайских общинах в США, Канаде, Европе, и, что примечательно, согласно доктрине «Одна страна – две системы» (一国两制), Фалуньгун не запрещена в Гонконге и Тайване, где последние 20 лет эта секта и процветает. Борьба китайских властей с Фалуньгун является одним из главных предлогов западных и тайваньских СМИ, используемых для обвинения Китая в нарушении прав человека. Антикитайская пропаганда тайваньских СМИ, связанная с Фалуньгун, доходила до того, что правительство КНР обвиняли в разборке адептов секты на органы.

Телекомпании «Новая Тан» изначально ставила своей целью выступление против китайского правительства, преследующего Фалуньгун, но затем главной задачей было объявлено способствование развитию демократических реформ в Китае и защита прав человека. Название «Новая Тан» было дано не случайно: основатель Фалуньгун Ли Хунчжи (李洪志) еще в 90-ых гг. объявил себя современным воплощением одного из самых почитаемых императоров Танского Китая – Ли Шиминя (李世民). Также необходимо учитывать, что при династии Тан всех китайцев, как в Китае, так и за рубежом называли 唐人. Сегодня же так называют представителей китайских общин в США, Канаде и Европе.

Наиболее популярная программа «Новой Тан» – «Запретные новости Китая» (中国禁闻) – по заявлению создателей программы представляет собой ежедневный обзор самых горячих и обсуждаемых новостей КНР, которые не обсуждаются или искажаются государственными СМИ Китая.

На деле «Запретные новости Китая» искажают новостную ленту китайских СМИ, провоцируя агрессию к властям КНР.

Примечательной является рубрика – «Покидающие партию» (退党精选), где зрителей еженедельно знакомят с биографиями чиновников, бизнесменов, ученых, покинувших КПК.

В 2006 г. секта Фалуньгун вместе с «Новой Тан» создали некоммерческую культурную организацию «Божественный ритм» (神韵艺术团), призванную «возродить суть 5000-летней китайской традиционной культуры». «Божественный ритм» ежегодно проводит концерты по всему миру, приобщая Запад к китайской культуре. На деле «Божественный ритм» является очередным инструментом мягкой силы Фалуньгун. Внешне приобщая мир к традиционной конфуцианской культуре, эта НКО противопоставляет Китай коммунистический Китаю «традиционному».

Этот прием активно применяется еще с первой трети ХХ в. представителями Гоминьдана, а с основанием в 1949 г. КНР и перелетом гоминдановских войск на Тайвань конфуцианские идеи начали активно развиваться тайваньскими СМИ. Однако после вступления Си Цзиньпина в должность Председателя КНР идеи традиционного конфуцианского Китая активно внедряются в современное китайское общество. Правительство КНР старается создать синкретичную систему, в которой будет место и коммунистическим идеям, и идеям традиционной китайской культуры и государственности. Такие изменения объясняются политикой распространения мягкой силы, которую провозгласил еще Ху Цзиньтао.

После избрания президентом США Дональда Трампа концепция информационных отношений между Китаем и США кардинально изменилась. Поздравление Д. Трампа с победой на выборах президентом Тайваня Цай Инвэнь (蔡英文) поставило под сомнение политику «Одного Китая» (一个中国), принимаемую США уже более 40 лет. Если учитывать синофобскую риторику Трампа на протяжении всей предвыборной кампании, размещение в Южной Корее ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), направленной, конечно, не только на Северную Корею, планирующуюся США поставку вооружений на Тайвань, то антикитайская политика новый администрации Белого дома становится очевидной.

В этих условиях такие международные СМИ США, как «Голос Америки», «Радио Свободная Азия», «Новая Тан» становятся главными рупорами антикитайской пропаганды.

Усиление вышеперечисленных международных СМИ за последние полгода выражено, в первую очередь, в подборке профессиональных кадров: практически все ведущие аналитики закончили элитные университеты США, многие из них занимаются преподавательской и научной деятельностью. Особенно заметны такие изменения в китайском отделе «Голоса Америки». Большинство аналитиков и экспертов «Голоса Америки» в молодые годы активно участвовали в протестах на Тяньаньмэнь и в 90-х гг. эмигрировали в США. Также в редакции работает много выходцев из Тайваня.

Разнообразие программ, крупные эксперты, большая аудитория (около полумиллиона подписчиков на канале в YouTube) – все это характеризует новый образ «Голоса Америки». «Голос Америки» активно публикует книги и снимает документальные книги. Так, например, в прошлом году популярная ведущая «Голоса Америки» Фань Дун-нин (樊冬寧) сняла документальный фильм о гоминдановских ветеранах Второй мировой войны, в котором практически не учитывала вклад в победу Народно-освободительной армии Китая и Красной Армии.

Из экспертов «Голоса Америки» можно выделить Чэнь Покуна (陈破空), в юности участвующего в демонстрациях на площади Тяньаньмэнь и позже переехавшего преподавать в Колумбийский университет в США. В США Чэнь Покун известен как автор множества публицистических работ по вопросам Китая: «Япония, США и Китай: Грядущая война в Азии» (Japan, US and China: Coming War in Asia, 2014 г.), «Если начнется война между США и Китаем: Битва за Сенкаку» (If the U.S. and China Go to War: The Battle of the Senkakus, 2016 г.) и т. д.

На сегодняшний день в китайской редакции «Голоса Америки» собраны наилучшие журналистские кадры, которые так тяжело найти в популярных СМИ США и Европы. Например, редакция китайского отделения BBC, активно вещающая в 2015 г., была закрыта летом 2016 г., вероятнее всего из-за прекращения финансирования. Профессиональных китаистов в американской прессе практически нет. Разве что Эван Ознос (Evan Osnos) из «Нью-Йоркера». На фоне такой нехватки профессиональных журналистов-китаистов «Голос Америки», «Радио свободная Азия» и «Новая Тан» становятся очень ценными СМИ, отражающими отношение Запада к Китаю.

Очевидное обострение отношений между Китаем и США отражается не только в речах нового президента США, но и в крупнейших американских государственных СМИ. Казалось, что «Голос Америки» сыграл свою службу после разрушения СССР и уже никогда не будет «доставаться из кобуры», однако туман холодной войны вновь окутал земной шар, и старое оружие снова начинает сообщать миру правду.

Сергей Рыбачук, РУДН.